Раздел: Фоторепортажи
Заброшенные корабли с разных уголков планеты. Фото
Величественные корабли со всего мира.
По приблизительным оценкам Организации Объединенных Наций, всего в мире насчитывается более 3 миллионов судов, потерпевших кораблекрушение. Эти некогда величественные суда, которые сегодня лежат на дне морском или находятся на побережье, являют собой напоминание о том, что ничто в нашем мире не вечно. Когда-то эти корабли бороздили моря, а теперь служат печальным напоминанием о днях минувших, передает Хроника.инфо со ссылкой на bigpicture.
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По приблизительным оценкам Организации Объединенных Наций, всего в мире насчитывается более 3 миллионов судов, потерпевших кораблекрушение. Эти некогда величественные суда, которые сегодня лежат на дне морском или находятся на побережье, являют собой напоминание о том, что ничто в нашем мире не вечно. Когда-то эти корабли бороздили моря, а теперь служат печальным напоминанием о днях минувших, передает Хроника.инфо со ссылкой на bigpicture.
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