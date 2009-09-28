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Украинские спортсмены показали, как выглядели в детстве. Фото

Украинские спортсмены показали, как выглядели в детстве. ФотоОни - гордость Украины.

Великие спортсмены когда-то были обыкновенными детьми. Как выглядели наши чемпионы много лет назад! Украинские спортсмены, которые сейчас прославляют нашу страну на международном уровне и ставят мировые рекорды, когда-то тоже были детьми. И сейчас много ребятишек, подражающие своим кумирам, когда-то станут новыми Шевченками, Кличко и Свитолинами, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.

Абсолютный чемпион мира по боксу Александр Усик.

Украинские спортсмены показали, как выглядели в детстве. Фото


Лидер сборной Украины и футболист английского Вест Хэма Андрей Ярмоленко.

Украинские спортсмены показали, как выглядели в детстве. Фото


Братья Кличко.

Украинские спортсмены показали, как выглядели в детстве. Фото


Олимпийская чемпионка 2008 года, 5-кратная чемпионка мира и 7-кратная чемпионка Европы Ольга Харлан.

Украинские спортсмены показали, как выглядели в детстве. Фото


Главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко.

Украинские спортсмены показали, как выглядели в детстве. Фото


Братья Вирастюки. Василий Вирастюк - обладатель титула «Самый сильный человек мира», неоднократный чемпион мира в силовом многоборье, Роман Вирастюк (старший) - 17-кратный чемпион Украины по толканию ядра и певец, записал диск своих песен.

Украинские спортсмены показали, как выглядели в детстве. Фото


Экс-тренер киевского Динамо Сергей Ребров.

Украинские спортсмены показали, как выглядели в детстве. Фото


Яна Клочкова - украинская пловчиха, четырёхкратная олимпийская чемпионка, самая титулованная спортсменка Украины в истории Олимпийских игр. (На фото с буквой Д)

Украинские спортсмены показали, как выглядели в детстве. Фото


Василий Ломаченко - двукратный олимпийский чемпион, чемпион мира по боксу на профи-ринге.

Украинские спортсмены показали, как выглядели в детстве. Фото


Анна Бессонова - абсолютная чемпионка мира 2007 года, четырёхкратная чемпионка мира, трёхкратная чемпионка Европы по художественной гимнастике. Анна Бессонова выросла в спортивной семье. Отец Анны - известный в прошлом футболист киевского «Динамо» Владимир Бессонов, а мать - чемпионка мира в групповых упражнениях по художественной гимнастике Виктория Бессонова.

Украинские спортсмены показали, как выглядели в детстве. Фото


Украинский футболист Евгений Коноплянка.

Украинские спортсмены показали, как выглядели в детстве. Фото


Олег Верняев - украинский гимнаст, чемпион мира, четырёхкратный чемпион Европы, двукратный чемпион Европейских игр, олимпийский чемпион игр в Рио-де-Жанейро 2016 (параллельные брусья).

Украинские спортсмены показали, как выглядели в детстве. Фото


Легендарный Олег Блохин.

Украинские спортсмены показали, как выглядели в детстве. Фото


Футболист киевского Динамо Виктор Цыганков.

Украинские спортсмены показали, как выглядели в детстве. Фото


Жан Беленюк - украинский борец греко-римского стиля, серебряный призёр Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро 2016, чемпион мира и Европы.

Украинские спортсмены показали, как выглядели в детстве. Фото


Теннисистка Элина Свитолина - бывшая первая ракетка мира в юниорском рейтинге.

Украинские спортсмены показали, как выглядели в детстве. Фото


Футболист донецкого Шахтера Ярослав Ракицкий.

Украинские спортсмены показали, как выглядели в детстве. Фото


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Украинская гимнастка Анна Ризатдинова - украинская гимнастка, бронзовый призёр Олимпиады в Рио-де-Жанейро (2016), чемпионка мира в упражнении с обручем (2013).

Украинские спортсмены показали, как выглядели в детстве. Фото


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 Теги: спортсмены, детство

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Сегодня, 11:14 » Автор: Анна Мартынова
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