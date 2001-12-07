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Так выглядели первые фотографии в истории. Фото

Так выглядели первые фотографии в истории. ФотоОни вошли в историю.

Почти 200 лет назад француз Жозеф Нисефор Ньепс намазал на металлическую пластину тонкий слой асфальта и выставил ее на солнце в камере-обскуре. Так он получил первое в мире «отражение видимого». Снимок получился не самого лучшего качества, но именно с него начинается история фотографии, передает Хроника.инфо со ссылкой на bigpicture.

Еще каких-то 30-40 лет назад значительная часть фотографий, фильмов, телепередач были черно-белыми. Многие и не догадываются, что появилась цветная фотография намного раньше, чем мы думаем. 17 мая 1861 года известный английский физик Джеймс Максвелл во время лекции на тему особенностей цветового зрения в лондонском Королевском институте показал первую в мире цветную фотографию - «Ленточку из шотландки».

С тех пор фотография, помимо того что из черно-белой превратилась в цветную, получила еще много разновидностей: появилась съемка с воздуха и из космоса, фотомонтаж и рентген, автопортрет, подводное фото и 3D-фотография.

Так выглядели первые фотографии в истории. Фото


1826 - первая и старейшая фотография

Жозеф Нисефор Ньепс, французский фотограф, сделал этот снимок, используя восьмичасовую выдержку. Называется он «Вид из окна на Le Gras», последние годы демонстрировался в Harry Ransom Humanities Research Center в Техасском университете в Остине.

Так выглядели первые фотографии в истории. Фото


1838 - первая фотография другого человека

Луи Дагер сделал первую фотографию другого человека в 1838 году. Фотография Boulevard du Temple показывает оживленную улицу, которая выглядит пустынной (выдержка 10 минут, и потому движение незаметно), за исключением одного человека в левой нижней части фотографии (видно при увеличении).

Так выглядели первые фотографии в истории. Фото


1858 - первый фотомонтаж

В 1858 году Генри Пич Робинсон выполнил первый фотомонтаж, сведя несколько негативов в одно изображение.

Первая и самая известная скомбинированная фотография называлась Fading Away - она состоит из пяти негативов. Изображена смерть девочки от туберкулеза. Работа вызвала массу споров.

Так выглядели первые фотографии в истории. Фото


1861 - первая цветная фотография

Джеймс Клерк Максвелл, шотландский математик и физик-теоретик, получил первую цветную фотографию в 1861 году. Фотографические пластины, использованные в процессе, теперь хранятся в доме, где Максвелл родился (ныне это музей), - на Индиа-стрит, 14 в Эдинбурге.

Так выглядели первые фотографии в истории. Фото


1875 - первый автопортрет

Знаменитый американский фотограф Мэттью Брэди был первым человеком, который сфотографировал самого себя, т.е. сделал автопортрет.

Так выглядели первые фотографии в истории. Фото


1903 - первая фотография, сделанная с воздуха

Первыми воздушными фотографами были птицы. В 1903 году Юлиус Нойброннер соединил камеру и таймер и прикрепил ее к шее голубя. Это изобретение взяли на заметку в немецкой армии и использовали для военной разведки.

Так выглядели первые фотографии в истории. Фото


1926 - первая цветная подводная фотография

Первая подводная цветная фотография была сделана в Мексиканском заливе доктором Уильямом Лонгли и штатным фотографом National Geographic Чарльзом Мартином в 1926 году.

Так выглядели первые фотографии в истории. Фото


1946 - первый снимок из космоса

24 октября 1946 года 35-миллиметровая камера, размещенная на ракете V-2, сделала снимок с высоты 105 км над Землей.

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Так выглядели первые фотографии в истории. Фото


1972 - первая фотография полностью освещенной Земли

Первая фотография, на которой изображена полностью освещенная Земля, известна как The Blue Marble («Голубой шар»). Снимок был сделан 7 декабря 1972 года командой космического корабля «Аполлон-17».
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 Теги: история, фото

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Сегодня, 19:12 » Автор: Анна Мартынова
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