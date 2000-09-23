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Снимки юной Мэрилин Монро продадут с аукциона. Фото

Снимки юной Мэрилин Монро продадут с аукциона. ФотоЕй было все 19 лет.

В 1946 году фотограф Ричард Миллер (Richard C. Miller) сделал серию пин-ап фотографий для Вооруженных Сил США. Тогда он даже не догадывался, что его 19-летняя модель Норма Джин Догерти в конечном итоге станет самым известным секс-символом всех времен - Мэрилин Монро. Спустя годы Ричард вспоминал, что когда он фотографировал брюнетку Норму, то понятия тогда не имел, что эти его снимки станут настолько ценными. Для него «она была просто милой, хорошенькой девушкой с большими амбициями». Вся его коллекция, оцененная примерно в 60-80 тысяч долларов, будет пущена с молотка на аукционе в Санта-Монике, штат Калифорния 7 октября 2018 года. Ожидается, что одним из главных лотов аукциона станет фотография совсем ещё молодой Мэрилин, облачённой в свадебное платье, в котором она шла к алтарю в день своей собственной свадьбы, когда впервые выходила замуж, передает Хроника.инфо со ссылкой на bigpicture.

Снимки юной Мэрилин Монро продадут с аукциона. Фото


Тогдашнюю 19-летнюю, ещё брюнетку, Мэрилин Монро снимал фотограф Ричард Миллер.

Снимки юной Мэрилин Монро продадут с аукциона. Фото


Один из первых фотографов, работавший с будущей суперзвездой скончался в 2010 году в возрасте 98 лет.

Снимки юной Мэрилин Монро продадут с аукциона. Фото


7-го октября этого года фотографии, сделанные Ричардом, будут проданы на Santa Monica Auctions.

Снимки юной Мэрилин Монро продадут с аукциона. Фото


Эти ранние фотоснимки Мэрилин приблизительно оцениваются в 60-80 тысяч долларов США.

Снимки юной Мэрилин Монро продадут с аукциона. Фото


На аукционе также будет продан контракт, подписанный звездой.

Снимки юной Мэрилин Монро продадут с аукциона. Фото


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Среди фотографий, которые будут представлены на аукционе, также появится фотография Мэрилин в свадебном платье, в котором она впервые выходила замуж.

Снимки юной Мэрилин Монро продадут с аукциона. Фото
Снимки юной Мэрилин Монро продадут с аукциона. Фото
Снимки юной Мэрилин Монро продадут с аукциона. Фото
Снимки юной Мэрилин Монро продадут с аукциона. Фото
Снимки юной Мэрилин Монро продадут с аукциона. Фото
Снимки юной Мэрилин Монро продадут с аукциона. Фото
Снимки юной Мэрилин Монро продадут с аукциона. Фото
Снимки юной Мэрилин Монро продадут с аукциона. Фото
Снимки юной Мэрилин Монро продадут с аукциона. Фото
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 Теги: Мэрилин Монро, аукцион

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Сегодня, 13:33 » Автор: Анна Мартынова
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