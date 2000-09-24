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Раздел: Фоторепортажи  
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Так выглядит самое крутое в мире студенческое общежитие. Фото

Так выглядит самое крутое в мире студенческое общежитие. ФотоПривычное нам слово "общага" как-то не стыкуется с такой красотой.

Студенческий городок Тиетген находится в Орестаде, новом районе Копенгагена в Дании, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.

Здание общей площадью 26 800 кв.м было построено в 2006 году. В круглом семиэтажном здании находятся 360 комнат, а в середине "круга" располагается большой двор. Архитектурная форма была выбрана неслучайно, круг символизирует равенство и единство.

Здание пересекают пять вертикальных линий. Они не только делят здание на секции, но и являются открытыми переходами во внутренний двор. Из внутреннего двора можно увидеть комнаты и кухни. Архитекторам удалось сделать так, что кажется, будто они просто висят в воздухе.

Фасады здания облицованы дубом и красной латунью. Отделка фасада была сделана лучшими дизайнерами Копенгагена. Кухня играет важную роль в общежитии. Всего в здании 30 просторных кухонь – по одной на каждые 12 комнат. В каждой кухне есть 4 холодильника, 2 плиты и все необходимые приборы для приготовления пищи. В кухнях также есть столовые с красочными стульями.

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Для каждого блока выделена также общая комната, где могут собираться все жители блока, да и общежития в целом. Общежитие получило множество наград, в том числе как лучшее здание для студентов.

Так выглядит самое крутое в мире студенческое общежитие. Фото
Так выглядит самое крутое в мире студенческое общежитие. Фото
Так выглядит самое крутое в мире студенческое общежитие. Фото
Так выглядит самое крутое в мире студенческое общежитие. Фото
Так выглядит самое крутое в мире студенческое общежитие. Фото
Так выглядит самое крутое в мире студенческое общежитие. Фото
Так выглядит самое крутое в мире студенческое общежитие. Фото
Так выглядит самое крутое в мире студенческое общежитие. Фото
Так выглядит самое крутое в мире студенческое общежитие. Фото
Так выглядит самое крутое в мире студенческое общежитие. Фото
Так выглядит самое крутое в мире студенческое общежитие. Фото
Так выглядит самое крутое в мире студенческое общежитие. Фото
Так выглядит самое крутое в мире студенческое общежитие. Фото
Так выглядит самое крутое в мире студенческое общежитие. Фото
Так выглядит самое крутое в мире студенческое общежитие. Фото
Так выглядит самое крутое в мире студенческое общежитие. Фото
Так выглядит самое крутое в мире студенческое общежитие. Фото
Так выглядит самое крутое в мире студенческое общежитие. Фото
Так выглядит самое крутое в мире студенческое общежитие. Фото
Так выглядит самое крутое в мире студенческое общежитие. Фото
Так выглядит самое крутое в мире студенческое общежитие. Фото
Так выглядит самое крутое в мире студенческое общежитие. Фото
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 Теги: студенты, городок

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