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В Днепре открылась зрелищная выставка ретроавтомобилей. Фото

В Днепре открылась зрелищная выставка ретроавтомобилей. ФотоВ Днепр съехались редкие и уникальные автомобили

Масштабное автомобильное шоу «D.A.R.S. Vintage Car Fest» стартовало в Днепре, пишет Хроника.инфо со ссылкой на dnepr.info

Сегодня, 22 сентября, на территории комплекса «Bartolomeo» (Набережная Победы, 9Б) начало свою работу ежегодное автомобильное шоу «Dnepr Auto Retro Show», к названию которого в этом году добавилось «Vintage Car Fest».

На территории комплекса разместилась почти сотня уникальных ретроавтомобилей и мотоциклов. В этом году даже проводился отбор участников, чтобы допустить на выставку самые редкие, уникальные, либо хорошо восстановленные автомобили и мотоциклы.

Одним из самых фотографируемых автомобилей выставки стал «DeLorean DMC-12» мэра Днепра Бориса Филатова. Эти автомобили с не крашенным алюминиевым кузовом приобрели культовый статус после съемок в фильмах серии «Назад в будущее».

Гостей мероприятия ожидает множество сюрпризов – автомобильные конкурсы, фотозоны, зоны, на которых проводятся мастер-классы. А для детей есть даже автомобиль, на котором можно рисовать красками.

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Напомним, в предыдущие годы выставка «D.A.R.S.» проходила на стадионе «Метеор» и в Национальным Аэрокосмическом центре.

В Днепре открылась зрелищная выставка ретроавтомобилей. Фото
В Днепре открылась зрелищная выставка ретроавтомобилей. Фото
В Днепре открылась зрелищная выставка ретроавтомобилей. Фото
В Днепре открылась зрелищная выставка ретроавтомобилей. Фото
В Днепре открылась зрелищная выставка ретроавтомобилей. Фото
В Днепре открылась зрелищная выставка ретроавтомобилей. Фото
В Днепре открылась зрелищная выставка ретроавтомобилей. Фото
В Днепре открылась зрелищная выставка ретроавтомобилей. Фото
В Днепре открылась зрелищная выставка ретроавтомобилей. Фото
В Днепре открылась зрелищная выставка ретроавтомобилей. Фото
В Днепре открылась зрелищная выставка ретроавтомобилей. Фото
В Днепре открылась зрелищная выставка ретроавтомобилей. Фото
В Днепре открылась зрелищная выставка ретроавтомобилей. Фото
В Днепре открылась зрелищная выставка ретроавтомобилей. Фото
В Днепре открылась зрелищная выставка ретроавтомобилей. Фото
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 Теги: Днепр, ретро-автомобили

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Сегодня, 18:00 » Автор: Татьяна Ларина
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