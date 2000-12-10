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В Китае показали, как будет выглядеть самый большой в мире аэропорт. Фото

В Китае показали, как будет выглядеть самый большой в мире аэропорт. ФотоЕго уже строят.

Усердные китайцы застроили страну небоскребами, торговыми центрами, дорогами и мостами, и теперь они взялись за строительство самого большого аэропорта в мире! Строят его, конечно же, по проекту Захи Хадид. Новый аэропорт будет расположен недалеко от Пекина, и открыть его планируют в следующем году. А пока что можно понаблюдать за процессом стройки, передает Хроника.инфо со ссылкой на Фрешер.

Проект нового пекинского аэропорта под неофициальным названием Дасин Заха Хамид представила еще в 2015 году. Вот так он должен выглядеть к 2019 году. Это будет самый большой авиационный узел в мире, способный принимать 130 миллионов пассажиров ежегодно (для сравнения, у Внуково максимальная пропускная способность составляет 35 миллионов пассажиров).

В Китае показали, как будет выглядеть самый большой в мире аэропорт. Фото


Аэропорт расположен в 46 километрах к югу от центра Пекина, в то время как старый аэропорт находится на северо-востоке города. Аэропорт будет связан с городом автомобильными трассами, высокоскоростными поездами и тремя линиями метро.

В Китае показали, как будет выглядеть самый большой в мире аэропорт. Фото


Интерьер

В Китае показали, как будет выглядеть самый большой в мире аэропорт. Фото


Аэропорт Дасин представляет собой огромное здание с центральным ядром и пятью расходящимися в разные стороны «рукавами».

В Китае показали, как будет выглядеть самый большой в мире аэропорт. Фото


В каждом «рукаве» будет своя тематическая обстановка, посвященная одному из традиционных китайских культурных явлений: шелкографии, чаю, фарфору, сельскому хозяйству или китайским садам.

В Китае показали, как будет выглядеть самый большой в мире аэропорт. Фото


Длина «рукавов» будет составлять не более 600 метров. Девелоперы представляют этот факт как одно из самых главных преимуществ Дасина перед другими крупными аэропортами, где пассажирам приходится много и долго ходить, чтобы попасть из одного конца здания в другой.

В Китае показали, как будет выглядеть самый большой в мире аэропорт. Фото


Новый аэропорт в Пекине строят по той причине, что нынешний Пекинский международный аэропорт уже несколько лет работает на пределе своих возможностей. В списке самых загруженных аэропортов мира он находится на втором месте.

В Китае показали, как будет выглядеть самый большой в мире аэропорт. Фото


Но уже в 2019 году его начнут постепенно разгружать. В это время по плану должен открыться первый терминал аэропорта Дасин с пропускной способностью 45 миллионов пассажиров в год.Планируется, что к 2025 году он уже будет работать на полную мощность.

В Китае показали, как будет выглядеть самый большой в мире аэропорт. Фото


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Планируется, что к 2025 году он уже будет работать на полную мощность.

В Китае показали, как будет выглядеть самый большой в мире аэропорт. Фото
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 Теги: Китай, аэропорт

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Вчера, 23:12 » Автор: Анна Мартынова
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