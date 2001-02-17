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Раздел: Фоторепортажи  
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Звезды, разбогатевшие после развода. Фото

Звезды, разбогатевшие после развода. ФотоСуд принял решение в их пользу.

Разводиться нужно с умом. Именно такой подход использовали героини нашей подборки, когда отправлялись в суд с бывшими мужьями. Правда оказалась на их стороне, передает Хроника.инфо со ссылкой на Фрешер.

Деми Мур

Звезды, разбогатевшие после развода. Фото


Деми Мур знает себе цену. А еще знает цену потраченным на неудавшийся брак силам и нервам. За свою жизнь актриса громко разводилась дважды и в обоих случаях по итогу оставалась в плюсе: Брюс Уиллис в 2000 году выплатил ей почти 40 миллионов долларов, а в 2013-м Эштону Катчеру пришлось отказаться от своей части состояния и доплатить экс-супруге приличную сумму. В результате Деми заработала на этом расставании более 300 миллионов долларов.

Эмбер Херд

Звезды, разбогатевшие после развода. Фото


Близкие друзья Джонни Деппа до сих пор уверены, что Эмбер выходила замуж прежде всего за его миллионы, а не за него самого. В 2016 году актриса подала на развод, обвинив супруга в домашнем насилии. Разбирательство было долгим, однако суд оказался на стороне Херд. Депп вынужден был выплатить ей около семи миллионов долларов. Правда, актриса оказалась не такой корыстной, как многие предполагали: все деньги она отдала на благотворительность.

Даша Жукова

Звезды, разбогатевшие после развода. Фото


Даше Жуковой и Роману Абрамовичу удалось расстаться мирно, без скандалов и взаимных оскорблений. Олигарх умеет разводиться красиво: после расторжения брака с Ириной Маландиной он оставил ей около 300 миллионов долларов. Даше Жуковой досталось сильно больше - миллиард евро отступных. По данным Forbes, состояние Абрамовича на момент развода оценивалось в 9,2 миллиарда евро.

Робин Мур

Звезды, разбогатевшие после развода. Фото


В свое время развод Робин Мур и Мела Гибсона считался самым дорогим в Голливуде. Возмущенная романом мужа с пианисткой Оксаной Григорьевой, Робин потребовала у актера половину его состояния - более 400 миллионов долларов. Гибсону пришлось пойти на условия бывшей жены. Они подали на развод еще в 2006-м, однако окончательно расторгнуть брак смогли только спустя пять лет.

Оксана Григорьева

Звезды, разбогатевшие после развода. Фото


Не с пустыми руками ушла от Гибсона и Оксана Григорьева. Супруги объявили о разводе в 2010 году, причем изначально планировали разойтись плюбовно. Однако пианистка вдруг заявила, что актер избивал ее, а также представила запись телефонного разговора, в котором экс-возлюбленный ее оскорблял и позволял себе расистские высказывания. Все эти факты сыграли не в пользу Мела: ему пришлось заплатить Григорьевой 750 тысяч долларов, а его карьера после неприятной истории пошла на спад.

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Джанет Джексон

Звезды, разбогатевшие после развода. Фото


Джанет Джексон рассталась с миллиардером Виссамом аль-Мана почти сразу после появления на свет их общего сына Иссы. Звезды не стали раскрывать истинных причин разрыва, сославшись на различие менталитетов и культур. Певице удалось отсудить у супруга 200 миллионов долларов: эта сумма была оговорена в брачном контракте знаменитостей. Сейчас Джексон вместе с сыном проживает в Лондоне. Аль-Мана периодически навещает семью и помогает материально.
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 Теги: звезды, развод

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Сегодня, 20:32 » Автор: Анна Мартынова
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