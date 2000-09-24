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Каппадокию показали с высоты птичьего полета. Фото

Каппадокию показали с высоты птичьего полета. ФотоВиртуальный полет на воздушном шаре.

Каппадокия (перс. «Страна прекрасных лошадей») - это историческое название местности на востоке Малой Азии на территории современной Турции. Оно употреблялось в античные времена, употребляется и сейчас. Здесь есть невероятно интересные ландшафты вулканического происхождения, подземные города, созданные в 1 тыс. до н. э. и пещерные монастыри, ведущие свою историю со времен ранних христиан, передает Хроника.инфо со ссылкой на loveopium.

Одной из главных достопримечательностей и развлечений для туристов в Каппадокии являются полеты на воздушных шарах.

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Каппадокия - это не только каменные образования и воздушные шары. Это ещё горы, озёра, древние постройки и цветущие весной сады.

Каппадокию показали с высоты птичьего полета. Фото
Каппадокию показали с высоты птичьего полета. Фото
Каппадокию показали с высоты птичьего полета. Фото
Каппадокию показали с высоты птичьего полета. Фото
Каппадокию показали с высоты птичьего полета. Фото
Каппадокию показали с высоты птичьего полета. Фото
Каппадокию показали с высоты птичьего полета. Фото
Каппадокию показали с высоты птичьего полета. Фото
Каппадокию показали с высоты птичьего полета. Фото
Каппадокию показали с высоты птичьего полета. Фото
Каппадокию показали с высоты птичьего полета. Фото
Каппадокию показали с высоты птичьего полета. Фото
Каппадокию показали с высоты птичьего полета. Фото
Каппадокию показали с высоты птичьего полета. Фото
Каппадокию показали с высоты птичьего полета. Фото
Каппадокию показали с высоты птичьего полета. Фото
Каппадокию показали с высоты птичьего полета. Фото
Каппадокию показали с высоты птичьего полета. Фото
Каппадокию показали с высоты птичьего полета. Фото
Каппадокию показали с высоты птичьего полета. Фото
Каппадокию показали с высоты птичьего полета. Фото
Каппадокию показали с высоты птичьего полета. Фото
Каппадокию показали с высоты птичьего полета. Фото
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 Теги: Каппадокия, Турция

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Сегодня, 19:52 » Автор: Анна Мартынова
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