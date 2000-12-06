Утилизация по-американски: как затапливают пассажирские вагоны. Фото

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В "Укрзалізниці" позаботились о пассажирах, которые хотят путешествовать в условиях повышенного комфорта.

Состояние метро говорит о многом.

Перед вами - несколько необычных вагонов поездов, курсирующих по линиям метрополитена в разных городах мира.