Раздел: Фоторепортажи
Опасный перегон овец через горы в Грузии. Фото
Каждый год отара с пастухами совершает такое путешествие.
Жизнь на северо-востоке Грузии, в регионе Тушетия, мало поменялась за сотни лет: здесь опасные дороги и негостеприимная природа, а овец живет больше, чем людей. Каждый октябрь несколько пастухов, рискуя жизнью, ведут стадо в сотни голов с горных пиков к низким долинам Кахетии. Для этого им нужно преодолеть перевал Абано высотой 2800 метров, где каждый год погибают люди и животные, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на BigPicture.
В 2017 году новозеландский фотограф «Радио «Свобода»» Эймос Чаппл отправился вслед за пастухами и за три дня сделал захватывающие дух фотографии. В дороге он попал в аварию и был вынужден поменять пять автомобильных шин.
Дато Чхареули - один из шестерых пастухов, которые ведут 1000 овец через горы. В их распоряжении только собаки, лошади и палки.
Идея путешествия по горам пришла к Чапплу во время рабочей командировки: «Летом я был в Грузии и провел два дня в Тушетии: мне дали задание заснять всю страну с дрона. Я не мог остаться в Тушетии надолго, но эти пейзажи меня просто потрясли. Услышав о пастухах, которым нужно каждый год преодолевать эти горы, я понял: если смогу вернуться, получится великолепная серия фотографий».
Фотограф вернулся в Тушетию, но для него это стало тяжелым испытанием: «У меня был водитель по имени Георгий, он помог мне подняться в горы, но с машиной у нас были проблемы. За три дня мы испортили пять шин, потом выбило колесо, крышу джипа побило камнями и, наконец, случилась авария с участием большого советского грузовика, потерявшего сцепление с дорогой. Все это, не считая выбитого колеса, произошло, когда я был с пастухами, но это все равно испортило мне съемку: когда Георгия вызволили, ему пришлось срочно ехать в полицию заполнять страховые отчеты».
Чаппл шел с шестью пастухами, которые вели стадо из горной деревни через перевал Абано к сравнительно безопасным равнинам. Успеть это сделать нужно до тех пор, пока не нагрянет зима. Такие путешествия местные совершают веками. Перевал Абано (это примерно в 200 километрах от Тбилиси) - одна из самых опасных точек путешествия. Эта дорога оправдывает свою смертоносную репутацию. Нужно 12 часов ехать, а потом еще дольше осторожно идти пешком.
Важно спуститься с гор раньше, чем окончательно ляжет снег. В Тушетии овцы пасутся на высоте 3000-5000 метров над уровнем моря.
Прежде чем отправиться в путь, мужчины пообедали бутербродами с овечьим сыром и выпили чачи. Минуту они отвели на то, чтобы вспомнить друга, который несколько дней назад погиб в автокатастрофе на каменистой дороге. По пути вниз Чаппл увидел, как останки этого человека в разбитой машине перевозят к подножию горы на грузовике.
За время, необходимое, чтобы преодолеть перевал Абано, погода может сильно поменяться. Каждый год люди здесь погибают в авариях.
Еще пастухи встретили бульдозеры для очистки дорог. Это был плохой знак: значит, впереди их ждал сильный снегопад. Чаппл объясняет, что во время миграции у жителей Кахетии часто возникают разногласия с пастухами, ведь стада перекрывают узкие дороги и мешают транспорту.
Глава группы пастухов, 29-летний Сулхан Гигоидзе, рассказал Чапплу, что предпочитает городам жизнь в отдаленных уголках мира и не хочет находиться среди людей.
«Трава была покрыта снегом, поэтому все шли очень осторожно, - рассказывает Чаппл. - У пастухов были тяжелые палки, которыми они опирались на землю, но у меня ничего подобного не было, поэтому я почти все время спускался на четвереньках и фотографировал наугад покрытыми грязью руками».
