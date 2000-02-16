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Оригинальные работы немецкого фотохудожника. Фото

Оригинальные работы немецкого фотохудожника. Фото Снимки сделаны в 1940-х годах.

Если вы думаете, что в эру, когда не было фотошопа, невозможно было сделать фотографии, поражающие воображение, то вы глубоко ошибаетесь. Работы этого фотохудожника потрясают и будоражат сознание. Насладитесь и вы настоящим искусством без всяких компьютерных наворотов, просматривая наш материал, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на BigPicture.

Эрвин Блюменфельд (Erwin Blumenfeld) родился в Берлине в 1897 году. Он начал заниматься фотографией с 11-летнего возраста. Талант фотохудожника формировался под влиянием течения дадаизма.

После Первой Мировой войны фотохудожник женился и прожил 17 лет в Голландии, где совершенствовал свои умения. В 1936 году он переехал в Париж и провел там свою первую фотовыставку. В 1941 году Блюменфельд эмигрировал в США.

Его работы можно было увидеть на обложках таких известных модных журналов, как Look, Life, Harper’s Bazaar и Vogue. Он стал самым высокооплачиваемым фотографом-фрилансером в Нью-Йорке, но предпочитал считать себя аматором, выбирая в качестве объектов съемки то, что привлекало его больше всего. А особенно манили мастера пейзажи, скульптура, архитектура, а особенно - женщины.

«Моя жизнь началась с магии химии, взаимосвязи тени и света и обоюдоострой проблемы позитива и негатива. Я воспринимаю красоту всерьез, и мои портреты это отображают. Художник живет, делая вариации на одну и ту же тему», - говорил сам Блюменфельд.

Фотохудожник умер в Риме, в 1969 году, в возрасте 71 года.

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Эти потрясающие фото показывают часть его работы в 1940-х годах.

Оригинальные работы немецкого фотохудожника. Фото
Оригинальные работы немецкого фотохудожника. Фото
Оригинальные работы немецкого фотохудожника. Фото
Оригинальные работы немецкого фотохудожника. Фото
Оригинальные работы немецкого фотохудожника. Фото
Оригинальные работы немецкого фотохудожника. Фото
Оригинальные работы немецкого фотохудожника. Фото
Оригинальные работы немецкого фотохудожника. Фото
Оригинальные работы немецкого фотохудожника. Фото
Оригинальные работы немецкого фотохудожника. Фото
Оригинальные работы немецкого фотохудожника. Фото
Оригинальные работы немецкого фотохудожника. Фото
Оригинальные работы немецкого фотохудожника. Фото
Оригинальные работы немецкого фотохудожника. Фото
Оригинальные работы немецкого фотохудожника. Фото
Оригинальные работы немецкого фотохудожника. Фото
Оригинальные работы немецкого фотохудожника. Фото
Оригинальные работы немецкого фотохудожника. Фото
Оригинальные работы немецкого фотохудожника. Фото
Оригинальные работы немецкого фотохудожника. Фото
Оригинальные работы немецкого фотохудожника. Фото
Оригинальные работы немецкого фотохудожника. Фото
Оригинальные работы немецкого фотохудожника. Фото
Оригинальные работы немецкого фотохудожника. Фото
Оригинальные работы немецкого фотохудожника. Фото
Оригинальные работы немецкого фотохудожника. Фото
Оригинальные работы немецкого фотохудожника. Фото
Оригинальные работы немецкого фотохудожника. Фото
Оригинальные работы немецкого фотохудожника. Фото
Оригинальные работы немецкого фотохудожника. Фото
Оригинальные работы немецкого фотохудожника. Фото
Оригинальные работы немецкого фотохудожника. Фото
Оригинальные работы немецкого фотохудожника. Фото
Оригинальные работы немецкого фотохудожника. Фото
Оригинальные работы немецкого фотохудожника. Фото
Оригинальные работы немецкого фотохудожника. Фото
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 Теги: Эрвин Блюменфельд, фото

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