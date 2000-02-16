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Оригинальные работы немецкого фотохудожника. Фото
Снимки сделаны в 1940-х годах.
Если вы думаете, что в эру, когда не было фотошопа, невозможно было сделать фотографии, поражающие воображение, то вы глубоко ошибаетесь. Работы этого фотохудожника потрясают и будоражат сознание. Насладитесь и вы настоящим искусством без всяких компьютерных наворотов, просматривая наш материал, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на BigPicture.
Эрвин Блюменфельд (Erwin Blumenfeld) родился в Берлине в 1897 году. Он начал заниматься фотографией с 11-летнего возраста. Талант фотохудожника формировался под влиянием течения дадаизма.
После Первой Мировой войны фотохудожник женился и прожил 17 лет в Голландии, где совершенствовал свои умения. В 1936 году он переехал в Париж и провел там свою первую фотовыставку. В 1941 году Блюменфельд эмигрировал в США.
Его работы можно было увидеть на обложках таких известных модных журналов, как Look, Life, Harper’s Bazaar и Vogue. Он стал самым высокооплачиваемым фотографом-фрилансером в Нью-Йорке, но предпочитал считать себя аматором, выбирая в качестве объектов съемки то, что привлекало его больше всего. А особенно манили мастера пейзажи, скульптура, архитектура, а особенно - женщины.
«Моя жизнь началась с магии химии, взаимосвязи тени и света и обоюдоострой проблемы позитива и негатива. Я воспринимаю красоту всерьез, и мои портреты это отображают. Художник живет, делая вариации на одну и ту же тему», - говорил сам Блюменфельд.
Фотохудожник умер в Риме, в 1969 году, в возрасте 71 года.
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Эти потрясающие фото показывают часть его работы в 1940-х годах.
Если вы думаете, что в эру, когда не было фотошопа, невозможно было сделать фотографии, поражающие воображение, то вы глубоко ошибаетесь. Работы этого фотохудожника потрясают и будоражат сознание. Насладитесь и вы настоящим искусством без всяких компьютерных наворотов, просматривая наш материал, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на BigPicture.
Эрвин Блюменфельд (Erwin Blumenfeld) родился в Берлине в 1897 году. Он начал заниматься фотографией с 11-летнего возраста. Талант фотохудожника формировался под влиянием течения дадаизма.
После Первой Мировой войны фотохудожник женился и прожил 17 лет в Голландии, где совершенствовал свои умения. В 1936 году он переехал в Париж и провел там свою первую фотовыставку. В 1941 году Блюменфельд эмигрировал в США.
Его работы можно было увидеть на обложках таких известных модных журналов, как Look, Life, Harper’s Bazaar и Vogue. Он стал самым высокооплачиваемым фотографом-фрилансером в Нью-Йорке, но предпочитал считать себя аматором, выбирая в качестве объектов съемки то, что привлекало его больше всего. А особенно манили мастера пейзажи, скульптура, архитектура, а особенно - женщины.
«Моя жизнь началась с магии химии, взаимосвязи тени и света и обоюдоострой проблемы позитива и негатива. Я воспринимаю красоту всерьез, и мои портреты это отображают. Художник живет, делая вариации на одну и ту же тему», - говорил сам Блюменфельд.
Фотохудожник умер в Риме, в 1969 году, в возрасте 71 года.
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Эти потрясающие фото показывают часть его работы в 1940-х годах.
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