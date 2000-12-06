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Утилизация по-американски: как затапливают пассажирские вагоны. Фото

Утилизация по-американски: как затапливают пассажирские вагоны. Фото На дне океана покоятся уже тысячи вагонов.

Практически все списанные вагоны нью-йоркского метро ожидает последнее большое путешествие. Сначала с них демонтируют тележки, стекла, двери, часть обшивки и оборудования, удалят все опасные материалы и технические жидкости. Что-то пойдет на свалку, что-то в переработку, а что-то будет продано всем желающим, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на loveopium.

Потом распотрошенные вагоны как следует дезинфицируют обработав паром и погрузят на баржу, которая отвезет их в открытый океан. Среди людей увлекающихся нью-йоркским метро ее называют «баржей смерти». В точке назначения вагоны будут сброшены за борт, опустятся на дно океана и вскоре станут домом для тысяч рыб и морских организмов.

Не все вагоны попадают на дно. Часть оставляют для последующего использования в служебных целях, а часть отдают в транспортный музей или хранят в депо.

Программа по созданию искусственных рифов появилась, когда перед компанией МТА (она эксплуатирует метро) встала проблема утилизации большого парка вагонов выпущенных в 60-х годах. При их производстве использовались асбестосодержащие материалы, что делало утилизацию обычным образом экономически невыгодной. Тогда их решили топить. Считается, что асбест вреден только при контакте с воздухом, а в воде он, якобы, теряет опасные свойства. Не все с этим согласны, но правительство дало добро и вагоны стали сбрасывать в воды Атлантического океана.

С начала 2000-х таким способом уже утилизировано 2 580 вагонов. Компания МТА заявляет, что сбрасывая вагоны в океан они сэкономили больше 12 миллионов долларов. Вагоны топили по всему побережью от Нью-Джерси до Джорджии.

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В 26 милях от берегов штата Делавэр есть искусственный риф под названием Рэдбирд. Redbird - это название серии вагонов нью-йоркского метро, борта которых в свое время были окрашены в темно-красный цвет для борьбы с граффити. Для создания этого рифа на небольшой площади было затоплено 714 вагонов, 86 танков и бронемашин, 8 буксиров и барж, и около 3 000 тонн колес от грузовиков. За 7 лет популяция рыб возрастала там в 4 раза.

Утилизация по-американски: как затапливают пассажирские вагоны. Фото
Утилизация по-американски: как затапливают пассажирские вагоны. Фото
Утилизация по-американски: как затапливают пассажирские вагоны. Фото
Утилизация по-американски: как затапливают пассажирские вагоны. Фото
Утилизация по-американски: как затапливают пассажирские вагоны. Фото
Утилизация по-американски: как затапливают пассажирские вагоны. Фото
Утилизация по-американски: как затапливают пассажирские вагоны. Фото
Утилизация по-американски: как затапливают пассажирские вагоны. Фото
Утилизация по-американски: как затапливают пассажирские вагоны. Фото
Утилизация по-американски: как затапливают пассажирские вагоны. Фото
Утилизация по-американски: как затапливают пассажирские вагоны. Фото
Утилизация по-американски: как затапливают пассажирские вагоны. Фото
Утилизация по-американски: как затапливают пассажирские вагоны. Фото
Утилизация по-американски: как затапливают пассажирские вагоны. Фото
Утилизация по-американски: как затапливают пассажирские вагоны. Фото
Утилизация по-американски: как затапливают пассажирские вагоны. Фото
Утилизация по-американски: как затапливают пассажирские вагоны. Фото
Утилизация по-американски: как затапливают пассажирские вагоны. Фото
Утилизация по-американски: как затапливают пассажирские вагоны. Фото
Утилизация по-американски: как затапливают пассажирские вагоны. Фото
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 Теги: вагоны, океан

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Сегодня, 00:52 » Автор: Евгений Шевченко
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