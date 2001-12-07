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Заброшенные корабли с разных уголков планеты. Фото

Заброшенные корабли с разных уголков планеты. ФотоВеличественные корабли со всего мира.

По приблизительным оценкам Организации Объединенных Наций, всего в мире насчитывается более 3 миллионов судов, потерпевших кораблекрушение. Эти некогда величественные суда, которые сегодня лежат на дне морском или находятся на побережье, являют собой напоминание о том, что ничто в нашем мире не вечно. Когда-то эти корабли бороздили моря, а теперь служат печальным напоминанием о днях минувших, передает Хроника.инфо со ссылкой на bigpicture.

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Заброшенные корабли с разных уголков планеты. Фото
Заброшенные корабли с разных уголков планеты. Фото
Заброшенные корабли с разных уголков планеты. Фото
Заброшенные корабли с разных уголков планеты. Фото
Заброшенные корабли с разных уголков планеты. Фото
Заброшенные корабли с разных уголков планеты. Фото
Заброшенные корабли с разных уголков планеты. Фото
Заброшенные корабли с разных уголков планеты. Фото
Заброшенные корабли с разных уголков планеты. Фото
Заброшенные корабли с разных уголков планеты. Фото
Заброшенные корабли с разных уголков планеты. Фото
Заброшенные корабли с разных уголков планеты. Фото
Заброшенные корабли с разных уголков планеты. Фото
Заброшенные корабли с разных уголков планеты. Фото
Заброшенные корабли с разных уголков планеты. Фото
Заброшенные корабли с разных уголков планеты. Фото
Заброшенные корабли с разных уголков планеты. Фото
Заброшенные корабли с разных уголков планеты. Фото
Заброшенные корабли с разных уголков планеты. Фото
Заброшенные корабли с разных уголков планеты. Фото
Заброшенные корабли с разных уголков планеты. Фото
Заброшенные корабли с разных уголков планеты. Фото
Заброшенные корабли с разных уголков планеты. Фото
Заброшенные корабли с разных уголков планеты. Фото
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 Теги: корабли, заброшенные

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Сегодня, 10:31 » Автор: Анна Мартынова
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