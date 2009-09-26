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Фотограф показал красоту ландшафтов со всего мира. Фото
Работы немецкого фотографа.
Том Хеген (Tom Hegen) - немецкий фотограф и дизайнер, живёт и работает в Мюнхене. Тома вдохновляют отношения между человеком и природой. Фотограф делает свои фотографии с помощью дрона или с воздушного шара. Его задача - показать людям, как человек влияет на окружающую среду. Многие его снимки выглядят как ландшафты с другой планеты, передает Хроника.инфо со ссылкой на Фотоискусство.
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«Фотография была частью моих исследований, но это всегда было и моей страстью, поэтому я начал с классической пейзажной фотографии, но быстро понял, что эти снимки не представляют окружающую среду такой, какая она есть на самом деле. Сейчас я фокусируюсь на ландшафтах, которые показывают влияние человеческого присутствия на Земле», - рассказывает фотограф.
Том Хеген (Tom Hegen) - немецкий фотограф и дизайнер, живёт и работает в Мюнхене. Тома вдохновляют отношения между человеком и природой. Фотограф делает свои фотографии с помощью дрона или с воздушного шара. Его задача - показать людям, как человек влияет на окружающую среду. Многие его снимки выглядят как ландшафты с другой планеты, передает Хроника.инфо со ссылкой на Фотоискусство.
Читайте также: Самые стильные пальто и пиджаки этой осени. Фото
«Фотография была частью моих исследований, но это всегда было и моей страстью, поэтому я начал с классической пейзажной фотографии, но быстро понял, что эти снимки не представляют окружающую среду такой, какая она есть на самом деле. Сейчас я фокусируюсь на ландшафтах, которые показывают влияние человеческого присутствия на Земле», - рассказывает фотограф.
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