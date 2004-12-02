Раздел: Фоторепортажи
За пребывание в этой корейской тюрьме готовы платить. Фото
Когда тюрьма лучше, чем работа.
Для большинства людей тюрьма – место, откуда сбегают. Для южнокорейцев, которым нужно передохнуть от нагруженной повседневной жизни, день-два в ненастоящей тюрьме – просто спасение, передает Хроника.инфо со ссылкой на Фрешер.
В течение последних пяти лет в этом подобии тюрьмы в Хончхоне, Южная Корея, побывали более 2000 «заключённых». Они платят за то, чтобы оказаться в кратковременном заточении в обычных камерах, где запрещены мобильные устройства, разговоры с другими заключёнными и часы. Недавно это место посетил фотограф Reuters Ким Хонг-Дзи.
Фоторепортёр сообщает, что многие из «заключённых» – перетрудившиеся офисные работники и студенты, ищущие облегчения в условиях ответственной работы и академической культуры Южной Кореи.
Соосновательницу учреждения Нох Цзи-Хян вдохновил комментарий её мужа, прокурора, который сказал, что предпочёл бы провести время в одиночном заключении, чем возвращаться к 100-часовой рабочей неделе. После пребывания в этом месте люди говорят: «Это не тюрьма. Настоящая тюрьма там, куда мы возвращаемся».
«Спад в высокотехнологичной и ориентированной на экспорт экономике Южной Кореи усилил гиперконкурентную среду в сфере обучения и на работе, что, по мнению экспертов, усиливает высокий уровень стресса и самоубийств, – пишет фотограф.
В 2017 году южнокорейцы работали в среднем по 2024 часа. Их обогнали лишь Мексика и Коста-Рика, согласно опросу 36 стран-членов Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).
Чтобы помочь людям работать меньше и зарабатывать больше, правительство повысило минимальную заработную плату и сократило установленный законом лимит рабочего времени с 68 до 52 часов в неделю. Но политика может иметь неприятные последствия и поставить под угрозу больше рабочих мест, чем создаст, говорят экономисты».
Клиенты учреждения «Тюрьма внутри меня» (Prison Inside Me) получают синюю тюремную форму, коврик для йоги, чайный набор, ручку и блокнот. Они спят на полу. В камере есть небольшой туалет. Зеркал нет. В меню приготовленный на пару сладкий картофель и банановый коктейль на ужин, рисовая каша на завтрак.
Читайте также: Как живется людям на исчезающем острове в Индии. Фото
Эти фотографии Ким Хонг-Дзи (Kim Hong-Ji) сделал 10-11 ноября 2018 года.
Для большинства людей тюрьма – место, откуда сбегают. Для южнокорейцев, которым нужно передохнуть от нагруженной повседневной жизни, день-два в ненастоящей тюрьме – просто спасение, передает Хроника.инфо со ссылкой на Фрешер.
В течение последних пяти лет в этом подобии тюрьмы в Хончхоне, Южная Корея, побывали более 2000 «заключённых». Они платят за то, чтобы оказаться в кратковременном заточении в обычных камерах, где запрещены мобильные устройства, разговоры с другими заключёнными и часы. Недавно это место посетил фотограф Reuters Ким Хонг-Дзи.
Фоторепортёр сообщает, что многие из «заключённых» – перетрудившиеся офисные работники и студенты, ищущие облегчения в условиях ответственной работы и академической культуры Южной Кореи.
Соосновательницу учреждения Нох Цзи-Хян вдохновил комментарий её мужа, прокурора, который сказал, что предпочёл бы провести время в одиночном заключении, чем возвращаться к 100-часовой рабочей неделе. После пребывания в этом месте люди говорят: «Это не тюрьма. Настоящая тюрьма там, куда мы возвращаемся».
«Спад в высокотехнологичной и ориентированной на экспорт экономике Южной Кореи усилил гиперконкурентную среду в сфере обучения и на работе, что, по мнению экспертов, усиливает высокий уровень стресса и самоубийств, – пишет фотограф.
В 2017 году южнокорейцы работали в среднем по 2024 часа. Их обогнали лишь Мексика и Коста-Рика, согласно опросу 36 стран-членов Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).
Чтобы помочь людям работать меньше и зарабатывать больше, правительство повысило минимальную заработную плату и сократило установленный законом лимит рабочего времени с 68 до 52 часов в неделю. Но политика может иметь неприятные последствия и поставить под угрозу больше рабочих мест, чем создаст, говорят экономисты».
Клиенты учреждения «Тюрьма внутри меня» (Prison Inside Me) получают синюю тюремную форму, коврик для йоги, чайный набор, ручку и блокнот. Они спят на полу. В камере есть небольшой туалет. Зеркал нет. В меню приготовленный на пару сладкий картофель и банановый коктейль на ужин, рисовая каша на завтрак.
Читайте также: Как живется людям на исчезающем острове в Индии. Фото
Эти фотографии Ким Хонг-Дзи (Kim Hong-Ji) сделал 10-11 ноября 2018 года.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
53
0
Также советуем посмотреть
- Прикольные лайфхаки от «смекалистых» людей
- Казусные ситуации, над которыми можно лишь посмеяться
- Украина призвала ОБСЕ мониторить акваторию Азовского моря
- Соцсети высмеяли фотожабами съезд партии Ляшко
- Аваков назвал «криминальную столицу» Украины
- Як протидіяти експорту корупції
- Украинская ведущая знатно потроллила Марию Захарову
- Украинцев предостерегают от поездок в Россию
- Над Аляской пронесся наглый «НЛО»
- Боевики «ДНР» предлагают провести обмен пленными
- В «ДНР» убили американца
- Прокуратура объявила в розыск российских офицеров
- Виктора Януковича могут госпитализировать в Израиль
- Сеть насмешила реакция кошки на рождественскую елку
- РФ пыталась провести кибератаку на системы судебной власти Украины
- Операция «Трампнаш» завершилась
- Австралиец с помощью LEGO установил забавный рекорд
- Генпрокуратура подготовила новые подозрения военным России
- Уфологов озадачил «НЛО» на старинной картине
- Боевики на Донбассе перешли на особый режим боевой готовности
- Появились снимки пропавших украинских катеров в порту Керчи
- Они считают нас аномалией
- Лукашенко оконфузился, забыв о женщинах-президентах стран Балтии
- Потрібно розрізняти де фейк, а де справжній біль
- Пограничники не пустили в Украину 66 россиян
- «Ходячая» стремянка не на шутку напугала пользователей YouTube
- Коротко про головне
- Путина высмеяли старым анекдотом о Сталине
- Посольство США в Украине предупредило о террористической угрозе в стране
- В зоне проведения ООС утром погиб военный
Оставьте свой комментарий