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Так выглядит известнейшая модель с нестандартной внешностью. Фото

Так выглядит известнейшая модель с нестандартной внешностью. Фото Винни Харлоу стала самой известной моделью с витилиго.

Винни Харлоу - первая в мире модель с витилиго, которая участвует в откровенной съемке одного из самых популярных мужских журналов Sports Illustrated, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на BigPicture.

Смелая девушка не стесняется показать свое необычное тело миру и делится кадрами из личного архива, которые она сделала во время фотосессии на Багамах. Смотрите фото оригинальной красавицы в нашем материале.

24-летняя красотка откроет сезон купальников 2019 в известном спортивном издании для мужчин Sports Illustrated. Горячую фотосессию сделали недавно на Багамах.

Винни опубликовала в Инстаграме несколько видео со съемок для популярного журнала. На них необычная модель позирует в очень откровенных купальниках на Багамских островах.

Это первая фотосессия издания, в которой принимает участие манекенщица с витилиго - состоянием, когда пигментные клетки кожи разрушены на некоторых участках.

Девушка не стесняется проблем с кожей и забавляется в миниатюрном бикини перед камерой.

Витилиго не приносит дискомфорта или боли, но, часто, люди с этим состоянием страдают от комплексов и неуверенности из-за белых пятен на коже.

Винни открыто демонстрирует свое необычное состояние миру и стала востребованной моделью за последние несколько лет. Она уж снималась в кампаниях для таких известных брендов, как Marc Jacobs, Coach, Julien Macdonald, Desigual, Moschino, Prabal Gurung.

Модель с витилиго впервые участвовала в дефиле Victoria’s Secret Fashion Show в этом году.

Девушка до последнего не знала, что станет Новенькой 2019 года для мужского журнала Sports Illustrated. Она очень обрадовалась этой неожиданной новости.

Издание Sports Illustrated любит экспериментировать с необычными моделями для своих обложек. Редакторы приглашали для участия в нестандартных съемках красавиц plus-size, манекенщиц 90-х годов и спортсменок, чтобы уйти от навязанных обществу стереотипов.

Люди с необычной внешностью всегда бросаются в глаза. Красоту нельзя поместить в стандартные рамки - она индивидуальна в каждом случае. Обществу пора избавляться от стереотипов и принимать тех, кто отличается от всех остальных. Эту идею и доносит до нас Винни Харлоу.

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А как вы относитесь к девушкам с нестандартной внешностью?

Так выглядит известнейшая модель с нестандартной внешностью. Фото
Так выглядит известнейшая модель с нестандартной внешностью. Фото
Так выглядит известнейшая модель с нестандартной внешностью. Фото
Так выглядит известнейшая модель с нестандартной внешностью. Фото
Так выглядит известнейшая модель с нестандартной внешностью. Фото
Так выглядит известнейшая модель с нестандартной внешностью. Фото
Так выглядит известнейшая модель с нестандартной внешностью. Фото
Так выглядит известнейшая модель с нестандартной внешностью. Фото
Так выглядит известнейшая модель с нестандартной внешностью. Фото
Так выглядит известнейшая модель с нестандартной внешностью. Фото
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 Теги: Винни Харлоу, фото

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