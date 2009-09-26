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Фотограф показал красоту ландшафтов со всего мира. Фото

Фотограф показал красоту ландшафтов со всего мира. ФотоРаботы немецкого фотографа.

Том Хеген (Tom Hegen) - немецкий фотограф и дизайнер, живёт и работает в Мюнхене. Тома вдохновляют отношения между человеком и природой. Фотограф делает свои фотографии с помощью дрона или с воздушного шара. Его задача - показать людям, как человек влияет на окружающую среду. Многие его снимки выглядят как ландшафты с другой планеты, передает Хроника.инфо со ссылкой на Фотоискусство.

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«Фотография была частью моих исследований, но это всегда было и моей страстью, поэтому я начал с классической пейзажной фотографии, но быстро понял, что эти снимки не представляют окружающую среду такой, какая она есть на самом деле. Сейчас я фокусируюсь на ландшафтах, которые показывают влияние человеческого присутствия на Земле», - рассказывает фотограф.

Фотограф показал красоту ландшафтов со всего мира. Фото
Фотограф показал красоту ландшафтов со всего мира. Фото
Фотограф показал красоту ландшафтов со всего мира. Фото
Фотограф показал красоту ландшафтов со всего мира. Фото
Фотограф показал красоту ландшафтов со всего мира. Фото
Фотограф показал красоту ландшафтов со всего мира. Фото
Фотограф показал красоту ландшафтов со всего мира. Фото
Фотограф показал красоту ландшафтов со всего мира. Фото
Фотограф показал красоту ландшафтов со всего мира. Фото
Фотограф показал красоту ландшафтов со всего мира. Фото
Фотограф показал красоту ландшафтов со всего мира. Фото
Фотограф показал красоту ландшафтов со всего мира. Фото
Фотограф показал красоту ландшафтов со всего мира. Фото
Фотограф показал красоту ландшафтов со всего мира. Фото
Фотограф показал красоту ландшафтов со всего мира. Фото
Фотограф показал красоту ландшафтов со всего мира. Фото
Фотограф показал красоту ландшафтов со всего мира. Фото
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 Теги: фотограф, ландшафты

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Сегодня, 19:12 » Автор: Анна Мартынова
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