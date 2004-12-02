Раздел: Фоторепортажи
Виртуальное путешествие по Аризоне. Фото
Что стоит увидеть в США.
Аризона и Юта – это огромные расстояния, выжженная земля, кактусы и никакой цивилизации, передает Хроника.инфо со ссылкой на uainfo.org.
В Аризоне находится резервация индейцев навахо. По площади она соизмерима с целым штатом и расположена на территории Аризоны, Юты и Нью-Мексико. Здесь действуют свои законы (наравне с другими штатами), есть своя полиция и даже президент. В то же время навахо соблюдают Конституцию США.
Индейцы живут на территории США с XIV века: предки современных навахо пришли сюда с северо-западной Канады и восточной Аляски. С 1860-х годов они живут в резервациях. Занимаются в основном ткачеством, гончарством и скотоводством.
Индейцы – очень интересный и своеобразный народ. Говорят на английском, но с характерным акцентом, немножко задиристые, любят выпить и поговорить. В то же время очень бережно относятся к экологии и природе.
Google Maps вам в помощь
Когда путешествуешь по Америке на автомобиле, лучше всего пользоваться навигатором. Мой выбор в Европе и Азии – это Maps.Me, но в США я отдаю предпочтение Google Maps. Там указано, какие дороги перекрыты, есть просчет пути с учетом обвалов и других чрезвычайных ситуаций – все это помогает сэкономить время.
Но для того, чтобы воспользоваться преимуществами карт Google, нужен постоянный интернет. Поэтому в крупном городе рекомендую купить карточку с 4 Гб интернет-трафика, это обойдется в $50. Мои предпочтения – Т-Мобайл и Веризон. У последнего, судя по описанию, наибольшее покрытие.
Хорошие тарифы для роуминга предлагают и украинские операторы – от 350 грн за 1 Гб интернета, поэтому можно воспользоваться и своей сим-картой.
Maps.Me работает без интернета, но не всегда отображает актуальную и оперативную информацию, а карту местности, по которой планируете передвигаться, нужно скачать заранее.
Штрафы, штрафы, штрафы
Некоторые законы штатов США известны своей абсурдностью или забавностью. Например, в Аризоне любой проступок, совершенный в красной маске, считается тяжким преступлением, а за повреждение кактуса можно попасть в тюрьму на 25 лет. Но есть и очень гуманные законы: в том же штате отказать кому-то в стакане воды – криминальное дело. На себе их действия не проверял, и вам не советую.
В США предусмотрены довольно высокие штрафы за нарушение ПДД. Например, за превышение скорости на 1-10 миль/час придется отдать $250.
Еда и вода
Еще один важный аспект – это питание, особенно в пути. Если планируете длительное путешествие на автомобиле по малонаселенной местности США, то лучше иметь при себе запас еды, к которой вы привыкли. Используйте морозильные сумки или любой другой вид охлаждения для сохранения свежести продуктов.
И обязательно запаситесь водой. США – это огромные расстояния, ровные и местами пустынные дороги, поэтому лучше иметь все необходимое под рукой.
Места, которые стоит посетить в Аризоне
1. Седона – это великолепный город красных скал, известный миру своей уникальной красотой и очарованием. Он уютно расположился в устье каньона Оук Крик, виды которого захватывают дух. Рекомендую здесь остановиться или хотя бы проехаться по нему.
На протяжении многих столетий Седона является священным местом для племен явапай, апаче, хопи и навахо. Многие по сей день приходят сюда проводить церемонии. Эта святая земля богата легендами.
2. Гранд-Каньон – один из глубочайших каньонов в мире (до 1800 м). На его формирование ушло 10 миллионов лет. Каньон находится на территории резерваций индейцев навахо, хавасупай и хуалапай. Он прорезан рекой Колорадо в толще известняков, сланцев и песчаников. Длина каньона – 446 км, это как расстояние от Киева до Одессы, а ширина (на уровне плато) колеблется от 6 до 29 км.
