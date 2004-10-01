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Раздел: Фоторепортажи  
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Так выглядели модные головные уборы начала прошлого века. Фото

Так выглядели модные головные уборы начала прошлого века. Фото Сейчас эти шляпы удивляют своей вычурностью.

Подборку фотографий женщин в головных уборах опубликовали в сети, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Gazeta.ua.

Они были сделаны в начале ХХ века.

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"Женская соломенная шляпка времен прекрасной эпохи" - говорится в подписи на странице сообщества BelleEpoque в Facebook.

Так выглядели модные головные уборы начала прошлого века. Фото
Так выглядели модные головные уборы начала прошлого века. Фото
Так выглядели модные головные уборы начала прошлого века. Фото
Так выглядели модные головные уборы начала прошлого века. Фото
Так выглядели модные головные уборы начала прошлого века. Фото
Так выглядели модные головные уборы начала прошлого века. Фото
Так выглядели модные головные уборы начала прошлого века. Фото
Так выглядели модные головные уборы начала прошлого века. Фото
Так выглядели модные головные уборы начала прошлого века. Фото
Так выглядели модные головные уборы начала прошлого века. Фото
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 Теги: головные уборы, фото

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Сегодня, 07:33 » Автор: Евгений Шевченко
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