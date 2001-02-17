Раздел: Фоторепортажи
Звезды, разбогатевшие после развода. Фото
Суд принял решение в их пользу.
Разводиться нужно с умом. Именно такой подход использовали героини нашей подборки, когда отправлялись в суд с бывшими мужьями. Правда оказалась на их стороне, передает Хроника.инфо со ссылкой на Фрешер.
Деми Мур
Деми Мур знает себе цену. А еще знает цену потраченным на неудавшийся брак силам и нервам. За свою жизнь актриса громко разводилась дважды и в обоих случаях по итогу оставалась в плюсе: Брюс Уиллис в 2000 году выплатил ей почти 40 миллионов долларов, а в 2013-м Эштону Катчеру пришлось отказаться от своей части состояния и доплатить экс-супруге приличную сумму. В результате Деми заработала на этом расставании более 300 миллионов долларов.
Эмбер Херд
Близкие друзья Джонни Деппа до сих пор уверены, что Эмбер выходила замуж прежде всего за его миллионы, а не за него самого. В 2016 году актриса подала на развод, обвинив супруга в домашнем насилии. Разбирательство было долгим, однако суд оказался на стороне Херд. Депп вынужден был выплатить ей около семи миллионов долларов. Правда, актриса оказалась не такой корыстной, как многие предполагали: все деньги она отдала на благотворительность.
Даша Жукова
Даше Жуковой и Роману Абрамовичу удалось расстаться мирно, без скандалов и взаимных оскорблений. Олигарх умеет разводиться красиво: после расторжения брака с Ириной Маландиной он оставил ей около 300 миллионов долларов. Даше Жуковой досталось сильно больше - миллиард евро отступных. По данным Forbes, состояние Абрамовича на момент развода оценивалось в 9,2 миллиарда евро.
Робин Мур
В свое время развод Робин Мур и Мела Гибсона считался самым дорогим в Голливуде. Возмущенная романом мужа с пианисткой Оксаной Григорьевой, Робин потребовала у актера половину его состояния - более 400 миллионов долларов. Гибсону пришлось пойти на условия бывшей жены. Они подали на развод еще в 2006-м, однако окончательно расторгнуть брак смогли только спустя пять лет.
Оксана Григорьева
Не с пустыми руками ушла от Гибсона и Оксана Григорьева. Супруги объявили о разводе в 2010 году, причем изначально планировали разойтись плюбовно. Однако пианистка вдруг заявила, что актер избивал ее, а также представила запись телефонного разговора, в котором экс-возлюбленный ее оскорблял и позволял себе расистские высказывания. Все эти факты сыграли не в пользу Мела: ему пришлось заплатить Григорьевой 750 тысяч долларов, а его карьера после неприятной истории пошла на спад.
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Джанет Джексон
Джанет Джексон рассталась с миллиардером Виссамом аль-Мана почти сразу после появления на свет их общего сына Иссы. Звезды не стали раскрывать истинных причин разрыва, сославшись на различие менталитетов и культур. Певице удалось отсудить у супруга 200 миллионов долларов: эта сумма была оговорена в брачном контракте знаменитостей. Сейчас Джексон вместе с сыном проживает в Лондоне. Аль-Мана периодически навещает семью и помогает материально.
Разводиться нужно с умом. Именно такой подход использовали героини нашей подборки, когда отправлялись в суд с бывшими мужьями. Правда оказалась на их стороне, передает Хроника.инфо со ссылкой на Фрешер.
Деми Мур
Деми Мур знает себе цену. А еще знает цену потраченным на неудавшийся брак силам и нервам. За свою жизнь актриса громко разводилась дважды и в обоих случаях по итогу оставалась в плюсе: Брюс Уиллис в 2000 году выплатил ей почти 40 миллионов долларов, а в 2013-м Эштону Катчеру пришлось отказаться от своей части состояния и доплатить экс-супруге приличную сумму. В результате Деми заработала на этом расставании более 300 миллионов долларов.
Эмбер Херд
Близкие друзья Джонни Деппа до сих пор уверены, что Эмбер выходила замуж прежде всего за его миллионы, а не за него самого. В 2016 году актриса подала на развод, обвинив супруга в домашнем насилии. Разбирательство было долгим, однако суд оказался на стороне Херд. Депп вынужден был выплатить ей около семи миллионов долларов. Правда, актриса оказалась не такой корыстной, как многие предполагали: все деньги она отдала на благотворительность.
Даша Жукова
Даше Жуковой и Роману Абрамовичу удалось расстаться мирно, без скандалов и взаимных оскорблений. Олигарх умеет разводиться красиво: после расторжения брака с Ириной Маландиной он оставил ей около 300 миллионов долларов. Даше Жуковой досталось сильно больше - миллиард евро отступных. По данным Forbes, состояние Абрамовича на момент развода оценивалось в 9,2 миллиарда евро.
Робин Мур
В свое время развод Робин Мур и Мела Гибсона считался самым дорогим в Голливуде. Возмущенная романом мужа с пианисткой Оксаной Григорьевой, Робин потребовала у актера половину его состояния - более 400 миллионов долларов. Гибсону пришлось пойти на условия бывшей жены. Они подали на развод еще в 2006-м, однако окончательно расторгнуть брак смогли только спустя пять лет.
Оксана Григорьева
Не с пустыми руками ушла от Гибсона и Оксана Григорьева. Супруги объявили о разводе в 2010 году, причем изначально планировали разойтись плюбовно. Однако пианистка вдруг заявила, что актер избивал ее, а также представила запись телефонного разговора, в котором экс-возлюбленный ее оскорблял и позволял себе расистские высказывания. Все эти факты сыграли не в пользу Мела: ему пришлось заплатить Григорьевой 750 тысяч долларов, а его карьера после неприятной истории пошла на спад.
Читайте также: Так выглядит особняк Илона Маска. Фото
Джанет Джексон
Джанет Джексон рассталась с миллиардером Виссамом аль-Мана почти сразу после появления на свет их общего сына Иссы. Звезды не стали раскрывать истинных причин разрыва, сославшись на различие менталитетов и культур. Певице удалось отсудить у супруга 200 миллионов долларов: эта сумма была оговорена в брачном контракте знаменитостей. Сейчас Джексон вместе с сыном проживает в Лондоне. Аль-Мана периодически навещает семью и помогает материально.
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