Перед тем как в первый раз его увидеть, я много о нем читал и смотрел документальные фильмы. Но то, что открывается взгляду вживую, не сравнить с фото или видео. Отличные виды и сюжетные фото можно получить рядом с Desert View Watchtower.
3. Подкову (Horseshoe Bend) тоже обязательно стоит посетить. На меня это место произвело еще большее впечатление, чем Гранд-Каньон. Подкова – это причудливый изгиб реки Колорадо на территории Глен-Каньона. От парковки к нему добираться минут 20. Ты идешь по пустыне, плавно подымаешься на возвышенность и не ожидаешь ничего особенного, но вдруг перед тобой открывается незабываемый вид: огромная скала в плавном окружении реки с высоты птичьего полета. Завораживающий пейзаж, на который можно смотреть часами!
4. Каньон Антилопы. На самом деле их два – верхний и нижний. Я был в верхнем. В зависимости от того, как падает свет, очертания Каньона рождают разные образы. Палитра красок меняется от белого к желтому, оранжевому, красному и фиолетовому. Мне как человеку, увлекающемуся фотографией, было безумно интересно наблюдать и стараться запечатлеть это явление.
Слоистый песок выстелен в цельную гладкую отполированную поверхность, местами в нем встречаются вкрапления разрозненных кусков более твердой породы, похожей на самородки, выступающей из стен рудника. Каньон расположен на землях племени навахо и принадлежит индейцам. Чтобы попасть туда, нужно заплатить пошлину и нанять проводника. Общая стоимость составит от $45 до $109 с человека в группе в зависимости от вида тура. Резервировать экскурсию необходимо заранее.
До верхнего каньона самостоятельно не доберешься, поскольку путь пролегает несколько километров через пески пустыни. Доставить вас туда только только джипы повышенной проходимости.
Читайте также: Десять лучших направлений для зимнего отдыха. Фото
Меня поразила природа США, ее разнообразие и контрасты. Каждый день я видел новые потрясающие пейзажи и не переставал удивляться.
Аризона и Юта – это огромные расстояния, выжженная земля, кактусы и никакой цивилизации, передает Хроника.инфо со ссылкой на uainfo.org.
В Аризоне находится резервация индейцев навахо. По площади она соизмерима с целым штатом и расположена на территории Аризоны, Юты и Нью-Мексико. Здесь действуют свои законы (наравне с другими штатами), есть своя полиция и даже президент. В то же время навахо соблюдают Конституцию США.
Индейцы живут на территории США с XIV века: предки современных навахо пришли сюда с северо-западной Канады и восточной Аляски. С 1860-х годов они живут в резервациях. Занимаются в основном ткачеством, гончарством и скотоводством.
Индейцы – очень интересный и своеобразный народ. Говорят на английском, но с характерным акцентом, немножко задиристые, любят выпить и поговорить. В то же время очень бережно относятся к экологии и природе.
Google Maps вам в помощь
Когда путешествуешь по Америке на автомобиле, лучше всего пользоваться навигатором. Мой выбор в Европе и Азии – это Maps.Me, но в США я отдаю предпочтение Google Maps. Там указано, какие дороги перекрыты, есть просчет пути с учетом обвалов и других чрезвычайных ситуаций – все это помогает сэкономить время.
Но для того, чтобы воспользоваться преимуществами карт Google, нужен постоянный интернет. Поэтому в крупном городе рекомендую купить карточку с 4 Гб интернет-трафика, это обойдется в $50. Мои предпочтения – Т-Мобайл и Веризон. У последнего, судя по описанию, наибольшее покрытие.
Хорошие тарифы для роуминга предлагают и украинские операторы – от 350 грн за 1 Гб интернета, поэтому можно воспользоваться и своей сим-картой.
Maps.Me работает без интернета, но не всегда отображает актуальную и оперативную информацию, а карту местности, по которой планируете передвигаться, нужно скачать заранее.
