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Муравьи помогают художнице создавать необычные картины. Фото

Муравьи помогают художнице создавать необычные картины. ФотоВсе муравьи на своих местах.

Художница рисует картины и завершает их с помощью муравьев. Своим искусством она делится на своей странице в Instagram, передает Хроника.инфо со ссылкой на УБР.

Секрет уникальных композиций в маленьких порциях сахара, которые Янта Найкер (так зовут художницу) излагает в форме элементов, которых не хватает в картине. Так, муравьи занимают периметр рассыпанного сахара, образуя необходимые формы.

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По словам художницы, создание таких композиций занимает определенное время, и часто требует нескольких попыток. «Муравьи двигаются и бегут очень быстро, поэтому я должна успеть сделать фото, как можно быстрее», - делится с читателями Янта.

Муравьи помогают художнице создавать необычные картины. Фото
Муравьи помогают художнице создавать необычные картины. Фото
Муравьи помогают художнице создавать необычные картины. Фото
Муравьи помогают художнице создавать необычные картины. Фото
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 Теги: муравьи, картины

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Сегодня, 17:24 » Автор: Анна Мартынова
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