Раздел: Фоторепортажи
Пара, путешествующая по миру с 4-летним сыном, покорила Instagram. Фото
Они уже побывали в 24 странах.
Смелая семья из Австрии однажды решила, что рутина и скучная жизнь не для них. Они продали все свое имущество и отправились путешествовать по миру в переделанном под жилье старом военном фургоне, передает Хроника.инфо со ссылкой на РБК.
Их целью было показать своему 4-летнему сыну, какой красивой и разной может быть наша планета и сколько всего интересного есть в мире, а также проводить больше времени вместе.
Перед тем, как уехать на неопределенный срок, им пришлось позаботиться о документах, организации поездки, технических моментах и многом другом.
На данный момент они в пути уже два года, побывали в 24 странах и направляются в Австралию.
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Пара охотно поделилась яркими снимками с первого года своего путешествия, когда они на фургоне проехали от Австрии до Владивостока.
Смелая семья из Австрии однажды решила, что рутина и скучная жизнь не для них. Они продали все свое имущество и отправились путешествовать по миру в переделанном под жилье старом военном фургоне, передает Хроника.инфо со ссылкой на РБК.
Их целью было показать своему 4-летнему сыну, какой красивой и разной может быть наша планета и сколько всего интересного есть в мире, а также проводить больше времени вместе.
Перед тем, как уехать на неопределенный срок, им пришлось позаботиться о документах, организации поездки, технических моментах и многом другом.
На данный момент они в пути уже два года, побывали в 24 странах и направляются в Австралию.
Читайте также: Этого художника называют «Моне ХХI века». Фото
Пара охотно поделилась яркими снимками с первого года своего путешествия, когда они на фургоне проехали от Австрии до Владивостока.
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