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Девять мест в Латинской Америке, которые стоит увидеть. Фото

Девять мест в Латинской Америке, которые стоит увидеть. Фото Интересные и необычные места.

Когда дело доходит до ярких и забавных мест для посещения, мало кто вспоминает про Латинскую Америку. Она официально определяется как часть всего американского континента, где основным языком является испанский или португальский. Этот широкий диапазон стран означает, что там есть много возможностей увидеть и сделать что-то необычное. Вот девять самых удивительных мест Латинской Америки, передает Хроника.инфо со ссылкой на Фрешер.

Девять мест в Латинской Америке, которые стоит увидеть. Фото


1. Пантанал, Бразилия.

Пантанал - крупнейшие водно-болотные угодья в мире. Это делает его идеальным для любителей природы. Потратив время, чтобы пробраться по многим рекам, лесам и озерам, вы откроете для себя дверь к самым прекрасным достопримечательностям. От красивых ягуаров до редких птиц и гигантских выдр.

Девять мест в Латинской Америке, которые стоит увидеть. Фото


2. Салар де Уюни, Боливия.

Контраст блестящей земли с белой солью с чистым голубым небом действительно является чем-то другим, неземным. Вы также сможете добраться до сказочных вулканов, чтобы увидеть стаи фламинго.

Девять мест в Латинской Америке, которые стоит увидеть. Фото


3. Рио-де-Жанейро, Бразилия.

Возвращаясь в Бразилию, одним из экзотических и любимых мест для посещения в Латинской Америке является Рио. Один из самых известных городов в мире покажет вам оживленные бары и ночные клубы. В течение дня вас ждут не менее известные пляжи, чтобы расслабиться или горы, чтобы исследовать. Те, кто не боится высоты, захотят посмотреть на завораживающую статую Христа, возвышающегося над городом. Для действительно удивительного опыта, отправляйтесь в Рио, во время карнавала.

Девять мест в Латинской Америке, которые стоит увидеть. Фото


4. Тропический лес Амазонки.

Известный тропический лес Амазонки настолько огромен, что простирается на многие страны, включая Перу и Эквадор. Он долгое время было выбором для смелых исследователей, но вы можете просто заказать роскошный круиз вниз по реке, если хотите. Вы по-прежнему сможете увидеть все достопримечательности, которые делают его таким знаковым, но в полной безопасности. Смельчаки могут нанять местного гида, чтобы пойти пешком.

Девять мест в Латинской Америке, которые стоит увидеть. Фото


5. Гавана, Куба.

От красочных зданий до классических автомобилей – это похоже на окно в прошлое. Вы также полюбите музыку, ром, еду и приветливое отношение местных жителей. В Гаване, необходимо попробовать сальсу и лучшее мохито.

Девять мест в Латинской Америке, которые стоит увидеть. Фото


6. Мачу-Пикчу, Перу.

Изучение цитадели и дворцов этого знаменитого поселения инков – это то, что вы ен забудете. И вы действительно можете понять, насколько велика империя Инков была на пике. Для тех, кто предпочитает не ходить по тропе Инков, чтобы добраться туда, есть роскошный поезд.

Девять мест в Латинской Америке, которые стоит увидеть. Фото


7. Торрес-дель-Пайне, Чили.

Это замечательный национальный парк в Чили с заснеженными горами и ледниками. Многие посетители здесь любят кататься на лошадях по равнинам, чтобы получить наилучший обзор этого места.

Девять мест в Латинской Америке, которые стоит увидеть. Фото


8. Руины майя Чичен-Ицы, Мексика.

Другой великой цивилизацией древней Латинской Америки были майя. Этот разрушенный комплекс показывает, почему. Масштаб и красота многих зданий здесь захватывают дух. Самый известный - это огромный храм Эль-Кастильо, в котором есть множество ступеней, чтобы подняться на вершину.

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Девять мест в Латинской Америке, которые стоит увидеть. Фото


9. Галапагосские острова.

Это просто чудесное место для посещения с его нетронутым ландшафтом и атмосферой. Дикая природа, которую вы можете увидеть здесь, не имеет себе равных. От гигантских черепах до морских львов и более необычных существ - каждый полюбит этот волшебный остров.
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 Теги: Латинская Америка, туризм

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Сегодня, 22:32 » Автор: Анна Мартынова
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