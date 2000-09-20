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Уличные снимки Нью-Йорка 1969 года. Фото

Уличные снимки Нью-Йорка 1969 года. Фото Эти фотографии отлично передают дух эпохи.

Интересное было время. Вроде уже самый конец 60-х, а город совсем не похож на Нью-Йорк из следующего десятилетия. Совершенно другая мода и совсем другие люди. Да и сам город как-то опрятнее и веселее выглядит, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на BigPicture.

1969-й был годом Вудстока, антивоенных демонстраций, гей-бунтов в Вилладже, первым годом президентства Никсона.

В этот год вышел первый альбом “Лед Зеппелин”, Леннон и Йоко Оно поженились, “Битлз” записали свой последний альбом и дали свой последний концерт, вышла книга Марио Пьюзо “Крестный отец”.

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Уличные снимки Нью-Йорка 1969 года. Фото
Уличные снимки Нью-Йорка 1969 года. Фото
Уличные снимки Нью-Йорка 1969 года. Фото
Уличные снимки Нью-Йорка 1969 года. Фото
Уличные снимки Нью-Йорка 1969 года. Фото
Уличные снимки Нью-Йорка 1969 года. Фото
Уличные снимки Нью-Йорка 1969 года. Фото
Уличные снимки Нью-Йорка 1969 года. Фото
Уличные снимки Нью-Йорка 1969 года. Фото
Уличные снимки Нью-Йорка 1969 года. Фото
Уличные снимки Нью-Йорка 1969 года. Фото
Уличные снимки Нью-Йорка 1969 года. Фото
Уличные снимки Нью-Йорка 1969 года. Фото
Уличные снимки Нью-Йорка 1969 года. Фото
Уличные снимки Нью-Йорка 1969 года. Фото
Уличные снимки Нью-Йорка 1969 года. Фото
Уличные снимки Нью-Йорка 1969 года. Фото
Уличные снимки Нью-Йорка 1969 года. Фото
Уличные снимки Нью-Йорка 1969 года. Фото
Уличные снимки Нью-Йорка 1969 года. Фото
Уличные снимки Нью-Йорка 1969 года. Фото
Уличные снимки Нью-Йорка 1969 года. Фото
Уличные снимки Нью-Йорка 1969 года. Фото
Уличные снимки Нью-Йорка 1969 года. Фото
Уличные снимки Нью-Йорка 1969 года. Фото
Уличные снимки Нью-Йорка 1969 года. Фото
Уличные снимки Нью-Йорка 1969 года. Фото
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 Теги: Нью-Йорк, фото

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Сегодня, 07:33 » Автор: Евгений Шевченко
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