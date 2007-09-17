Раздел: Фоторепортажи
В Днепре открылась зрелищная выставка ретроавтомобилей. Фото
В Днепр съехались редкие и уникальные автомобили
Масштабное автомобильное шоу «D.A.R.S. Vintage Car Fest» стартовало в Днепре, пишет Хроника.инфо со ссылкой на dnepr.info
Сегодня, 22 сентября, на территории комплекса «Bartolomeo» (Набережная Победы, 9Б) начало свою работу ежегодное автомобильное шоу «Dnepr Auto Retro Show», к названию которого в этом году добавилось «Vintage Car Fest».
На территории комплекса разместилась почти сотня уникальных ретроавтомобилей и мотоциклов. В этом году даже проводился отбор участников, чтобы допустить на выставку самые редкие, уникальные, либо хорошо восстановленные автомобили и мотоциклы.
Одним из самых фотографируемых автомобилей выставки стал «DeLorean DMC-12» мэра Днепра Бориса Филатова. Эти автомобили с не крашенным алюминиевым кузовом приобрели культовый статус после съемок в фильмах серии «Назад в будущее».
Гостей мероприятия ожидает множество сюрпризов – автомобильные конкурсы, фотозоны, зоны, на которых проводятся мастер-классы. А для детей есть даже автомобиль, на котором можно рисовать красками.
Читайте также: В киевском метро открылась необычная выставка
Напомним, в предыдущие годы выставка «D.A.R.S.» проходила на стадионе «Метеор» и в Национальным Аэрокосмическом центре.
Масштабное автомобильное шоу «D.A.R.S. Vintage Car Fest» стартовало в Днепре, пишет Хроника.инфо со ссылкой на dnepr.info
Сегодня, 22 сентября, на территории комплекса «Bartolomeo» (Набережная Победы, 9Б) начало свою работу ежегодное автомобильное шоу «Dnepr Auto Retro Show», к названию которого в этом году добавилось «Vintage Car Fest».
На территории комплекса разместилась почти сотня уникальных ретроавтомобилей и мотоциклов. В этом году даже проводился отбор участников, чтобы допустить на выставку самые редкие, уникальные, либо хорошо восстановленные автомобили и мотоциклы.
Одним из самых фотографируемых автомобилей выставки стал «DeLorean DMC-12» мэра Днепра Бориса Филатова. Эти автомобили с не крашенным алюминиевым кузовом приобрели культовый статус после съемок в фильмах серии «Назад в будущее».
Гостей мероприятия ожидает множество сюрпризов – автомобильные конкурсы, фотозоны, зоны, на которых проводятся мастер-классы. А для детей есть даже автомобиль, на котором можно рисовать красками.
Читайте также: В киевском метро открылась необычная выставка
Напомним, в предыдущие годы выставка «D.A.R.S.» проходила на стадионе «Метеор» и в Национальным Аэрокосмическом центре.
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