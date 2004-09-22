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Самые необычные открытки из прошлого. Фото

Самые необычные открытки из прошлого. Фото Иллюстратор рассказала о своей интересной коллекции.

Света Дорошева собирает старинные открытки. Среди экспонатов ее коллекции есть и обычные, и редкие, и совсем странные и неоднозначные. Подборкой последних Света поделилась с общественностью, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на BigPicture.

Я собираю старые открытки. Там много красивого - роскошные ретродивы, картины изумительные, шляпы, платья и бесстыжие наряды… Но самое удивительное - это рассматривать, насколько изменились сюжеты. Большинство сюжетов невозможно представить себе на современных открытках, а некоторые - так и вовсе теперь табу. К примеру, курящий ребенок: было умилительно - стало возмутительно.

Самые необычные открытки из прошлого. Фото


Или вот:

Самые необычные открытки из прошлого. Фото


«Морфинистки». Моя любимая открытка. Сюжет, совершенно невозможный в наши дни, но до чего же они дивные, чертовки!

Самые необычные открытки из прошлого. Фото


Или вот представьте себе - вы получаете от милого друга открытку с тревожным сюжетом «Анатомия сердца»: задумчивый анатом стоит над нагим женским телом и держит в руке ее сердце. Любуется в пенсне.

На обороте, между прочим, любовное письмо.

Там, посерединке примерно, если кто вчитается, есть такие слова: «…письма выходят смешанного характера - лирико-назидательные. Чем же я виноват, когда вы такая глупенькая? Скучаю страшно. И странно - чрезвычайно хочу вас видеть. Этим я очень недоволен. Это меня злит». А потом еще: «Я люблю независимость, свободу сердца и пр., а маленький медвежонок всадил мне свои коготки. Я же не желаю этого. Нахалочка, как вы не понимаете? За это я вас ненавижу… и люблю».

И вот, я представляю, нахалочка получает открытку и думает: «Так, что любит, сказал, что ненавидит, тоже сказал, что жить без меня не может и мучается, дал понять, все хорошо… Только почему-то назвал медвежонком. Это, наверное, потому что у меня попа толстая. (Трогает попу.) Но, в общем, хорошо. Только вот что он хотел сказать «Анатомией сердца»? Что это я из него сердце вынула. Хо-хо… А вдруг он имел в виду, что он мое сердце держит в руках, подобно этому анатому? Нахал! А может, просто других открыток не было? И это ничего не значит? Или значит? Ну, напишу ему ответ. Например, вот прекрасный сюжет - безумие. И тоже как бы случайно попался. Пусть теперь он голову ломает».

Самые необычные открытки из прошлого. Фото


И получается, у них как бы два слоя переписки: один в словах, а второй, подспудный, - в сюжетах. Это тебе не смайлик японский в конце предложения…

Самые необычные открытки из прошлого. Фото


Еще пара анатомов: популярный был сюжет в открытках…

Самые необычные открытки из прошлого. Фото


Менее рафинированные влюбленные пользовались более очевидными сюжетами:

Самые необычные открытки из прошлого. Фото
Самые необычные открытки из прошлого. Фото
Самые необычные открытки из прошлого. Фото


Она ласк его ждет. Все понятно. Никаких разночтений.

Самые необычные открытки из прошлого. Фото


А вот еще помолвленные. Этих вот оженили.

Самые необычные открытки из прошлого. Фото


А эти - безумны, это же очевидно.

Еще странненьких драматических сюжетов покажу:

Самые необычные открытки из прошлого. Фото
Самые необычные открытки из прошлого. Фото
Самые необычные открытки из прошлого. Фото
Самые необычные открытки из прошлого. Фото
Самые необычные открытки из прошлого. Фото
Самые необычные открытки из прошлого. Фото
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 Теги: открытки, прошлое

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Сегодня, 07:33 » Автор: Евгений Шевченко
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