» » Пара, путешествующая по миру с 4-летним сыном, покорила Instagram. Фото
Раздел: Фоторепортажи  
0

Пара, путешествующая по миру с 4-летним сыном, покорила Instagram. Фото

Пара, путешествующая по миру с 4-летним сыном, покорила Instagram. ФотоОни уже побывали в 24 странах.

Смелая семья из Австрии однажды решила, что рутина и скучная жизнь не для них. Они продали все свое имущество и отправились путешествовать по миру в переделанном под жилье старом военном фургоне, передает Хроника.инфо со ссылкой на РБК.

Их целью было показать своему 4-летнему сыну, какой красивой и разной может быть наша планета и сколько всего интересного есть в мире, а также проводить больше времени вместе.

Перед тем, как уехать на неопределенный срок, им пришлось позаботиться о документах, организации поездки, технических моментах и многом другом.

На данный момент они в пути уже два года, побывали в 24 странах и направляются в Австралию.

Читайте также: Этого художника называют «Моне ХХI века». Фото

Пара охотно поделилась яркими снимками с первого года своего путешествия, когда они на фургоне проехали от Австрии до Владивостока.

Пара, путешествующая по миру с 4-летним сыном, покорила Instagram. Фото
Пара, путешествующая по миру с 4-летним сыном, покорила Instagram. Фото
Пара, путешествующая по миру с 4-летним сыном, покорила Instagram. Фото
Пара, путешествующая по миру с 4-летним сыном, покорила Instagram. Фото
Пара, путешествующая по миру с 4-летним сыном, покорила Instagram. Фото
Пара, путешествующая по миру с 4-летним сыном, покорила Instagram. Фото
Пара, путешествующая по миру с 4-летним сыном, покорила Instagram. Фото
Пара, путешествующая по миру с 4-летним сыном, покорила Instagram. Фото
Пара, путешествующая по миру с 4-летним сыном, покорила Instagram. Фото
Пара, путешествующая по миру с 4-летним сыном, покорила Instagram. Фото
Пара, путешествующая по миру с 4-летним сыном, покорила Instagram. Фото
Пара, путешествующая по миру с 4-летним сыном, покорила Instagram. Фото
Пара, путешествующая по миру с 4-летним сыном, покорила Instagram. Фото
Пара, путешествующая по миру с 4-летним сыном, покорила Instagram. Фото
Пара, путешествующая по миру с 4-летним сыном, покорила Instagram. Фото
Пара, путешествующая по миру с 4-летним сыном, покорила Instagram. Фото
Пара, путешествующая по миру с 4-летним сыном, покорила Instagram. Фото
Пара, путешествующая по миру с 4-летним сыном, покорила Instagram. Фото
Пара, путешествующая по миру с 4-летним сыном, покорила Instagram. Фото
Пара, путешествующая по миру с 4-летним сыном, покорила Instagram. Фото
Пара, путешествующая по миру с 4-летним сыном, покорила Instagram. Фото
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Instagram, туризм

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 11:55 » Автор: Анна Мартынова
     746
     0

Похожие новости по теме

Сеть повеселила путешествующая по миру курица Сеть повеселила путешествующая по миру курица

Она путешествует больше, чем большинство людей.

"Комиссар Рекс доволен": в Австрии полицейских собак обули в "кеды"

Австрийских полицейских собак обули для защиты от горячего асфальта в жару.

Девушка покорила Instagram смешными фотками из путешествий Девушка покорила Instagram смешными фотками из путешествий

Так больше никто не фотографируется.

Хитрая блондинка объездила бесплатно весь мир за счет любвеобильных «женихов» Хитрая блондинка объездила бесплатно весь мир за счет любвеобильных «женихов»

Всего за ее путешествия мужчины заплатили около 100 тысяч долларов.

Снимки кота, который путешествует по миру уже два года Снимки кота, который путешествует по миру уже два года

Аккаунт питомца насчитывает более 13 тысяч подписчиков.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх