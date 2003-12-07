» » Секреты Кейт Миддлтон: как стильно одеваться зимой. Фото
Раздел: Фоторепортажи  
0

Секреты Кейт Миддлтон: как стильно одеваться зимой. Фото

Секреты Кейт Миддлтон: как стильно одеваться зимой. ФотоЧто носит Кейт зимой.

Зима у многих женщин ассоциируется с сезоном неуклюжих пуховиков и нелепых шапок, что совсем не придает женственности и нежности образу. Цветовая гамма тоже колеблется в пределах темно-синего, серого и черного, кажется, что яркие оттенки под запретом. Чтобы выглядеть в холодную пору по-настоящему изящно, советуем внимательно изучить гардероб признанной иконы стиля - Кейт Миддлтон. У монаршей особы можно позаимствовать идеи, которые легко воплотить в жизнь и простым смертным, передает Хроника.инфо со ссылкой на novate.

Элегантные пальто герцогини

Секреты Кейт Миддлтон: как стильно одеваться зимой. Фото


Традиционно Кейт появляется на публике в платьях летом и в пальто - зимой. Герцогиня не ограничивает себя в цветах и фасонах, хотя чаще всего отдает предпочтение приталенным моделям, которые делают образ более женственным.

Секреты Кейт Миддлтон: как стильно одеваться зимой. Фото


Среди излюбленных материалов - кашемир, драп и твид. Такие пальто теплые и практичные. Часто Кейт дополняет их объемными меховыми шапками или элегантной шляпкой из того же материала, что и пальто. Цветовая гамма - от черного до красного. Особенно хороша герцогиня в моделях бутылочного цвета и цвета морской волны.

Секреты Кейт Миддлтон: как стильно одеваться зимой. Фото


Длина пальто - чуть ниже колена или до середины икры. Верхняя одежда всегда длиннее, чем платье или юбка. Это золотое правило, которому желательно следовать всем женщинам. О других правилах зимнего гардероба можно почитать в наших статьях на сайте Novate.ru.

Секреты Кейт Миддлтон: как стильно одеваться зимой. Фото


Королевские пуховики

Кейт ведет активный образ жизни и зимой не прочь развлечься - поиграть в снежки, покататься на лыжах или коньках. Для таких прогулок она выбирает куртки-пуховики, дополняя образ вязанной шапкой. Смотрится в такой одежде герцогиня очаровательно и по-спортивному. Судя по фотографиям в сети, по душе Кейт красные куртки, которые контрастируют с белоснежными пейзажами. Удачно также сочетание красного с белым.

Секреты Кейт Миддлтон: как стильно одеваться зимой. Фото
Секреты Кейт Миддлтон: как стильно одеваться зимой. Фото


Читайте также: Лучшие снимки по версии SPi Street Awards 2018. Фото

Есть в гардеробе Кейт и ветровки, смотрятся они на ней аккуратно. Надевает такую одежду герцогиня чаще всего в дорогу, когда вместе с семьей едет на рождественские каникулы в Норфолк. Чаще всего королевская чета пользуется поездом, поскольку так время в пути значительно сокращается.

Секреты Кейт Миддлтон: как стильно одеваться зимой. Фото
Секреты Кейт Миддлтон: как стильно одеваться зимой. Фото
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Кейт Миддлтон, стиль

Загрузка...
Сегодня, 23:12 » Автор: Анна Мартынова
     297
     0

Похожие новости по теме

Самые стильные образы Кейт Миддлтон. Фото Самые стильные образы Кейт Миддлтон. Фото

Она - признанная икона стиля.

Самые эффектные осенние наряды Кейт Миддлтон. Фото Самые эффектные осенние наряды Кейт Миддлтон. Фото

Она любит пальто.

Главные правила стиля Кейт Миддлтон и Меган Маркл. Фото Главные правила стиля Кейт Миддлтон и Меган Маркл. Фото

Они стали для многих примером для подражания.

Самые стильные наряды беременной Кейт Миддлтон. Фото Самые стильные наряды беременной Кейт Миддлтон. Фото

Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон продолжает удивлять фэшн-индустрию своими сдержанными и одновременно очень стильными образами.

Правила стиля, которых придерживается Кейт Миддлтон. Фото Правила стиля, которых придерживается Кейт Миддлтон. Фото

Герцогиня выглядит всегда потрясающе.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх