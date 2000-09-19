Раздел: Фоторепортажи
Туристы назвали пять веских причин побывать в Индии. Фото
Страна, в которую хочется возвращаться.
Если ты еще не решил, как провести отпуск, почему бы не попробовать что-то новое и не отправиться в путешествие по этой загадочной и величественной стране, передает Хроника.инфо со ссылкой на Фрешер.
Разнообразие
В Индии больше 30 объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. Тадж-Махал является одним из самых известных мест в мире, однако богатство древней культурного не ограничивается на нем: путешествуя по Индии можно встретить горные железные дороги, огромные национальные парки и загадочные пещеры. И это только малая часть удивительных мест и объектов Индии, предлагающей развлечения на любой вкус и кошелек.
Еда
В Индии очень много вегетарианцев, а чтобы придать овощным блюдам яркий насыщенный вкус, местные жители используют множество приправ и специй. В Дели находится самый большой в мире рынок, где продаются все виды специй, сухофруктов, орехов, трав, чая и ингредиентов для десертов. Кстати о десертах - их в Индии более 140 видов, свои в каждом регионе.
Мода
Индийские ткани всегда были востребованы в фешн-индустрии, а хлопок и шелк, произведенные в Индии, считаются одними из лучших в мире. На неделях моды, которые проходят в Дели, Мумбаи и Бангалоре демонстрируются современные тренды, а в регионах распространены традиционные производства, такие как ручное ткачество, ручная вышивка и набивка.
Аюрведа
Индия является родиной аюрведы - целебной науки и философии, к которой западный мир обращается, когда традиционная медицина бессильна. Аюрведа объединяет в себя вековые практики, основанные на целебных свойствах натуральных трав, масел, массажей.
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Смысл жизни
Как героиня знаменитой книги «Ешь, молись, люби», многие отправляются в Индию на поиск себя и смысла своего существования. Тут для этого есть все условия: возможность прикоснуться к первозданной природе, детокс-питание, практики йоги и медитации, помогающие прийти в гармонию с собой и окружающим миром.
Если ты еще не решил, как провести отпуск, почему бы не попробовать что-то новое и не отправиться в путешествие по этой загадочной и величественной стране, передает Хроника.инфо со ссылкой на Фрешер.
Разнообразие
В Индии больше 30 объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. Тадж-Махал является одним из самых известных мест в мире, однако богатство древней культурного не ограничивается на нем: путешествуя по Индии можно встретить горные железные дороги, огромные национальные парки и загадочные пещеры. И это только малая часть удивительных мест и объектов Индии, предлагающей развлечения на любой вкус и кошелек.
Еда
В Индии очень много вегетарианцев, а чтобы придать овощным блюдам яркий насыщенный вкус, местные жители используют множество приправ и специй. В Дели находится самый большой в мире рынок, где продаются все виды специй, сухофруктов, орехов, трав, чая и ингредиентов для десертов. Кстати о десертах - их в Индии более 140 видов, свои в каждом регионе.
Мода
Индийские ткани всегда были востребованы в фешн-индустрии, а хлопок и шелк, произведенные в Индии, считаются одними из лучших в мире. На неделях моды, которые проходят в Дели, Мумбаи и Бангалоре демонстрируются современные тренды, а в регионах распространены традиционные производства, такие как ручное ткачество, ручная вышивка и набивка.
Аюрведа
Индия является родиной аюрведы - целебной науки и философии, к которой западный мир обращается, когда традиционная медицина бессильна. Аюрведа объединяет в себя вековые практики, основанные на целебных свойствах натуральных трав, масел, массажей.
Читайте также: Питомцы-хулиганы, способные довести хозяина до истерики
Смысл жизни
Как героиня знаменитой книги «Ешь, молись, люби», многие отправляются в Индию на поиск себя и смысла своего существования. Тут для этого есть все условия: возможность прикоснуться к первозданной природе, детокс-питание, практики йоги и медитации, помогающие прийти в гармонию с собой и окружающим миром.
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