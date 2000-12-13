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Раздел: Фоторепортажи  
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Опасные животные в дикой природе. Фото

Опасные животные в дикой природе. Фото Снимки сделаны фотографом из Шотландии.

Шотландский фотограф дикой природы David Yarrow посетил самые отдаленные уголки мира, чтобы встретиться лицом к лицу с самыми опасными животными и сделать эти удивительные снимки, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на loveopium.

Результатом его путешествия слали почти 90 черно-белых фотографий дикой природы в самых суровых местах на Земле.

С некоторыми снимками мы сегодня познакомимся.

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Впрочем, не все животные, которых во время путешествия фотографировал David Yarrow, опасны. Например, здесь можно встретить очаровательных пингвинчиков, помогают друг другу подняться по ледяному склону в Сноу-Хилл, Антарктида.

Опасные животные в дикой природе. Фото
Опасные животные в дикой природе. Фото
Опасные животные в дикой природе. Фото
Опасные животные в дикой природе. Фото
Опасные животные в дикой природе. Фото
Опасные животные в дикой природе. Фото
Опасные животные в дикой природе. Фото
Опасные животные в дикой природе. Фото
Опасные животные в дикой природе. Фото
Опасные животные в дикой природе. Фото
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 Теги: животные, фото

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