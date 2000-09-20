Раздел: Фоторепортажи
Уличные снимки Нью-Йорка 1969 года. Фото
Эти фотографии отлично передают дух эпохи.
Интересное было время. Вроде уже самый конец 60-х, а город совсем не похож на Нью-Йорк из следующего десятилетия. Совершенно другая мода и совсем другие люди. Да и сам город как-то опрятнее и веселее выглядит, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на BigPicture.
1969-й был годом Вудстока, антивоенных демонстраций, гей-бунтов в Вилладже, первым годом президентства Никсона.
В этот год вышел первый альбом “Лед Зеппелин”, Леннон и Йоко Оно поженились, “Битлз” записали свой последний альбом и дали свой последний концерт, вышла книга Марио Пьюзо “Крестный отец”.
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“Аполлон-11″ сел на Луну, а “Боинг 747″ совершил первый коммерческий пассажирский рейс.
Интересное было время. Вроде уже самый конец 60-х, а город совсем не похож на Нью-Йорк из следующего десятилетия. Совершенно другая мода и совсем другие люди. Да и сам город как-то опрятнее и веселее выглядит, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на BigPicture.
1969-й был годом Вудстока, антивоенных демонстраций, гей-бунтов в Вилладже, первым годом президентства Никсона.
В этот год вышел первый альбом “Лед Зеппелин”, Леннон и Йоко Оно поженились, “Битлз” записали свой последний альбом и дали свой последний концерт, вышла книга Марио Пьюзо “Крестный отец”.
Читайте также: Смертоносные акулы в снимках подводных фотографов. Фото
“Аполлон-11″ сел на Луну, а “Боинг 747″ совершил первый коммерческий пассажирский рейс.
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