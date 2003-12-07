Раздел: Фоторепортажи
Необычный фотопроект с садовыми мышками. Фото
Фотограф устроил садовым мышам жизнь-сказку и делает забавные фотосессии
Когда у кого-то дома или в саду заводятся мыши, чаще всего люди стараются от них как можно скорее избавиться. Фотограф Саймон Делл, столкнувшись с подобной ситуацией, наоборот, решил не только сохранить жизнь грызунам, но еще и построил для них деревню и буквально обложил со всех сторон едой. За это маленькие мышки ему позировали на камеру, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Культурологию.
Как рассказывает Саймон (Simon Dell), впервые он увидел новых жителей своего сада после того, как подстриг свою лужайку. Он стоял на траве, фотографировал птиц, и вдруг краем глаза увидел движение на земле. Оказалось, что это была мышка, застывшая на задних лапках, как сурикат. «Я тут же понял, что это будут бомбовые снимки, так что я мигом побежал домой, схватил несколько орешков арахиса, вернулся и положил рядом с норкой. Буквально через несколько минут мышка снова появилась в траве».
В тот момент, как признается Саймон, он решил, что не то что не будет убивать мышек, а, наоборот, постарается защитить их жилище и обеспечить их едой. На самом деле, у фотографа к тому моменту уже был довольно большой опыт в запечатлении диких животных, в том числе и мышей - несколько лет до этого в его саду жила лесная мышь, которая выходила из норки только после наступления темноты.
Позже Саймон укрепил забор проволокой, чтобы соседские коты не забирались на его участок. У самого фотографа дома живет собака - Джек-рассел-терьер, но собака совершенно не обращает внимания на грызунов, так что не представляет для них опасности.
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Буквально через пару дней после того, как новый забор был закончен, Саймон заметил, что в домике теперь живет не одна, а две мышки. С этого момента, когда мышки оказались в безопасности, да и сами они стали чувствовать себя увереннее в присутствии Саймона, фотограф стал приносить им еще больше еды и каждый раз устанавливать вкусные и зрелищные декорации для своих снимков.
Когда у кого-то дома или в саду заводятся мыши, чаще всего люди стараются от них как можно скорее избавиться. Фотограф Саймон Делл, столкнувшись с подобной ситуацией, наоборот, решил не только сохранить жизнь грызунам, но еще и построил для них деревню и буквально обложил со всех сторон едой. За это маленькие мышки ему позировали на камеру, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Культурологию.
Как рассказывает Саймон (Simon Dell), впервые он увидел новых жителей своего сада после того, как подстриг свою лужайку. Он стоял на траве, фотографировал птиц, и вдруг краем глаза увидел движение на земле. Оказалось, что это была мышка, застывшая на задних лапках, как сурикат. «Я тут же понял, что это будут бомбовые снимки, так что я мигом побежал домой, схватил несколько орешков арахиса, вернулся и положил рядом с норкой. Буквально через несколько минут мышка снова появилась в траве».
В тот момент, как признается Саймон, он решил, что не то что не будет убивать мышек, а, наоборот, постарается защитить их жилище и обеспечить их едой. На самом деле, у фотографа к тому моменту уже был довольно большой опыт в запечатлении диких животных, в том числе и мышей - несколько лет до этого в его саду жила лесная мышь, которая выходила из норки только после наступления темноты.
Позже Саймон укрепил забор проволокой, чтобы соседские коты не забирались на его участок. У самого фотографа дома живет собака - Джек-рассел-терьер, но собака совершенно не обращает внимания на грызунов, так что не представляет для них опасности.
Читайте также: Из жизни близнецов: необычный фотопроект. Фото
Буквально через пару дней после того, как новый забор был закончен, Саймон заметил, что в домике теперь живет не одна, а две мышки. С этого момента, когда мышки оказались в безопасности, да и сами они стали чувствовать себя увереннее в присутствии Саймона, фотограф стал приносить им еще больше еды и каждый раз устанавливать вкусные и зрелищные декорации для своих снимков.
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