Раздел: Фоторепортажи
Свадьбе этой австралийки позавидовали бы многие звезды. Фото
Она не стала скромничать.
Самая известная визажистка Австралии вышла замуж - ее свадьба вас точно удивит, передает Хроника.инфо со ссылкой на lux.fm.
Мелисса Сессин - известная визажистка, которая живет в Сиднее. Недавно девушка получила предложение руки и сердца от своего бойфренда Джорджа Кацабариса, и за полгода спланировала свадьбу своей мечты.
Гламурная церемония состоялась в бальном зале отеля Four Seasons. Мелисса выбрала для праздника два королевские платья. Одно из них было инкрустировано кристаллами и имело длинный шлейф.
Своей роскошью поражали не только наряды невесты, но и оформление зала и семи-ярусный торт. Молодожены потратили на все это шестизначную сумму.
Читайте также: Питомцы-хулиганы, способные довести хозяина до истерики
Такой гламурной свадьбе позавидовали бы сами Ким Кардашьян или Бейонсе.
Самая известная визажистка Австралии вышла замуж - ее свадьба вас точно удивит, передает Хроника.инфо со ссылкой на lux.fm.
Мелисса Сессин - известная визажистка, которая живет в Сиднее. Недавно девушка получила предложение руки и сердца от своего бойфренда Джорджа Кацабариса, и за полгода спланировала свадьбу своей мечты.
Гламурная церемония состоялась в бальном зале отеля Four Seasons. Мелисса выбрала для праздника два королевские платья. Одно из них было инкрустировано кристаллами и имело длинный шлейф.
Своей роскошью поражали не только наряды невесты, но и оформление зала и семи-ярусный торт. Молодожены потратили на все это шестизначную сумму.
Читайте также: Питомцы-хулиганы, способные довести хозяина до истерики
Такой гламурной свадьбе позавидовали бы сами Ким Кардашьян или Бейонсе.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
12
0
Также советуем посмотреть
- Секрет Полішинеля від ГУР МОУ
- Российские военные насмешили «достижениями» во время учений
- «Самопомощь» и «Батькивщина» лоббируют ослабление санкций
- Подайте жалобную книгу
- Полярники насмешили мир фоткой лапши на 60-градусном морозе
- СМИ узнали о крупной партии американского оружия для Украины
- Главный вызов для украинцев
- Умора: депутата выгнали с работы из-за таблетки от кашля
- Накануне выборов в Украине активизировались российские спецслужбы
- Ошибка в анкете сделала из британки «террористку»
- Что намешано в чане путинского ада
- Болтающая по телефону собака стала звездой фотожаб
- Шесть мифов о рынке земли
- В США любопытный медвежонок забрел в квартирный комплекс
- Еще одного «миротворца» подвезли
- Российские спецслужбы планируют захваты церквей «радикалами», - СБУ
- Шахтеры перекрыли трассу в Донецкой области
- Мем «Неверный парень» получил новую жизнь
- Зачем Абхазии нужны казаки
- В России оконфузились с памятником наемникам «Л/ДНР»
- Окрім Тимошенко Нафтогаз не влаштовує Бойко
- 40 человек в военной форме зашли на Донбасс из России, - ОБСЕ
- Итальянские пограничники устроили панику из-за чемодана с кокосами
- Лакмусовая бумажка для государства
- На Донбассе погиб украинский военный, двое ранены
- Эти люди наверняка знают, что такое везение
- Долой плохое настроение: десятка анекдотов на все случаи жизни
- Путина обвинили в копировании Гитлера
- Смешные фотки, скрывающие закрученный сюжет
- Веселые портреты, на которые придется посмотреть дважды
Оставьте свой комментарий