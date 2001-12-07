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Фотограф показал красоту сказочной Японии. Фото

Фотограф показал красоту сказочной Японии. ФотоЭнтони Пресли осуществил мечту детства, побывав в Японии

Энтони Пресли с детства мечтал побывать в Японии. Ее культура, природа, архитектура все представлялось ему дивным, передает Хроника.инфо со ссылкой на Zefirka.net.

Этой осенью фотограф наконец смог осуществить давнюю мечту, позволил себе оказаться в плену сказочной страны.

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Энтони признается, что не смог сдержать слез, когда оказался в Токио.

Фотограф показал красоту сказочной Японии. Фото
Фотограф показал красоту сказочной Японии. Фото
Фотограф показал красоту сказочной Японии. Фото
Фотограф показал красоту сказочной Японии. Фото
Фотограф показал красоту сказочной Японии. Фото
Фотограф показал красоту сказочной Японии. Фото
Фотограф показал красоту сказочной Японии. Фото
Фотограф показал красоту сказочной Японии. Фото
Фотограф показал красоту сказочной Японии. Фото
Фотограф показал красоту сказочной Японии. Фото
Фотограф показал красоту сказочной Японии. Фото
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 Теги: Япония, путешествие

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Сегодня, 05:59 » Автор: Татьяна Ларина
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