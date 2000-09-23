Раздел: Фоторепортажи
Уединенные дома в разных уголках планеты. Фото
Здесь можно отлично отдохнуть.
Хотите побыть в одиночестве? Идеальные места для интровертов, передает Хроника.инфо со ссылкой на loveopium.
Остров Бьярнарей, Исландия
Бьярнарей - это небольшой остров площадью 0,32 квадратных километра. Он находится в Атлантическом океане у южных берегов Исландии и входит в состав архипелага Вестманнаэйяр.
На нем построено одно-единственное здание - охотничий домик, в котором живут три человека.
Деревянная электростанция «Кристал-Милл», США
В XIX веке на реке Кристалл в американском штате Колорадо был построен деревянный домик, служивший электростанцией.
Электростанция работала до 1917 года, пока местные рудники не истощились и люди не покинули этот край. Сейчас живописный домик находится в частной собственности.
Деревня Гасадалур, Фарерские острова
Крошечная деревня Гасадалур расположена на острове Воар.
В ней постоянно живут только пара десятков человек.
Дом на реке Дрина, Сербия
В Сербии, недалеко от города Байина-Башта в центре реки Дрина находится небольшой живописный дом. В 1968 году группа местных парней часто отдыхала на огромном камне.
Но поскольку его поверхность была неровной, то они соорудили на нем помост. А чуть позже они решили построить себе здесь дом для отдыха.
Остров Тристан-да-Кунья, поселение Эдинбург семи морей
Между Африкой и Южной Америкой находится одно из самых отдаленных мест на планете - остров Тристан-да-Кунья. Здесь нет сотовой связи и даже корабли в этом районе проплывают лишь несколько раз в год.
На острове, который является действующим вулканом, есть маленькая деревня Эдинбург семи морей, в которой живут около 270 человек. По сути, они все родственники и являются потомками первых поселенцев, прибывших на остров в 19 веке.
Каждый эдинбуржец может проследить свое генеалогическое дерево на 15 поколений, и на острове всего лишь 9 фамилий.
В деревне есть кафе, школа, почта, магазин, две церкви и один медпункт, в котором работает один доктор. В случае серьезной болезни или вероятности извержения вулкана местных жителей переправляют в Африку.
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Остров «Достаточно места», США
Крошечный остров Just Room Enough площадью 306 квадратных метров является частью архипелага Thousand Islands на границе США и Канады. В 1955 году остров купила американская семья Сайзлендов.
Они построили на нем дом и посадили рядом дерево. Кстати, остров «Достаточно места» является самым маленьким населенным островом в мире, но этот рекорд официально не зафиксирован.
Хотите побыть в одиночестве? Идеальные места для интровертов, передает Хроника.инфо со ссылкой на loveopium.
Остров Бьярнарей, Исландия
Бьярнарей - это небольшой остров площадью 0,32 квадратных километра. Он находится в Атлантическом океане у южных берегов Исландии и входит в состав архипелага Вестманнаэйяр.
На нем построено одно-единственное здание - охотничий домик, в котором живут три человека.
Деревянная электростанция «Кристал-Милл», США
В XIX веке на реке Кристалл в американском штате Колорадо был построен деревянный домик, служивший электростанцией.
Электростанция работала до 1917 года, пока местные рудники не истощились и люди не покинули этот край. Сейчас живописный домик находится в частной собственности.
Деревня Гасадалур, Фарерские острова
Крошечная деревня Гасадалур расположена на острове Воар.
В ней постоянно живут только пара десятков человек.
Дом на реке Дрина, Сербия
В Сербии, недалеко от города Байина-Башта в центре реки Дрина находится небольшой живописный дом. В 1968 году группа местных парней часто отдыхала на огромном камне.
Но поскольку его поверхность была неровной, то они соорудили на нем помост. А чуть позже они решили построить себе здесь дом для отдыха.
Остров Тристан-да-Кунья, поселение Эдинбург семи морей
Между Африкой и Южной Америкой находится одно из самых отдаленных мест на планете - остров Тристан-да-Кунья. Здесь нет сотовой связи и даже корабли в этом районе проплывают лишь несколько раз в год.
На острове, который является действующим вулканом, есть маленькая деревня Эдинбург семи морей, в которой живут около 270 человек. По сути, они все родственники и являются потомками первых поселенцев, прибывших на остров в 19 веке.
Каждый эдинбуржец может проследить свое генеалогическое дерево на 15 поколений, и на острове всего лишь 9 фамилий.
В деревне есть кафе, школа, почта, магазин, две церкви и один медпункт, в котором работает один доктор. В случае серьезной болезни или вероятности извержения вулкана местных жителей переправляют в Африку.
Читайте также: Снимки юной Мэрилин Монро продадут с аукциона. Фото
Остров «Достаточно места», США
Крошечный остров Just Room Enough площадью 306 квадратных метров является частью архипелага Thousand Islands на границе США и Канады. В 1955 году остров купила американская семья Сайзлендов.
Они построили на нем дом и посадили рядом дерево. Кстати, остров «Достаточно места» является самым маленьким населенным островом в мире, но этот рекорд официально не зафиксирован.
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