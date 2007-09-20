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Художник проиллюстрировал эмоциональные состояния людей. Фото

Художник проиллюстрировал эмоциональные состояния людей. Фото Эти образы удивляют своей точностью.

Рисунки, которые объясняют чувства человека без лишних слов. Некоторые чувства человеку трудно выразить словами и поделиться ими с другими людьми, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.

Но японский художник, известный под псевдонимом Avogado6, умеет метко иллюстрировать эти исключительные состояния. Об этом японском художнике мало известно. «Я обычный человек, который любит химию», – пишет он о себе.

Avogado6 создаёт тонкие и чёткие образы, иллюстрирующие чувства и эмоции, которые многие испытывали, но не всегда могли описать их словами.

Чувствовать, что растекаешься, как масло по хлебу.

Художник проиллюстрировал эмоциональные состояния людей. Фото


Сил больше нет, крылья не несут.

Художник проиллюстрировал эмоциональные состояния людей. Фото


Апатичность.

Художник проиллюстрировал эмоциональные состояния людей. Фото


Нуждаться в тишине среди шума.

Художник проиллюстрировал эмоциональные состояния людей. Фото


Чувствовать себя уставшими, выгоревшим.

Художник проиллюстрировал эмоциональные состояния людей. Фото


Безвозвратное и беспощадное время.

Художник проиллюстрировал эмоциональные состояния людей. Фото


Самообман.

Художник проиллюстрировал эмоциональные состояния людей. Фото


Сверхчувствительность.

Художник проиллюстрировал эмоциональные состояния людей. Фото


Чувствовать себя на перепутье, в ловушке.

Художник проиллюстрировал эмоциональные состояния людей. Фото


Когда никому не хочется открывать своё сердце.

Художник проиллюстрировал эмоциональные состояния людей. Фото


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Слишком много слов.

Художник проиллюстрировал эмоциональные состояния людей. Фото
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 Теги: эмоции, фото

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Сегодня, 08:30 » Автор: Евгений Шевченко
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