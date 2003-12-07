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Секреты Кейт Миддлтон: как стильно одеваться зимой. Фото
Что носит Кейт зимой.
Зима у многих женщин ассоциируется с сезоном неуклюжих пуховиков и нелепых шапок, что совсем не придает женственности и нежности образу. Цветовая гамма тоже колеблется в пределах темно-синего, серого и черного, кажется, что яркие оттенки под запретом. Чтобы выглядеть в холодную пору по-настоящему изящно, советуем внимательно изучить гардероб признанной иконы стиля - Кейт Миддлтон. У монаршей особы можно позаимствовать идеи, которые легко воплотить в жизнь и простым смертным, передает Хроника.инфо со ссылкой на novate.
Элегантные пальто герцогини
Традиционно Кейт появляется на публике в платьях летом и в пальто - зимой. Герцогиня не ограничивает себя в цветах и фасонах, хотя чаще всего отдает предпочтение приталенным моделям, которые делают образ более женственным.
Среди излюбленных материалов - кашемир, драп и твид. Такие пальто теплые и практичные. Часто Кейт дополняет их объемными меховыми шапками или элегантной шляпкой из того же материала, что и пальто. Цветовая гамма - от черного до красного. Особенно хороша герцогиня в моделях бутылочного цвета и цвета морской волны.
Длина пальто - чуть ниже колена или до середины икры. Верхняя одежда всегда длиннее, чем платье или юбка. Это золотое правило, которому желательно следовать всем женщинам. О других правилах зимнего гардероба можно почитать в наших статьях на сайте Novate.ru.
Королевские пуховики
Кейт ведет активный образ жизни и зимой не прочь развлечься - поиграть в снежки, покататься на лыжах или коньках. Для таких прогулок она выбирает куртки-пуховики, дополняя образ вязанной шапкой. Смотрится в такой одежде герцогиня очаровательно и по-спортивному. Судя по фотографиям в сети, по душе Кейт красные куртки, которые контрастируют с белоснежными пейзажами. Удачно также сочетание красного с белым.
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Есть в гардеробе Кейт и ветровки, смотрятся они на ней аккуратно. Надевает такую одежду герцогиня чаще всего в дорогу, когда вместе с семьей едет на рождественские каникулы в Норфолк. Чаще всего королевская чета пользуется поездом, поскольку так время в пути значительно сокращается.
Зима у многих женщин ассоциируется с сезоном неуклюжих пуховиков и нелепых шапок, что совсем не придает женственности и нежности образу. Цветовая гамма тоже колеблется в пределах темно-синего, серого и черного, кажется, что яркие оттенки под запретом. Чтобы выглядеть в холодную пору по-настоящему изящно, советуем внимательно изучить гардероб признанной иконы стиля - Кейт Миддлтон. У монаршей особы можно позаимствовать идеи, которые легко воплотить в жизнь и простым смертным, передает Хроника.инфо со ссылкой на novate.
Элегантные пальто герцогини
Традиционно Кейт появляется на публике в платьях летом и в пальто - зимой. Герцогиня не ограничивает себя в цветах и фасонах, хотя чаще всего отдает предпочтение приталенным моделям, которые делают образ более женственным.
Среди излюбленных материалов - кашемир, драп и твид. Такие пальто теплые и практичные. Часто Кейт дополняет их объемными меховыми шапками или элегантной шляпкой из того же материала, что и пальто. Цветовая гамма - от черного до красного. Особенно хороша герцогиня в моделях бутылочного цвета и цвета морской волны.
Длина пальто - чуть ниже колена или до середины икры. Верхняя одежда всегда длиннее, чем платье или юбка. Это золотое правило, которому желательно следовать всем женщинам. О других правилах зимнего гардероба можно почитать в наших статьях на сайте Novate.ru.
Королевские пуховики
Кейт ведет активный образ жизни и зимой не прочь развлечься - поиграть в снежки, покататься на лыжах или коньках. Для таких прогулок она выбирает куртки-пуховики, дополняя образ вязанной шапкой. Смотрится в такой одежде герцогиня очаровательно и по-спортивному. Судя по фотографиям в сети, по душе Кейт красные куртки, которые контрастируют с белоснежными пейзажами. Удачно также сочетание красного с белым.
Читайте также: Лучшие снимки по версии SPi Street Awards 2018. Фото
Есть в гардеробе Кейт и ветровки, смотрятся они на ней аккуратно. Надевает такую одежду герцогиня чаще всего в дорогу, когда вместе с семьей едет на рождественские каникулы в Норфолк. Чаще всего королевская чета пользуется поездом, поскольку так время в пути значительно сокращается.
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