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Снимки юной Мэрилин Монро продадут с аукциона. Фото
Ей было все 19 лет.
В 1946 году фотограф Ричард Миллер (Richard C. Miller) сделал серию пин-ап фотографий для Вооруженных Сил США. Тогда он даже не догадывался, что его 19-летняя модель Норма Джин Догерти в конечном итоге станет самым известным секс-символом всех времен - Мэрилин Монро. Спустя годы Ричард вспоминал, что когда он фотографировал брюнетку Норму, то понятия тогда не имел, что эти его снимки станут настолько ценными. Для него «она была просто милой, хорошенькой девушкой с большими амбициями». Вся его коллекция, оцененная примерно в 60-80 тысяч долларов, будет пущена с молотка на аукционе в Санта-Монике, штат Калифорния 7 октября 2018 года. Ожидается, что одним из главных лотов аукциона станет фотография совсем ещё молодой Мэрилин, облачённой в свадебное платье, в котором она шла к алтарю в день своей собственной свадьбы, когда впервые выходила замуж, передает Хроника.инфо со ссылкой на bigpicture.
Тогдашнюю 19-летнюю, ещё брюнетку, Мэрилин Монро снимал фотограф Ричард Миллер.
Один из первых фотографов, работавший с будущей суперзвездой скончался в 2010 году в возрасте 98 лет.
7-го октября этого года фотографии, сделанные Ричардом, будут проданы на Santa Monica Auctions.
Эти ранние фотоснимки Мэрилин приблизительно оцениваются в 60-80 тысяч долларов США.
На аукционе также будет продан контракт, подписанный звездой.
Читайте также: Работы этого юного художника легко спутать с фотографиями. Фото
Среди фотографий, которые будут представлены на аукционе, также появится фотография Мэрилин в свадебном платье, в котором она впервые выходила замуж.
В 1946 году фотограф Ричард Миллер (Richard C. Miller) сделал серию пин-ап фотографий для Вооруженных Сил США. Тогда он даже не догадывался, что его 19-летняя модель Норма Джин Догерти в конечном итоге станет самым известным секс-символом всех времен - Мэрилин Монро. Спустя годы Ричард вспоминал, что когда он фотографировал брюнетку Норму, то понятия тогда не имел, что эти его снимки станут настолько ценными. Для него «она была просто милой, хорошенькой девушкой с большими амбициями». Вся его коллекция, оцененная примерно в 60-80 тысяч долларов, будет пущена с молотка на аукционе в Санта-Монике, штат Калифорния 7 октября 2018 года. Ожидается, что одним из главных лотов аукциона станет фотография совсем ещё молодой Мэрилин, облачённой в свадебное платье, в котором она шла к алтарю в день своей собственной свадьбы, когда впервые выходила замуж, передает Хроника.инфо со ссылкой на bigpicture.
Тогдашнюю 19-летнюю, ещё брюнетку, Мэрилин Монро снимал фотограф Ричард Миллер.
Один из первых фотографов, работавший с будущей суперзвездой скончался в 2010 году в возрасте 98 лет.
7-го октября этого года фотографии, сделанные Ричардом, будут проданы на Santa Monica Auctions.
Эти ранние фотоснимки Мэрилин приблизительно оцениваются в 60-80 тысяч долларов США.
На аукционе также будет продан контракт, подписанный звездой.
Читайте также: Работы этого юного художника легко спутать с фотографиями. Фото
Среди фотографий, которые будут представлены на аукционе, также появится фотография Мэрилин в свадебном платье, в котором она впервые выходила замуж.
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