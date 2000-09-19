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Туристы назвали пять веских причин побывать в Индии. Фото

Туристы назвали пять веских причин побывать в Индии. Фото

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Экспресс Махараджей — самый роскошный поезд Индии. Фото Запущенный в январе 2010 года «Экспресс Махараджей» стал самым роскошным поездом индийских железных дорог и одним из самых дорогих в Азии.