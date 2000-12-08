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Впечатляющие картины, нарисованные обычной ручкой. Фото

Впечатляющие картины, нарисованные обычной ручкой. Фото На каждую работу уходит несколько месяцев.

Британская художница Оливия Кемп (Olivia Kemp) создает масштабные рисунки, которые сочетают в себе ее воспоминания о Норвегии, Италии и Шотландии с фантастическими местами, которые существуют только в ее воображении, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на BigPicture.

Создавая свои невероятно детализированные работы, девушка часто впадает в состояние, подобное трансу, и порой окончательный результат удивляет даже ее саму.

Каждый рисунок Оливии выглядит как коллаж интригующих образов, переплетающихся с остроумными деталями и загадочной символикой. Своей фактурой ее работы напоминают ранние гравюры Альбрехта Дюрера, и в то же время они похожи на офорты Гюстава Доре благодаря настроению драматизма, которое скрыто в заурядных на первый взгляд сюжетах.

На рисунках Оливии Кемп причудливое соседствует с обыденным: странные избушки, построенные на деревьях и образующие тесные лесные городки, изолированные от современной цивилизации; заброшенные автомобили, изгороди, кучи металлолома; жуткие чащи и пустыри; фантастические плавающие острова и странные существа. Увлечение художницы всем необычным в природе оказывается заразительным, поскольку она явно наслаждается нелепым и сюрреалистичным в окружающем мире.

«Я рисую не только чтобы понять пейзаж, но и чтобы переосмыслить и переделать его. Я создаю миры и воображаемые места. Это охватывает все: от общего плана пейзажа до мельчайших деталей земли, растений и животных, которые могут ее населять», - говорит художница.

Оливия рисует чернильной ручкой. Чтобы создать один масштабный рисунок, ей обычно требуется несколько месяцев. Художница признается, что, рисуя полотна, погружается в состояние, близкое к трансу, когда рисунок развивается интуитивно, пейзаж «сам себя конструирует». Саму Оливию часто удивляет финальный результат. Когда картина завершена, художница внимательно изучает, что ей удалось воплотить на холсте.

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Видимо, погружение в таинственный процесс творчества так важен для автора, что конечные результаты труда часто так же удивительны для нее, как и для зрителя.

Впечатляющие картины, нарисованные обычной ручкой. Фото
Впечатляющие картины, нарисованные обычной ручкой. Фото
Впечатляющие картины, нарисованные обычной ручкой. Фото
Впечатляющие картины, нарисованные обычной ручкой. Фото
Впечатляющие картины, нарисованные обычной ручкой. Фото
Впечатляющие картины, нарисованные обычной ручкой. Фото
Впечатляющие картины, нарисованные обычной ручкой. Фото
Впечатляющие картины, нарисованные обычной ручкой. Фото
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 Теги: картины, ручка

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Сегодня, 01:39 » Автор: Евгений Шевченко
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