Раздел: Фоторепортажи
Художник проиллюстрировал эмоциональные состояния людей. Фото
Эти образы удивляют своей точностью.
Рисунки, которые объясняют чувства человека без лишних слов. Некоторые чувства человеку трудно выразить словами и поделиться ими с другими людьми, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
Но японский художник, известный под псевдонимом Avogado6, умеет метко иллюстрировать эти исключительные состояния. Об этом японском художнике мало известно. «Я обычный человек, который любит химию», – пишет он о себе.
Avogado6 создаёт тонкие и чёткие образы, иллюстрирующие чувства и эмоции, которые многие испытывали, но не всегда могли описать их словами.
Чувствовать, что растекаешься, как масло по хлебу.
Сил больше нет, крылья не несут.
Апатичность.
Нуждаться в тишине среди шума.
Чувствовать себя уставшими, выгоревшим.
Безвозвратное и беспощадное время.
Самообман.
Сверхчувствительность.
Чувствовать себя на перепутье, в ловушке.
Когда никому не хочется открывать своё сердце.
Читайте также: Самые необычные открытки из прошлого. Фото
Слишком много слов.
Рисунки, которые объясняют чувства человека без лишних слов. Некоторые чувства человеку трудно выразить словами и поделиться ими с другими людьми, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
Но японский художник, известный под псевдонимом Avogado6, умеет метко иллюстрировать эти исключительные состояния. Об этом японском художнике мало известно. «Я обычный человек, который любит химию», – пишет он о себе.
Avogado6 создаёт тонкие и чёткие образы, иллюстрирующие чувства и эмоции, которые многие испытывали, но не всегда могли описать их словами.
Чувствовать, что растекаешься, как масло по хлебу.
Сил больше нет, крылья не несут.
Апатичность.
Нуждаться в тишине среди шума.
Чувствовать себя уставшими, выгоревшим.
Безвозвратное и беспощадное время.
Самообман.
Сверхчувствительность.
Чувствовать себя на перепутье, в ловушке.
Когда никому не хочется открывать своё сердце.
Читайте также: Самые необычные открытки из прошлого. Фото
Слишком много слов.
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