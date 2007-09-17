» » Дизайнеры совместили растения с животными. Фото
Раздел: Фоторепортажи  
0

Дизайнеры совместили растения с животными. Фото

Дизайнеры совместили растения с животными. ФотоФотошоп-художники показывали свои умения.

Бурную фантазию включило сообщество графических дизайнеров фрилансеров со всего мира Designcrowd.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на ubr.ua.

Читайте также: Дизайнеры подсказали, как создать в доме весенний уют. Фото

Оно организовало соревнования, где различные фотошоп-художники показывали свои умения сочетать животные и растения в неожиданные комбинации, - рассказывает Bored Panda.

Дизайнеры совместили растения с животными. Фото
Дизайнеры совместили растения с животными. Фото
Дизайнеры совместили растения с животными. Фото
Дизайнеры совместили растения с животными. Фото
Дизайнеры совместили растения с животными. Фото
Дизайнеры совместили растения с животными. Фото
Дизайнеры совместили растения с животными. Фото

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Фото, животные

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 20:14 » Автор: Едгар Букмирза
     44
     0

Похожие новости по теме

Когда фотошоп еще не придумали: естественная красота моделей. Фото Когда фотошоп еще не придумали: естественная красота моделей. Фото

Красивые и натуральные даже без силикона и ботокса.

Дизайнеры подсказали, как создать в доме весенний уют. Фото Дизайнеры подсказали, как создать в доме весенний уют. Фото

Лучшее время для изменений.

Художники показали, чего больше всего боятся дети. Фото Художники показали, чего больше всего боятся дети. Фото

Детская фантазия безгранична.

Уличные художники показали свои работы на фестивале стрит-арта. Фото Уличные художники показали свои работы на фестивале стрит-арта. Фото

На острове Косумель прошел международный фестиваль уличных рисунков.

Культуристы в США показывали свои тела: загорелые, красивые и накаченные Культуристы в США показывали свои тела: загорелые, красивые и накаченные

Во время празднований Дня независимости США, на Венис-Бич (Лос-Анджелес), проходил чемпионат по бодибилдингу «Muscle Beach Independence Day». Загорелые, красивые и накаченные тела демонстрировали широкой публике: женщины и мужчины. Соревнования среди культуристов здесь проходят каждый год во время праздника и собирают всегда

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх