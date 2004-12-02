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За пребывание в этой корейской тюрьме готовы платить. Фото

За пребывание в этой корейской тюрьме готовы платить. ФотоКогда тюрьма лучше, чем работа.

Для большинства людей тюрьма – место, откуда сбегают. Для южнокорейцев, которым нужно передохнуть от нагруженной повседневной жизни, день-два в ненастоящей тюрьме – просто спасение, передает Хроника.инфо со ссылкой на Фрешер.

В течение последних пяти лет в этом подобии тюрьмы в Хончхоне, Южная Корея, побывали более 2000 «заключённых». Они платят за то, чтобы оказаться в кратковременном заточении в обычных камерах, где запрещены мобильные устройства, разговоры с другими заключёнными и часы. Недавно это место посетил фотограф Reuters Ким Хонг-Дзи.

Фоторепортёр сообщает, что многие из «заключённых» – перетрудившиеся офисные работники и студенты, ищущие облегчения в условиях ответственной работы и академической культуры Южной Кореи.

Соосновательницу учреждения Нох Цзи-Хян вдохновил комментарий её мужа, прокурора, который сказал, что предпочёл бы провести время в одиночном заключении, чем возвращаться к 100-часовой рабочей неделе. После пребывания в этом месте люди говорят: «Это не тюрьма. Настоящая тюрьма там, куда мы возвращаемся».

«Спад в высокотехнологичной и ориентированной на экспорт экономике Южной Кореи усилил гиперконкурентную среду в сфере обучения и на работе, что, по мнению экспертов, усиливает высокий уровень стресса и самоубийств, – пишет фотограф.

В 2017 году южнокорейцы работали в среднем по 2024 часа. Их обогнали лишь Мексика и Коста-Рика, согласно опросу 36 стран-членов Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

Чтобы помочь людям работать меньше и зарабатывать больше, правительство повысило минимальную заработную плату и сократило установленный законом лимит рабочего времени с 68 до 52 часов в неделю. Но политика может иметь неприятные последствия и поставить под угрозу больше рабочих мест, чем создаст, говорят экономисты».

Клиенты учреждения «Тюрьма внутри меня» (Prison Inside Me) получают синюю тюремную форму, коврик для йоги, чайный набор, ручку и блокнот. Они спят на полу. В камере есть небольшой туалет. Зеркал нет. В меню приготовленный на пару сладкий картофель и банановый коктейль на ужин, рисовая каша на завтрак.

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Эти фотографии Ким Хонг-Дзи (Kim Hong-Ji) сделал 10-11 ноября 2018 года.

За пребывание в этой корейской тюрьме готовы платить. Фото
За пребывание в этой корейской тюрьме готовы платить. Фото
За пребывание в этой корейской тюрьме готовы платить. Фото
За пребывание в этой корейской тюрьме готовы платить. Фото
За пребывание в этой корейской тюрьме готовы платить. Фото
За пребывание в этой корейской тюрьме готовы платить. Фото
За пребывание в этой корейской тюрьме готовы платить. Фото
За пребывание в этой корейской тюрьме готовы платить. Фото
За пребывание в этой корейской тюрьме готовы платить. Фото
За пребывание в этой корейской тюрьме готовы платить. Фото
За пребывание в этой корейской тюрьме готовы платить. Фото
За пребывание в этой корейской тюрьме готовы платить. Фото
За пребывание в этой корейской тюрьме готовы платить. Фото
За пребывание в этой корейской тюрьме готовы платить. Фото
За пребывание в этой корейской тюрьме готовы платить. Фото
За пребывание в этой корейской тюрьме готовы платить. Фото
За пребывание в этой корейской тюрьме готовы платить. Фото
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 Теги: тюрьма, Южная Корея

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Сегодня, 19:52 » Автор: Анна Мартынова
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