Ко всему прочему, Чаппл не мог общаться с пастухами без своего водителя: он немного говорит по-русски, но грузинского не знает. Поэтому фотограф старался не мешать остальным. Было важно, чтобы он не замедлял движение и никак не влиял на процесс. Любые резкие движения могли напугать овец, которым осенью предстоял забой. Каждая овца стоит пастухам 60 долларов, и они растят стадо скорее ради мяса, чем ради шерсти.
«Мне нужно было постараться двигаться осторожно, чтобы овцы не шарахались с тропы. Встань я на скалу или что-то в этом роде, я мог уничтожить все стадо, поэтому я пригибался и двигался медленно».
Кроме пастухов, у Чаппла был еще один компаньон - трехмесячный щенок Георгик. От щенка отказалась мать, и его приютили Гигоидзе с компанией. Для пса это была первая миграция, и на самых страшных и крутых участках его приходилось брать на руки.
Пастухи используют древнюю породу грузинской овчарки, выведенную такой, чтобы она не выделялась среди овец. Это нужно для того, чтобы окрестные волки не могли отличить овцу от собаки и держались на расстоянии.
После двух дней дороги по дождю, снегу и наледи пастухи преодолели самые суровые и высокие участки пути. Отсюда они направились к более теплым долинам. За время перехода пастухи потеряли восемь овец - для них это типичные издержки похода. Чаппл говорит: «Если усталые или раненые овцы остановятся, чтобы отдохнуть, то скоро умрут от внешних факторов, их утащат волки или заберут на убой местные жители».
После всех превратностей с подъемом в горы и опасным спуском Чаппл смог наконец с облегчением подумать о пиве и походе в душ: «Было потрясающе разделить с пастухами общее облегчение и чувство выполненного долга. Я занялся тем, чтобы выполнить свое обещание - после прибытия в долину накормить их вкусным обедом и отдать сделанные фотографии».
Но для Чаппла история не закончилась: ему еще пришлось разобраться с аварией и вместе с водителем поехать в полицию. Там оказалось, что водитель грузовика, который в них врезался, утверждает, что все было наоборот: «Георгий сильно расстроился, так что я был слишком вовлечен в эту ситуацию, чтобы почувствовать облегчение.
В конце концов все прояснилось, и полиция показала, что тот парень лжет. Я смог попасть в свою машину и поехать вниз, за последними фотографиями пастухов на равнине. Это было потрясающее чувство, и как раз за него я люблю сложные командировки: когда они заканчиваются, каждая бутылка пива становится вкуснее, а душ - приятнее».
Несмотря на все сложности, Чаппл хочет повторить свое приключение, приехать снова весной и заснять обратную миграцию в горы: «Кажется, все они считают, что я не способен преодолеть такую дорогу. Это трудновыполнимая просьба.
Читайте также: Известные актеры до того, как они стали лысыми. Фото
На обратном пути, если кто-то получит травму или выдохнется, он может все испортить: если овцы замерзнут или оголодают, когда поход замедлится, то пастухи потеряют средства к существованию. Мне нужно будет убедиться, что я не просто в форме, а в суперформе. Дорога вниз была сложна, но поход обратно гораздо, гораздо тяжелее».
Жизнь на северо-востоке Грузии, в регионе Тушетия, мало поменялась за сотни лет: здесь опасные дороги и негостеприимная природа, а овец живет больше, чем людей. Каждый октябрь несколько пастухов, рискуя жизнью, ведут стадо в сотни голов с горных пиков к низким долинам Кахетии. Для этого им нужно преодолеть перевал Абано высотой 2800 метров, где каждый год погибают люди и животные, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на BigPicture.
В 2017 году новозеландский фотограф «Радио «Свобода»» Эймос Чаппл отправился вслед за пастухами и за три дня сделал захватывающие дух фотографии. В дороге он попал в аварию и был вынужден поменять пять автомобильных шин.
Дато Чхареули - один из шестерых пастухов, которые ведут 1000 овец через горы. В их распоряжении только собаки, лошади и палки.
