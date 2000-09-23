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Так выглядит крупнейший пивной фестиваль в мире. Фото
На "Октоберфесте" выпивают несколько миллионов литров пива.
В конце сентября в Мюнхене по традиции начался Октоберфест 2018 - самое большое народное гуляние в мире, его посетят более 6 млн. человек, которые выпьют 7 млн литров пива. При этом цена литровой кружки доходит до 13.22 доллара (875 рублей против 763 рубля в прошлом году), сообщает Хроника.инфо со ссылкой на loveopium.
По традиции его открыл мэр Мюнхена: в полдень, после залпа 12 артиллерийских орудий, он стукнул колотушкой по первому бочонку с пивом и выбил из нее затычку с традиционным криком «O`zapft is!» - переводится с баварского диалекта как «Открыто!», но воспринимается всеми как «Наливай!».
На открытии 185-го фестиваля обер-бургомистр баварской столицы Дитер Райтер при помощи специального молотка со второго удара вбил кран в первую бочку со свежим пивом. Количество ударов, которые требуются, чтобы открыть бочку - тема для обсуждений.
Лучший результат принадлежит бывшему главе Мюнхена Кристиану Уде. Он на протяжении нескольких лет открывал бочку также двумя ударами. Хуже всего это получалось у Томаса Виммера, которому в далеком 1950 году потребовалось целых 19 ударов.
Первый «Октоберфест» состоялся 17 октября 1810 года. Поводом для народного праздника стала свадьба будущего баварского короля Людвига I и принцессы Терезы. На поле под Мюнхеном, которое с тех пор носит имя невесты - Theresienwiese, в честь молодоженов были устроены скачки. Слово Wiesen (луга) стало вторым названием «Октоберфеста».
На лугу Терезы устанавливают 14 больших пивных павильонов-шатров, каждый из которых может вместить несколько тысяч посетителей. Самый большой из них рассчитан более чем на 11 тысяч человек. Ставят также более двух десятков малых павильонов. Общее количество мест за столами Октоберфеста составляет около 119 000.
Всего на «Октоберфесте» в Мюнхене, который продлится до 7 октября, ожидается до шести миллионов посетителей. Официантки на Октоберфесте 2017 ухитряются переносить за раз неподъемное, как кажется, количество тяжелых пивных кружек. В каждой - литр пива, да и сама кружка из толстого стекла весит порядочно. На празднике работают, в общей сложности, около 13 тысяч официантов, барменов, поваров и другой обслуживающий персонал.
Специально для «Октоберфеста» в Мюнхене варят около 7 миллионов литров пива. В 1980 году гости праздника за две недели выпили 3.8 миллиона литровых кружек, в 2017-м - уже 6,6 миллиона!
Октоберфест известен не только распитием пива, но и торжественным парадом, главные участники которого - общества и клубы, поддерживающие традиции национальных баварских костюмов, духовые оркестры, а также повозки с пивными бочками.
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Есть здесь и карусели. На Октоберфесте находится самая высокая в мире передвижная башня симуляции свободного падения. Высота башни составляет 66 метров, а скорость падения - более 79 км/ч.
В конце сентября в Мюнхене по традиции начался Октоберфест 2018 - самое большое народное гуляние в мире, его посетят более 6 млн. человек, которые выпьют 7 млн литров пива. При этом цена литровой кружки доходит до 13.22 доллара (875 рублей против 763 рубля в прошлом году), сообщает Хроника.инфо со ссылкой на loveopium.
По традиции его открыл мэр Мюнхена: в полдень, после залпа 12 артиллерийских орудий, он стукнул колотушкой по первому бочонку с пивом и выбил из нее затычку с традиционным криком «O`zapft is!» - переводится с баварского диалекта как «Открыто!», но воспринимается всеми как «Наливай!».
На открытии 185-го фестиваля обер-бургомистр баварской столицы Дитер Райтер при помощи специального молотка со второго удара вбил кран в первую бочку со свежим пивом. Количество ударов, которые требуются, чтобы открыть бочку - тема для обсуждений.
Лучший результат принадлежит бывшему главе Мюнхена Кристиану Уде. Он на протяжении нескольких лет открывал бочку также двумя ударами. Хуже всего это получалось у Томаса Виммера, которому в далеком 1950 году потребовалось целых 19 ударов.
Первый «Октоберфест» состоялся 17 октября 1810 года. Поводом для народного праздника стала свадьба будущего баварского короля Людвига I и принцессы Терезы. На поле под Мюнхеном, которое с тех пор носит имя невесты - Theresienwiese, в честь молодоженов были устроены скачки. Слово Wiesen (луга) стало вторым названием «Октоберфеста».
На лугу Терезы устанавливают 14 больших пивных павильонов-шатров, каждый из которых может вместить несколько тысяч посетителей. Самый большой из них рассчитан более чем на 11 тысяч человек. Ставят также более двух десятков малых павильонов. Общее количество мест за столами Октоберфеста составляет около 119 000.
Всего на «Октоберфесте» в Мюнхене, который продлится до 7 октября, ожидается до шести миллионов посетителей. Официантки на Октоберфесте 2017 ухитряются переносить за раз неподъемное, как кажется, количество тяжелых пивных кружек. В каждой - литр пива, да и сама кружка из толстого стекла весит порядочно. На празднике работают, в общей сложности, около 13 тысяч официантов, барменов, поваров и другой обслуживающий персонал.
Специально для «Октоберфеста» в Мюнхене варят около 7 миллионов литров пива. В 1980 году гости праздника за две недели выпили 3.8 миллиона литровых кружек, в 2017-м - уже 6,6 миллиона!
Октоберфест известен не только распитием пива, но и торжественным парадом, главные участники которого - общества и клубы, поддерживающие традиции национальных баварских костюмов, духовые оркестры, а также повозки с пивными бочками.
Читайте также: Фотограф показала сон будущих родителей. Фото
Есть здесь и карусели. На Октоберфесте находится самая высокая в мире передвижная башня симуляции свободного падения. Высота башни составляет 66 метров, а скорость падения - более 79 км/ч.
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