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Сеть в восторге от 50-летней «вечно молодой» китаянки. Фото

Сеть в восторге от 50-летней «вечно молодой» китаянки. ФотоОна активно занимается спортом.

Пользователи сети обратили внимание на снимки "вечно молодой" китаянки Лю Елинь. Женщина в свои 50 лет выглядит двадцатилетней. Несколько дней назад красотка дала интервью таблоиду Daily Mail, в котором раскрыла секреты своего цветущего внешнего вида, передает Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.

Лю Елинь призналась, что вот уже 30 лет активно занимается спортом. Больше всего ей нравится плавать в открытых водоемах: женщина не бросает это занятие даже зимой. Она переплывала через 40-километровый Малааккский пролив, прыгала с парашютом с высоты 4,5 километра и занималась йогой на 30-градусном морозе.

В последнее время Елинь – вышедшая на пенсию библиотекарь, а ныне - популярный блогер, обучается фридайвингу на филиппинских пляжах.

"Я всегда любила море и умею плавать с аквалангом, но теперь я бросила себе новый вызов. Я хочу нырять как можно глубже безо всякого оборудования", - рассказала она.

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Елинь шутливо называет своей главной целью в жизни "путешествовать по всему миру и носить красивые купальники". Она надеется сохранить свою внешность до 80 лет. Ее 23-летний сын отметил, что ему непросто найти себе подругу, так как все принимают мать за его девушку.

Сеть в восторге от 50-летней «вечно молодой» китаянки. Фото
Сеть в восторге от 50-летней «вечно молодой» китаянки. Фото
Сеть в восторге от 50-летней «вечно молодой» китаянки. Фото
Сеть в восторге от 50-летней «вечно молодой» китаянки. Фото
Сеть в восторге от 50-летней «вечно молодой» китаянки. Фото
Сеть в восторге от 50-летней «вечно молодой» китаянки. Фото
Сеть в восторге от 50-летней «вечно молодой» китаянки. Фото
Сеть в восторге от 50-летней «вечно молодой» китаянки. Фото
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 Теги: китаянка, молодость

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Сегодня, 18:32 » Автор: Анна Мартынова
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