Идея путешествия по горам пришла к Чапплу во время рабочей командировки: «Летом я был в Грузии и провел два дня в Тушетии: мне дали задание заснять всю страну с дрона. Я не мог остаться в Тушетии надолго, но эти пейзажи меня просто потрясли. Услышав о пастухах, которым нужно каждый год преодолевать эти горы, я понял: если смогу вернуться, получится великолепная серия фотографий».
Фотограф вернулся в Тушетию, но для него это стало тяжелым испытанием: «У меня был водитель по имени Георгий, он помог мне подняться в горы, но с машиной у нас были проблемы. За три дня мы испортили пять шин, потом выбило колесо, крышу джипа побило камнями и, наконец, случилась авария с участием большого советского грузовика, потерявшего сцепление с дорогой. Все это, не считая выбитого колеса, произошло, когда я был с пастухами, но это все равно испортило мне съемку: когда Георгия вызволили, ему пришлось срочно ехать в полицию заполнять страховые отчеты».
Чаппл шел с шестью пастухами, которые вели стадо из горной деревни через перевал Абано к сравнительно безопасным равнинам. Успеть это сделать нужно до тех пор, пока не нагрянет зима. Такие путешествия местные совершают веками. Перевал Абано (это примерно в 200 километрах от Тбилиси) - одна из самых опасных точек путешествия. Эта дорога оправдывает свою смертоносную репутацию. Нужно 12 часов ехать, а потом еще дольше осторожно идти пешком.
Важно спуститься с гор раньше, чем окончательно ляжет снег. В Тушетии овцы пасутся на высоте 3000-5000 метров над уровнем моря.
Прежде чем отправиться в путь, мужчины пообедали бутербродами с овечьим сыром и выпили чачи. Минуту они отвели на то, чтобы вспомнить друга, который несколько дней назад погиб в автокатастрофе на каменистой дороге. По пути вниз Чаппл увидел, как останки этого человека в разбитой машине перевозят к подножию горы на грузовике.
За время, необходимое, чтобы преодолеть перевал Абано, погода может сильно поменяться. Каждый год люди здесь погибают в авариях.
Еще пастухи встретили бульдозеры для очистки дорог. Это был плохой знак: значит, впереди их ждал сильный снегопад. Чаппл объясняет, что во время миграции у жителей Кахетии часто возникают разногласия с пастухами, ведь стада перекрывают узкие дороги и мешают транспорту.
Глава группы пастухов, 29-летний Сулхан Гигоидзе, рассказал Чапплу, что предпочитает городам жизнь в отдаленных уголках мира и не хочет находиться среди людей.
«Трава была покрыта снегом, поэтому все шли очень осторожно, - рассказывает Чаппл. - У пастухов были тяжелые палки, которыми они опирались на землю, но у меня ничего подобного не было, поэтому я почти все время спускался на четвереньках и фотографировал наугад покрытыми грязью руками».
Ко всему прочему, Чаппл не мог общаться с пастухами без своего водителя: он немного говорит по-русски, но грузинского не знает. Поэтому фотограф старался не мешать остальным. Было важно, чтобы он не замедлял движение и никак не влиял на процесс. Любые резкие движения могли напугать овец, которым осенью предстоял забой. Каждая овца стоит пастухам 60 долларов, и они растят стадо скорее ради мяса, чем ради шерсти.
«Мне нужно было постараться двигаться осторожно, чтобы овцы не шарахались с тропы. Встань я на скалу или что-то в этом роде, я мог уничтожить все стадо, поэтому я пригибался и двигался медленно».
Кроме пастухов, у Чаппла был еще один компаньон - трехмесячный щенок Георгик. От щенка отказалась мать, и его приютили Гигоидзе с компанией. Для пса это была первая миграция, и на самых страшных и крутых участках его приходилось брать на руки.
Пастухи используют древнюю породу грузинской овчарки, выведенную такой, чтобы она не выделялась среди овец. Это нужно для того, чтобы окрестные волки не могли отличить овцу от собаки и держались на расстоянии.
