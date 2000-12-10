В Китае показали, как будет выглядеть самый большой в мире аэропорт. Фото

Его уже строят.



Усердные китайцы застроили страну небоскребами, торговыми центрами, дорогами и мостами, и теперь они взялись за строительство самого большого аэропорта в мире! Строят его, конечно же, по проекту Захи Хадид. Новый аэропорт будет расположен недалеко от Пекина, и открыть его планируют в следующем году. А пока что можно понаблюдать за процессом стройки, передает



Проект нового пекинского аэропорта под неофициальным названием Дасин Заха Хамид представила еще в 2015 году. Вот так он должен выглядеть к 2019 году. Это будет самый большой авиационный узел в мире, способный принимать 130 миллионов пассажиров ежегодно (для сравнения, у Внуково максимальная пропускная способность составляет 35 миллионов пассажиров).







Аэропорт расположен в 46 километрах к югу от центра Пекина, в то время как старый аэропорт находится на северо-востоке города. Аэропорт будет связан с городом автомобильными трассами, высокоскоростными поездами и тремя линиями метро.







Интерьер







Аэропорт Дасин представляет собой огромное здание с центральным ядром и пятью расходящимися в разные стороны «рукавами».







В каждом «рукаве» будет своя тематическая обстановка, посвященная одному из традиционных китайских культурных явлений: шелкографии, чаю, фарфору, сельскому хозяйству или китайским садам.







Длина «рукавов» будет составлять не более 600 метров. Девелоперы представляют этот факт как одно из самых главных преимуществ Дасина перед другими крупными аэропортами, где пассажирам приходится много и долго ходить, чтобы попасть из одного конца здания в другой.







Новый аэропорт в Пекине строят по той причине, что нынешний Пекинский международный аэропорт уже несколько лет работает на пределе своих возможностей. В списке самых загруженных аэропортов мира он находится на втором месте.







Но уже в 2019 году его начнут постепенно разгружать. В это время по плану должен открыться первый терминал аэропорта Дасин с пропускной способностью 45 миллионов пассажиров в год.Планируется, что к 2025 году он уже будет работать на полную мощность.







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Планируется, что к 2025 году он уже будет работать на полную мощность.



Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Усердные китайцы застроили страну небоскребами, торговыми центрами, дорогами и мостами, и теперь они взялись за строительство самого большого аэропорта в мире! Строят его, конечно же, по проекту Захи Хадид. Новый аэропорт будет расположен недалеко от Пекина, и открыть его планируют в следующем году. А пока что можно понаблюдать за процессом стройки, передает Хроника.инфо со ссылкой на Фрешер Проект нового пекинского аэропорта под неофициальным названием Дасин Заха Хамид представила еще в 2015 году. Вот так он должен выглядеть к 2019 году. Это будет самый большой авиационный узел в мире, способный принимать 130 миллионов пассажиров ежегодно (для сравнения, у Внуково максимальная пропускная способность составляет 35 миллионов пассажиров).Аэропорт расположен в 46 километрах к югу от центра Пекина, в то время как старый аэропорт находится на северо-востоке города. Аэропорт будет связан с городом автомобильными трассами, высокоскоростными поездами и тремя линиями метро.ИнтерьерАэропорт Дасин представляет собой огромное здание с центральным ядром и пятью расходящимися в разные стороны «рукавами».В каждом «рукаве» будет своя тематическая обстановка, посвященная одному из традиционных китайских культурных явлений: шелкографии, чаю, фарфору, сельскому хозяйству или китайским садам.Длина «рукавов» будет составлять не более 600 метров. Девелоперы представляют этот факт как одно из самых главных преимуществ Дасина перед другими крупными аэропортами, где пассажирам приходится много и долго ходить, чтобы попасть из одного конца здания в другой.Новый аэропорт в Пекине строят по той причине, что нынешний Пекинский международный аэропорт уже несколько лет работает на пределе своих возможностей. В списке самых загруженных аэропортов мира он находится на втором месте.Но уже в 2019 году его начнут постепенно разгружать. В это время по плану должен открыться первый терминал аэропорта Дасин с пропускной способностью 45 миллионов пассажиров в год.Планируется, что к 2025 году он уже будет работать на полную мощность.Планируется, что к 2025 году он уже будет работать на полную мощность.





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