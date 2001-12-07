Раздел: Фоторепортажи
Известные актеры с похожими на них дублерами. Фото
На некоторых фотографиях трудно отличить, кто является дублером.
Наверняка к вам не раз подходили со спины и принимали за кого-то другого, обознавшись. Людей из нашей подборки регулярно путают со знаменитыми актерами, и немудрено, ведь они - их официальные дублеры во время съемок, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на BigPicture.
Осанка, прическа, одежда - все должно напоминать основного актера.
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Между прочим, дублерам зачастую приходится делать всю грязную работу за звезд, которые потом лишь снимают сливки со своей известности.
Наверняка к вам не раз подходили со спины и принимали за кого-то другого, обознавшись. Людей из нашей подборки регулярно путают со знаменитыми актерами, и немудрено, ведь они - их официальные дублеры во время съемок, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на BigPicture.
Осанка, прическа, одежда - все должно напоминать основного актера.
Читайте также: Десять малоизвестных видов цитрусовых. Фото
Между прочим, дублерам зачастую приходится делать всю грязную работу за звезд, которые потом лишь снимают сливки со своей известности.
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