После двух дней дороги по дождю, снегу и наледи пастухи преодолели самые суровые и высокие участки пути. Отсюда они направились к более теплым долинам. За время перехода пастухи потеряли восемь овец - для них это типичные издержки похода. Чаппл говорит: «Если усталые или раненые овцы остановятся, чтобы отдохнуть, то скоро умрут от внешних факторов, их утащат волки или заберут на убой местные жители».
После всех превратностей с подъемом в горы и опасным спуском Чаппл смог наконец с облегчением подумать о пиве и походе в душ: «Было потрясающе разделить с пастухами общее облегчение и чувство выполненного долга. Я занялся тем, чтобы выполнить свое обещание - после прибытия в долину накормить их вкусным обедом и отдать сделанные фотографии».
Но для Чаппла история не закончилась: ему еще пришлось разобраться с аварией и вместе с водителем поехать в полицию. Там оказалось, что водитель грузовика, который в них врезался, утверждает, что все было наоборот: «Георгий сильно расстроился, так что я был слишком вовлечен в эту ситуацию, чтобы почувствовать облегчение.
В конце концов все прояснилось, и полиция показала, что тот парень лжет. Я смог попасть в свою машину и поехать вниз, за последними фотографиями пастухов на равнине. Это было потрясающее чувство, и как раз за него я люблю сложные командировки: когда они заканчиваются, каждая бутылка пива становится вкуснее, а душ - приятнее».
Несмотря на все сложности, Чаппл хочет повторить свое приключение, приехать снова весной и заснять обратную миграцию в горы: «Кажется, все они считают, что я не способен преодолеть такую дорогу. Это трудновыполнимая просьба.
Читайте также: Известные актеры до того, как они стали лысыми. Фото
На обратном пути, если кто-то получит травму или выдохнется, он может все испортить: если овцы замерзнут или оголодают, когда поход замедлится, то пастухи потеряют средства к существованию. Мне нужно будет убедиться, что я не просто в форме, а в суперформе. Дорога вниз была сложна, но поход обратно гораздо, гораздо тяжелее».
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
63
0
Также советуем посмотреть
- Настраиваемся на выходные: подборка отличных анекдотов
- Прикол дня: уснувшего в городе медведя будут охранять всю зиму
- Названы самые популярные собачьи клички уходящего года
- Веселые фотки людей, обожающих смешить соседей
- Денисова опровергла информацию об ампутации у раненых украинских моряков
- На Черниговщине военным запретили продавать алкоголь
- Прикольные ситуации, знакомые почти всем интровертам
- Забавные собаки, не желающие подчиняться законам логики
- Хохма дня: из курицы сделали парашютистку
- Мобильных абонентов в Украине больше, чем населения
- Соцсети подняли на смех угрозы Госдумы в адрес США
- На YouTube показали лучшие мемы уходящего года
- Про дивні справи Московського патріархату
- Паранойю Путина высмеяли свежей карикатурой
- Кот-шпион стал новой звездой YouTube
- Томос – это часть стратегического курса Порошенко
- Мечтатель: боевик «ДНР» насмешил странным заявлением о ВСУ
- Блогер поймал росСМИ на очередном фейке о Евромайдане
- Немає загадки таланту
- «Глаз в глаз»: в Сети набирает популярность новый мем
- «Черная дыра» России
- Оккупационный суд Симферополя арестовал адвоката за пост в Facebook
- Новый хит: китаянка повеселила способностью удерживать стакан языком
- Розвиток вугільної галузі: пріоритетний шлях
- Чому тільки зараз Україна припиняє договір про дружбу з РФ
- «Квартал 95» высмеял повышение минимальной пенсии
- Кого ждет ласковая улыбка Коломойского
- РФ продолжает препятствовать движению кораблей через Керченский пролив
- Боевики затопили все шахты в Горловке
- Новый год отменяется: уфологи назвали новую дату Конца света
Оставьте свой комментарий