Штрафы, штрафы, штрафы
Некоторые законы штатов США известны своей абсурдностью или забавностью. Например, в Аризоне любой проступок, совершенный в красной маске, считается тяжким преступлением, а за повреждение кактуса можно попасть в тюрьму на 25 лет. Но есть и очень гуманные законы: в том же штате отказать кому-то в стакане воды – криминальное дело. На себе их действия не проверял, и вам не советую.
В США предусмотрены довольно высокие штрафы за нарушение ПДД. Например, за превышение скорости на 1-10 миль/час придется отдать $250.
Еда и вода
Еще один важный аспект – это питание, особенно в пути. Если планируете длительное путешествие на автомобиле по малонаселенной местности США, то лучше иметь при себе запас еды, к которой вы привыкли. Используйте морозильные сумки или любой другой вид охлаждения для сохранения свежести продуктов.
И обязательно запаситесь водой. США – это огромные расстояния, ровные и местами пустынные дороги, поэтому лучше иметь все необходимое под рукой.
Места, которые стоит посетить в Аризоне
1. Седона – это великолепный город красных скал, известный миру своей уникальной красотой и очарованием. Он уютно расположился в устье каньона Оук Крик, виды которого захватывают дух. Рекомендую здесь остановиться или хотя бы проехаться по нему.
На протяжении многих столетий Седона является священным местом для племен явапай, апаче, хопи и навахо. Многие по сей день приходят сюда проводить церемонии. Эта святая земля богата легендами.
2. Гранд-Каньон – один из глубочайших каньонов в мире (до 1800 м). На его формирование ушло 10 миллионов лет. Каньон находится на территории резерваций индейцев навахо, хавасупай и хуалапай. Он прорезан рекой Колорадо в толще известняков, сланцев и песчаников. Длина каньона – 446 км, это как расстояние от Киева до Одессы, а ширина (на уровне плато) колеблется от 6 до 29 км.
Перед тем как в первый раз его увидеть, я много о нем читал и смотрел документальные фильмы. Но то, что открывается взгляду вживую, не сравнить с фото или видео. Отличные виды и сюжетные фото можно получить рядом с Desert View Watchtower.
3. Подкову (Horseshoe Bend) тоже обязательно стоит посетить. На меня это место произвело еще большее впечатление, чем Гранд-Каньон. Подкова – это причудливый изгиб реки Колорадо на территории Глен-Каньона. От парковки к нему добираться минут 20. Ты идешь по пустыне, плавно подымаешься на возвышенность и не ожидаешь ничего особенного, но вдруг перед тобой открывается незабываемый вид: огромная скала в плавном окружении реки с высоты птичьего полета. Завораживающий пейзаж, на который можно смотреть часами!
4. Каньон Антилопы. На самом деле их два – верхний и нижний. Я был в верхнем. В зависимости от того, как падает свет, очертания Каньона рождают разные образы. Палитра красок меняется от белого к желтому, оранжевому, красному и фиолетовому. Мне как человеку, увлекающемуся фотографией, было безумно интересно наблюдать и стараться запечатлеть это явление.
Слоистый песок выстелен в цельную гладкую отполированную поверхность, местами в нем встречаются вкрапления разрозненных кусков более твердой породы, похожей на самородки, выступающей из стен рудника. Каньон расположен на землях племени навахо и принадлежит индейцам. Чтобы попасть туда, нужно заплатить пошлину и нанять проводника. Общая стоимость составит от $45 до $109 с человека в группе в зависимости от вида тура. Резервировать экскурсию необходимо заранее.
До верхнего каньона самостоятельно не доберешься, поскольку путь пролегает несколько километров через пески пустыни. Доставить вас туда только только джипы повышенной проходимости.
Читайте также: Десять лучших направлений для зимнего отдыха. Фото
Меня поразила природа США, ее разнообразие и контрасты. Каждый день я видел новые потрясающие пейзажи и не переставал удивляться.
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