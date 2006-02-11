Раздел: Фоторепортажи
Повар превращает фаст-фуд в блюда необыкновенной красоты. Фото
Не смотреть на голодный желудок.
Instagram вымышленного шеф-повара с говорящим именем Жак Ла Мерде (от французского la merde - «дерьмо») показывает, как сервировка и оформление блюда меняют его восприятие. При взгляде на снимок кажется, что перед нами шедевр молекулярной кухни, но на деле все блюда сделаны из самых простых ингредиентов: чипсов, консервов и фастфуда, передает Хроника.инфо со ссылкой на bigpicture.
Среди фуд-инстаграмеров есть один французский шеф-повар по имени Жак Ла Мерде. Его аккаунт примечателен тем, что он создает невероятные произведения кухонного искусства из… фастфуда.
У него уже 138 тысяч подписчиков, которые постоянно лайкают его фотографии вредной пищи, выложенной как самые изысканные и элегантные блюда.
Глядя на них, сразу думаешь о дорогом французском ресторане с эксклюзивными продуктами и невероятно длинными счетами…
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Но, согласитесь, это выглядит потрясающе вкусно!
Instagram вымышленного шеф-повара с говорящим именем Жак Ла Мерде (от французского la merde - «дерьмо») показывает, как сервировка и оформление блюда меняют его восприятие. При взгляде на снимок кажется, что перед нами шедевр молекулярной кухни, но на деле все блюда сделаны из самых простых ингредиентов: чипсов, консервов и фастфуда, передает Хроника.инфо со ссылкой на bigpicture.
Среди фуд-инстаграмеров есть один французский шеф-повар по имени Жак Ла Мерде. Его аккаунт примечателен тем, что он создает невероятные произведения кухонного искусства из… фастфуда.
У него уже 138 тысяч подписчиков, которые постоянно лайкают его фотографии вредной пищи, выложенной как самые изысканные и элегантные блюда.
Глядя на них, сразу думаешь о дорогом французском ресторане с эксклюзивными продуктами и невероятно длинными счетами…
Читайте также: Эту китаянку считают самой красивой учительницей. Фото
Но, согласитесь, это выглядит потрясающе вкусно!
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