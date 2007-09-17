Дизайнеры совместили растения с животными. Фото

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Красивые и натуральные даже без силикона и ботокса.

Во время празднований Дня независимости США, на Венис-Бич (Лос-Анджелес), проходил чемпионат по бодибилдингу «Muscle Beach Independence Day». Загорелые, красивые и накаченные тела демонстрировали широкой публике: женщины и мужчины. Соревнования среди культуристов здесь проходят каждый год во время праздника и собирают всегда