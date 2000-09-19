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72-летний бодибилдер поразил мир своими мускулами. Фото

72-летний бодибилдер поразил мир своими мускулами. ФотоОн - настоящий чемпион.

На фото известный испанский бодибилдер Рафаэль Вера Диаз и ему… 72 года! Несмотря на свой почтенный возраст, мужчина активно занимается спортом, участвует в чемпионатах и даже занимает там призовые места. Его силе и выносливости завидуют многие молодые спортсмены. Вы только посмотрите видео, на котором Рафаэль демонстрирует свои умения в тренажёрном зале, передает Хроника.инфо со ссылкой на bigpicture.

Рафаэль Вера трехкратный чемпион мира по бодибилдингу. Свою спортивную карьеру он начал довольно поздно - в 35 лет. Несмотря на это, он сумел добиться больших успехов на данном поприще и теперь занимается обучением других людей. Более 25 лет он ведёт уроки гимнастики в зале Halcón Marbella.

72-летний бодибилдер поразил мир своими мускулами. Фото


Единственное, что говорит о реальном возрасте Рафаэля Веры, это, пожалуй, седина в волосах. В остальном это - атлетичный, здоровый мужчина, который превосходит по своим возможностям многих молодых спортсменов.

72-летний бодибилдер поразил мир своими мускулами. Фото


На счету Рафаэля победы в любительских чемпионатах мира 2006 и 2002 года в категории «Мастера 60+». Также он является обладателем серебряной медали в чемпионате 2007 года.

72-летний бодибилдер поразил мир своими мускулами. Фото


Недавно Рафаэль решил разыграть молодых людей в спортзале и пришёл туда в образе неуклюжего старика. Для розыгрыша в помещении предварительно установили скрытые камеры, а самого мужчину нарядили в «треники» и спрятали под олимпийкой большой живот из ваты.

72-летний бодибилдер поразил мир своими мускулами. Фото


В сопровождении своих друзей - двух пожилых мужчин и одной женщины - Рафаэль вошел в тренажёрный зал, где как раз занималась молодёжь. На старика все смотрели с удивлением, некоторые - едва сдерживали свой смех, когда пенсионеры приступили к тестированию тренажеров.



Парни и девушки боялись, как бы старики ничего себе не повредили и, когда Рафаэль начал поднимать штангу, просто затаили дыхание. Настоящий шок на их лицах можно разглядеть на 3 минуте видео. Мужчина снял с себя спортивный костюм и продемонстрировал свою настоящую фигуру.

72-летний бодибилдер поразил мир своими мускулами. Фото


Рафаэль Вера - яркий пример того, что никогда не поздно начать заниматься спортом и сделать его частью своей жизнь. Мужчина рассказывает, что именно благодаря спорту он чувствует себя, как молодой парень, а возраст - это всего-лишь цифры.

72-летний бодибилдер поразил мир своими мускулами. Фото


Так Рафаэль Вера выглядел в 65 лет

72-летний бодибилдер поразил мир своими мускулами. Фото
72-летний бодибилдер поразил мир своими мускулами. Фото
72-летний бодибилдер поразил мир своими мускулами. Фото


Рафаэль Вера с сыном

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У мужчины три сына. Все они тоже занимаются спортом. Рафаэль рассказывает, что никогда не пил алкоголь и не курил.

«Мой секрет в том, чтобы вести здоровый образ жизни», - признался культурист.
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 Теги: бодибилдер

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Сегодня, 15:48 » Автор: Анна Мартынова
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