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Сеть в восторге от 50-летней «вечно молодой» китаянки. Фото
Она активно занимается спортом.
Пользователи сети обратили внимание на снимки "вечно молодой" китаянки Лю Елинь. Женщина в свои 50 лет выглядит двадцатилетней. Несколько дней назад красотка дала интервью таблоиду Daily Mail, в котором раскрыла секреты своего цветущего внешнего вида, передает Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
Лю Елинь призналась, что вот уже 30 лет активно занимается спортом. Больше всего ей нравится плавать в открытых водоемах: женщина не бросает это занятие даже зимой. Она переплывала через 40-километровый Малааккский пролив, прыгала с парашютом с высоты 4,5 километра и занималась йогой на 30-градусном морозе.
В последнее время Елинь – вышедшая на пенсию библиотекарь, а ныне - популярный блогер, обучается фридайвингу на филиппинских пляжах.
"Я всегда любила море и умею плавать с аквалангом, но теперь я бросила себе новый вызов. Я хочу нырять как можно глубже безо всякого оборудования", - рассказала она.
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Елинь шутливо называет своей главной целью в жизни "путешествовать по всему миру и носить красивые купальники". Она надеется сохранить свою внешность до 80 лет. Ее 23-летний сын отметил, что ему непросто найти себе подругу, так как все принимают мать за его девушку.
Пользователи сети обратили внимание на снимки "вечно молодой" китаянки Лю Елинь. Женщина в свои 50 лет выглядит двадцатилетней. Несколько дней назад красотка дала интервью таблоиду Daily Mail, в котором раскрыла секреты своего цветущего внешнего вида, передает Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
Лю Елинь призналась, что вот уже 30 лет активно занимается спортом. Больше всего ей нравится плавать в открытых водоемах: женщина не бросает это занятие даже зимой. Она переплывала через 40-километровый Малааккский пролив, прыгала с парашютом с высоты 4,5 километра и занималась йогой на 30-градусном морозе.
В последнее время Елинь – вышедшая на пенсию библиотекарь, а ныне - популярный блогер, обучается фридайвингу на филиппинских пляжах.
"Я всегда любила море и умею плавать с аквалангом, но теперь я бросила себе новый вызов. Я хочу нырять как можно глубже безо всякого оборудования", - рассказала она.
Читайте также: Так выглядит самый экстремальный в мире ресторан. Фото
Елинь шутливо называет своей главной целью в жизни "путешествовать по всему миру и носить красивые купальники". Она надеется сохранить свою внешность до 80 лет. Ее 23-летний сын отметил, что ему непросто найти себе подругу, так как все принимают мать за его девушку.
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