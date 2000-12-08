Раздел: Фоторепортажи
Впечатляющие картины, нарисованные обычной ручкой. Фото
На каждую работу уходит несколько месяцев.
Британская художница Оливия Кемп (Olivia Kemp) создает масштабные рисунки, которые сочетают в себе ее воспоминания о Норвегии, Италии и Шотландии с фантастическими местами, которые существуют только в ее воображении, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на BigPicture.
Создавая свои невероятно детализированные работы, девушка часто впадает в состояние, подобное трансу, и порой окончательный результат удивляет даже ее саму.
Каждый рисунок Оливии выглядит как коллаж интригующих образов, переплетающихся с остроумными деталями и загадочной символикой. Своей фактурой ее работы напоминают ранние гравюры Альбрехта Дюрера, и в то же время они похожи на офорты Гюстава Доре благодаря настроению драматизма, которое скрыто в заурядных на первый взгляд сюжетах.
На рисунках Оливии Кемп причудливое соседствует с обыденным: странные избушки, построенные на деревьях и образующие тесные лесные городки, изолированные от современной цивилизации; заброшенные автомобили, изгороди, кучи металлолома; жуткие чащи и пустыри; фантастические плавающие острова и странные существа. Увлечение художницы всем необычным в природе оказывается заразительным, поскольку она явно наслаждается нелепым и сюрреалистичным в окружающем мире.
«Я рисую не только чтобы понять пейзаж, но и чтобы переосмыслить и переделать его. Я создаю миры и воображаемые места. Это охватывает все: от общего плана пейзажа до мельчайших деталей земли, растений и животных, которые могут ее населять», - говорит художница.
Оливия рисует чернильной ручкой. Чтобы создать один масштабный рисунок, ей обычно требуется несколько месяцев. Художница признается, что, рисуя полотна, погружается в состояние, близкое к трансу, когда рисунок развивается интуитивно, пейзаж «сам себя конструирует». Саму Оливию часто удивляет финальный результат. Когда картина завершена, художница внимательно изучает, что ей удалось воплотить на холсте.
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Видимо, погружение в таинственный процесс творчества так важен для автора, что конечные результаты труда часто так же удивительны для нее, как и для зрителя.
Британская художница Оливия Кемп (Olivia Kemp) создает масштабные рисунки, которые сочетают в себе ее воспоминания о Норвегии, Италии и Шотландии с фантастическими местами, которые существуют только в ее воображении, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на BigPicture.
Создавая свои невероятно детализированные работы, девушка часто впадает в состояние, подобное трансу, и порой окончательный результат удивляет даже ее саму.
Каждый рисунок Оливии выглядит как коллаж интригующих образов, переплетающихся с остроумными деталями и загадочной символикой. Своей фактурой ее работы напоминают ранние гравюры Альбрехта Дюрера, и в то же время они похожи на офорты Гюстава Доре благодаря настроению драматизма, которое скрыто в заурядных на первый взгляд сюжетах.
На рисунках Оливии Кемп причудливое соседствует с обыденным: странные избушки, построенные на деревьях и образующие тесные лесные городки, изолированные от современной цивилизации; заброшенные автомобили, изгороди, кучи металлолома; жуткие чащи и пустыри; фантастические плавающие острова и странные существа. Увлечение художницы всем необычным в природе оказывается заразительным, поскольку она явно наслаждается нелепым и сюрреалистичным в окружающем мире.
«Я рисую не только чтобы понять пейзаж, но и чтобы переосмыслить и переделать его. Я создаю миры и воображаемые места. Это охватывает все: от общего плана пейзажа до мельчайших деталей земли, растений и животных, которые могут ее населять», - говорит художница.
Оливия рисует чернильной ручкой. Чтобы создать один масштабный рисунок, ей обычно требуется несколько месяцев. Художница признается, что, рисуя полотна, погружается в состояние, близкое к трансу, когда рисунок развивается интуитивно, пейзаж «сам себя конструирует». Саму Оливию часто удивляет финальный результат. Когда картина завершена, художница внимательно изучает, что ей удалось воплотить на холсте.
Читайте также: Как меняются бездомные собаки, попадая в хорошие руки. Фото
Видимо, погружение в таинственный процесс творчества так важен для автора, что конечные результаты труда часто так же удивительны для нее, как и для зрителя.
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