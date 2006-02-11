Раздел: Фоторепортажи
Звезды, сыгравшие свадьбу очень скоро после знакомства. Фото
Они быстро решили связать свои судьбы.
Можно годами ждать предложения от бойфренда, а потом удивляться, что спустя месяц после вашего расставания он сделал предложение другой. Думаешь, такое произошло только с тобой? Звезды сталкиваются с теми же проблемами, передает Хроника.инфо со ссылкой на Фрешер.
Эмили Ратаковски и Себастьян Бир-Макклард
Эмили - девушка-провокация. В феврале прошлого года модель шокировала поклонников, сообщив о свадьбе с молодым актером и продюсером Себастьяном Бир-Макклардом. Прежде чем обменяться кольцами, влюбленные встречались около двух месяцев и тщательно скрывали свой роман. Конспирация была настолько безупречной, что фанаты были уверены, будто Ратаковски вот-вот отправится под венец с другим своим бойфрендом - музыкантом Джеффом Маггидом.
Джастин Бибер и Хейли Болдуин
Джастин и Хейли, кажется, искали друг друга всю жизнь. В эти отношения они оба бросились как в омут с головой и по истечении нескольких месяцев после официального подтверждения романа объявили о помолвке. Тайную свадьбу влюбленные сыграли в середине сентября прошлого года. О своем решении слегка ускорить развитие событий звезды не жалеют: единственной пострадавшей в данной ситуации стала Селена Гомес. После болезненного разрыва с Бибером звезда отправилась в рехаб - ликвидировать последствия нервного срыва.
Йэн Сомерхолдер и Никки Рид
Чувства между Никки и Йэном вспыхнули внезапно в 2014 году. До этого их связывала только дружба. Интересно, что до того, как начать отношения с Рид, Сомерхолдер встречался с ее лучшей подругой Ниной Добрев. В СМИ даже ходили слухи, что Никки увела бойфренда у приятельницы, но вскоре девушки их опровергли. Йэн предложил возлюбленной жить вместе уже через три недели после начала романа, а как только Рид получила на руки документы о разводе с бывшим мужем, звезды объявили о помолвке. Они поженились в 2015 году, и сейчас воспитывают общую дочь Бодхи Солей.
Ник Джонас и Приянка Чопра
Ник и Приянка некоторое время скрывали роман, а в июле прошлого года огорошили поклонников новостью о помолвке. Фанаты едва успевали следить за развитием отношений пары: звезды много путешествовали вместе, знакомились с родственниками друг друга и в итоге сыграли роскошную свадьбу по всем индийским традициям в начале декабря прошлого года.
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Джордж Клуни и Амаль Аламуддин
В Голливуде Джорджа Клуни считали неисправимым закоренелым холостяком, который никогда не женится. Однако продолжалось это ровно до того момента, пока в его жизни не появилась симпатичная правозащитница Амаль Аламуддин. Они познакомились в 2013 году в компании общих друзей.
«Во время знакомства я решил, что Амаль красивая, забавная и очень умная. Я не знаю, что она подумала обо мне, наверное, решила, что я старый. Мы стали переписываться и обмениваться фотографиями. Мы рассказывали друг другу о себе и в какой-то момент поняли, что стали больше чем просто друзья», -вспоминал Джордж в разговоре с журналистами.
Отношения пары были похожи на сказку: актер оказался очень заботливым, нежным и окружал Амаль теплом и любовью. За короткое время они посетили несколько стран, прежде чем Джордж сделал предложение. «Я боялся, что для нее это будет слишком быстро, - говорил позже Клуни. - Но я был уверен, что она - та самая. Я встретил женщину, которая идеально мне подходит, пусть мне и было за 50, когда это случилось».
Можно годами ждать предложения от бойфренда, а потом удивляться, что спустя месяц после вашего расставания он сделал предложение другой. Думаешь, такое произошло только с тобой? Звезды сталкиваются с теми же проблемами, передает Хроника.инфо со ссылкой на Фрешер.
Эмили Ратаковски и Себастьян Бир-Макклард
Эмили - девушка-провокация. В феврале прошлого года модель шокировала поклонников, сообщив о свадьбе с молодым актером и продюсером Себастьяном Бир-Макклардом. Прежде чем обменяться кольцами, влюбленные встречались около двух месяцев и тщательно скрывали свой роман. Конспирация была настолько безупречной, что фанаты были уверены, будто Ратаковски вот-вот отправится под венец с другим своим бойфрендом - музыкантом Джеффом Маггидом.
Джастин Бибер и Хейли Болдуин
Джастин и Хейли, кажется, искали друг друга всю жизнь. В эти отношения они оба бросились как в омут с головой и по истечении нескольких месяцев после официального подтверждения романа объявили о помолвке. Тайную свадьбу влюбленные сыграли в середине сентября прошлого года. О своем решении слегка ускорить развитие событий звезды не жалеют: единственной пострадавшей в данной ситуации стала Селена Гомес. После болезненного разрыва с Бибером звезда отправилась в рехаб - ликвидировать последствия нервного срыва.
Йэн Сомерхолдер и Никки Рид
Чувства между Никки и Йэном вспыхнули внезапно в 2014 году. До этого их связывала только дружба. Интересно, что до того, как начать отношения с Рид, Сомерхолдер встречался с ее лучшей подругой Ниной Добрев. В СМИ даже ходили слухи, что Никки увела бойфренда у приятельницы, но вскоре девушки их опровергли. Йэн предложил возлюбленной жить вместе уже через три недели после начала романа, а как только Рид получила на руки документы о разводе с бывшим мужем, звезды объявили о помолвке. Они поженились в 2015 году, и сейчас воспитывают общую дочь Бодхи Солей.
Ник Джонас и Приянка Чопра
Ник и Приянка некоторое время скрывали роман, а в июле прошлого года огорошили поклонников новостью о помолвке. Фанаты едва успевали следить за развитием отношений пары: звезды много путешествовали вместе, знакомились с родственниками друг друга и в итоге сыграли роскошную свадьбу по всем индийским традициям в начале декабря прошлого года.
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Джордж Клуни и Амаль Аламуддин
В Голливуде Джорджа Клуни считали неисправимым закоренелым холостяком, который никогда не женится. Однако продолжалось это ровно до того момента, пока в его жизни не появилась симпатичная правозащитница Амаль Аламуддин. Они познакомились в 2013 году в компании общих друзей.
«Во время знакомства я решил, что Амаль красивая, забавная и очень умная. Я не знаю, что она подумала обо мне, наверное, решила, что я старый. Мы стали переписываться и обмениваться фотографиями. Мы рассказывали друг другу о себе и в какой-то момент поняли, что стали больше чем просто друзья», -вспоминал Джордж в разговоре с журналистами.
Отношения пары были похожи на сказку: актер оказался очень заботливым, нежным и окружал Амаль теплом и любовью. За короткое время они посетили несколько стран, прежде чем Джордж сделал предложение. «Я боялся, что для нее это будет слишком быстро, - говорил позже Клуни. - Но я был уверен, что она - та самая. Я встретил женщину, которая идеально мне подходит, пусть мне и было за 50, когда это случилось».
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