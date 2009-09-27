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Свадьбе этой австралийки позавидовали бы многие звезды. Фото

Свадьбе этой австралийки позавидовали бы многие звезды. ФотоОна не стала скромничать.

Самая известная визажистка Австралии вышла замуж - ее свадьба вас точно удивит, передает Хроника.инфо со ссылкой на lux.fm.

Мелисса Сессин - известная визажистка, которая живет в Сиднее. Недавно девушка получила предложение руки и сердца от своего бойфренда Джорджа Кацабариса, и за полгода спланировала свадьбу своей мечты.

Гламурная церемония состоялась в бальном зале отеля Four Seasons. Мелисса выбрала для праздника два королевские платья. Одно из них было инкрустировано кристаллами и имело длинный шлейф.

Своей роскошью поражали не только наряды невесты, но и оформление зала и семи-ярусный торт. Молодожены потратили на все это шестизначную сумму.

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Такой гламурной свадьбе позавидовали бы сами Ким Кардашьян или Бейонсе.

Свадьбе этой австралийки позавидовали бы многие звезды. Фото
Свадьбе этой австралийки позавидовали бы многие звезды. Фото
Свадьбе этой австралийки позавидовали бы многие звезды. Фото
Свадьбе этой австралийки позавидовали бы многие звезды. Фото
Свадьбе этой австралийки позавидовали бы многие звезды. Фото
Свадьбе этой австралийки позавидовали бы многие звезды. Фото
Свадьбе этой австралийки позавидовали бы многие звезды. Фото
Свадьбе этой австралийки позавидовали бы многие звезды. Фото
Свадьбе этой австралийки позавидовали бы многие звезды. Фото
Свадьбе этой австралийки позавидовали бы многие звезды. Фото
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 Теги: свадьба, роскошь

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Сегодня, 16:34 » Автор: Анна Мартынова
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