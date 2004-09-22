Раздел: Фоторепортажи
Самые необычные открытки из прошлого. Фото
Иллюстратор рассказала о своей интересной коллекции.
Света Дорошева собирает старинные открытки. Среди экспонатов ее коллекции есть и обычные, и редкие, и совсем странные и неоднозначные. Подборкой последних Света поделилась с общественностью, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на BigPicture.
Я собираю старые открытки. Там много красивого - роскошные ретродивы, картины изумительные, шляпы, платья и бесстыжие наряды… Но самое удивительное - это рассматривать, насколько изменились сюжеты. Большинство сюжетов невозможно представить себе на современных открытках, а некоторые - так и вовсе теперь табу. К примеру, курящий ребенок: было умилительно - стало возмутительно.
Или вот:
«Морфинистки». Моя любимая открытка. Сюжет, совершенно невозможный в наши дни, но до чего же они дивные, чертовки!
Или вот представьте себе - вы получаете от милого друга открытку с тревожным сюжетом «Анатомия сердца»: задумчивый анатом стоит над нагим женским телом и держит в руке ее сердце. Любуется в пенсне.
На обороте, между прочим, любовное письмо.
Там, посерединке примерно, если кто вчитается, есть такие слова: «…письма выходят смешанного характера - лирико-назидательные. Чем же я виноват, когда вы такая глупенькая? Скучаю страшно. И странно - чрезвычайно хочу вас видеть. Этим я очень недоволен. Это меня злит». А потом еще: «Я люблю независимость, свободу сердца и пр., а маленький медвежонок всадил мне свои коготки. Я же не желаю этого. Нахалочка, как вы не понимаете? За это я вас ненавижу… и люблю».
И вот, я представляю, нахалочка получает открытку и думает: «Так, что любит, сказал, что ненавидит, тоже сказал, что жить без меня не может и мучается, дал понять, все хорошо… Только почему-то назвал медвежонком. Это, наверное, потому что у меня попа толстая. (Трогает попу.) Но, в общем, хорошо. Только вот что он хотел сказать «Анатомией сердца»? Что это я из него сердце вынула. Хо-хо… А вдруг он имел в виду, что он мое сердце держит в руках, подобно этому анатому? Нахал! А может, просто других открыток не было? И это ничего не значит? Или значит? Ну, напишу ему ответ. Например, вот прекрасный сюжет - безумие. И тоже как бы случайно попался. Пусть теперь он голову ломает».
И получается, у них как бы два слоя переписки: один в словах, а второй, подспудный, - в сюжетах. Это тебе не смайлик японский в конце предложения…
Еще пара анатомов: популярный был сюжет в открытках…
Менее рафинированные влюбленные пользовались более очевидными сюжетами:
Она ласк его ждет. Все понятно. Никаких разночтений.
А вот еще помолвленные. Этих вот оженили.
А эти - безумны, это же очевидно.
Еще странненьких драматических сюжетов покажу:
Света Дорошева собирает старинные открытки. Среди экспонатов ее коллекции есть и обычные, и редкие, и совсем странные и неоднозначные. Подборкой последних Света поделилась с общественностью, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на BigPicture.
Я собираю старые открытки. Там много красивого - роскошные ретродивы, картины изумительные, шляпы, платья и бесстыжие наряды… Но самое удивительное - это рассматривать, насколько изменились сюжеты. Большинство сюжетов невозможно представить себе на современных открытках, а некоторые - так и вовсе теперь табу. К примеру, курящий ребенок: было умилительно - стало возмутительно.
Или вот:
«Морфинистки». Моя любимая открытка. Сюжет, совершенно невозможный в наши дни, но до чего же они дивные, чертовки!
Или вот представьте себе - вы получаете от милого друга открытку с тревожным сюжетом «Анатомия сердца»: задумчивый анатом стоит над нагим женским телом и держит в руке ее сердце. Любуется в пенсне.
На обороте, между прочим, любовное письмо.
Там, посерединке примерно, если кто вчитается, есть такие слова: «…письма выходят смешанного характера - лирико-назидательные. Чем же я виноват, когда вы такая глупенькая? Скучаю страшно. И странно - чрезвычайно хочу вас видеть. Этим я очень недоволен. Это меня злит». А потом еще: «Я люблю независимость, свободу сердца и пр., а маленький медвежонок всадил мне свои коготки. Я же не желаю этого. Нахалочка, как вы не понимаете? За это я вас ненавижу… и люблю».
И вот, я представляю, нахалочка получает открытку и думает: «Так, что любит, сказал, что ненавидит, тоже сказал, что жить без меня не может и мучается, дал понять, все хорошо… Только почему-то назвал медвежонком. Это, наверное, потому что у меня попа толстая. (Трогает попу.) Но, в общем, хорошо. Только вот что он хотел сказать «Анатомией сердца»? Что это я из него сердце вынула. Хо-хо… А вдруг он имел в виду, что он мое сердце держит в руках, подобно этому анатому? Нахал! А может, просто других открыток не было? И это ничего не значит? Или значит? Ну, напишу ему ответ. Например, вот прекрасный сюжет - безумие. И тоже как бы случайно попался. Пусть теперь он голову ломает».
И получается, у них как бы два слоя переписки: один в словах, а второй, подспудный, - в сюжетах. Это тебе не смайлик японский в конце предложения…
Еще пара анатомов: популярный был сюжет в открытках…
Менее рафинированные влюбленные пользовались более очевидными сюжетами:
Она ласк его ждет. Все понятно. Никаких разночтений.
А вот еще помолвленные. Этих вот оженили.
А эти - безумны, это же очевидно.
Еще странненьких драматических сюжетов покажу:
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