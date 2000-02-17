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Так выглядит известнейшая модель с нестандартной внешностью. Фото
Винни Харлоу стала самой известной моделью с витилиго.
Винни Харлоу - первая в мире модель с витилиго, которая участвует в откровенной съемке одного из самых популярных мужских журналов Sports Illustrated, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на BigPicture.
Смелая девушка не стесняется показать свое необычное тело миру и делится кадрами из личного архива, которые она сделала во время фотосессии на Багамах. Смотрите фото оригинальной красавицы в нашем материале.
24-летняя красотка откроет сезон купальников 2019 в известном спортивном издании для мужчин Sports Illustrated. Горячую фотосессию сделали недавно на Багамах.
Винни опубликовала в Инстаграме несколько видео со съемок для популярного журнала. На них необычная модель позирует в очень откровенных купальниках на Багамских островах.
Это первая фотосессия издания, в которой принимает участие манекенщица с витилиго - состоянием, когда пигментные клетки кожи разрушены на некоторых участках.
Девушка не стесняется проблем с кожей и забавляется в миниатюрном бикини перед камерой.
Витилиго не приносит дискомфорта или боли, но, часто, люди с этим состоянием страдают от комплексов и неуверенности из-за белых пятен на коже.
Винни открыто демонстрирует свое необычное состояние миру и стала востребованной моделью за последние несколько лет. Она уж снималась в кампаниях для таких известных брендов, как Marc Jacobs, Coach, Julien Macdonald, Desigual, Moschino, Prabal Gurung.
Модель с витилиго впервые участвовала в дефиле Victoria’s Secret Fashion Show в этом году.
Девушка до последнего не знала, что станет Новенькой 2019 года для мужского журнала Sports Illustrated. Она очень обрадовалась этой неожиданной новости.
Издание Sports Illustrated любит экспериментировать с необычными моделями для своих обложек. Редакторы приглашали для участия в нестандартных съемках красавиц plus-size, манекенщиц 90-х годов и спортсменок, чтобы уйти от навязанных обществу стереотипов.
Люди с необычной внешностью всегда бросаются в глаза. Красоту нельзя поместить в стандартные рамки - она индивидуальна в каждом случае. Обществу пора избавляться от стереотипов и принимать тех, кто отличается от всех остальных. Эту идею и доносит до нас Винни Харлоу.
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А как вы относитесь к девушкам с нестандартной внешностью?
Винни Харлоу - первая в мире модель с витилиго, которая участвует в откровенной съемке одного из самых популярных мужских журналов Sports Illustrated, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на BigPicture.
Смелая девушка не стесняется показать свое необычное тело миру и делится кадрами из личного архива, которые она сделала во время фотосессии на Багамах. Смотрите фото оригинальной красавицы в нашем материале.
24-летняя красотка откроет сезон купальников 2019 в известном спортивном издании для мужчин Sports Illustrated. Горячую фотосессию сделали недавно на Багамах.
Винни опубликовала в Инстаграме несколько видео со съемок для популярного журнала. На них необычная модель позирует в очень откровенных купальниках на Багамских островах.
Это первая фотосессия издания, в которой принимает участие манекенщица с витилиго - состоянием, когда пигментные клетки кожи разрушены на некоторых участках.
Девушка не стесняется проблем с кожей и забавляется в миниатюрном бикини перед камерой.
Витилиго не приносит дискомфорта или боли, но, часто, люди с этим состоянием страдают от комплексов и неуверенности из-за белых пятен на коже.
Винни открыто демонстрирует свое необычное состояние миру и стала востребованной моделью за последние несколько лет. Она уж снималась в кампаниях для таких известных брендов, как Marc Jacobs, Coach, Julien Macdonald, Desigual, Moschino, Prabal Gurung.
Модель с витилиго впервые участвовала в дефиле Victoria’s Secret Fashion Show в этом году.
Девушка до последнего не знала, что станет Новенькой 2019 года для мужского журнала Sports Illustrated. Она очень обрадовалась этой неожиданной новости.
Издание Sports Illustrated любит экспериментировать с необычными моделями для своих обложек. Редакторы приглашали для участия в нестандартных съемках красавиц plus-size, манекенщиц 90-х годов и спортсменок, чтобы уйти от навязанных обществу стереотипов.
Люди с необычной внешностью всегда бросаются в глаза. Красоту нельзя поместить в стандартные рамки - она индивидуальна в каждом случае. Обществу пора избавляться от стереотипов и принимать тех, кто отличается от всех остальных. Эту идею и доносит до нас Винни Харлоу.
Читайте также: Красивейшая горная вершина Швейцарии. Фото
А как вы относитесь к девушкам с нестандартной внешностью?
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