Моменты, которые важно учитывать во время ремонта. Фото

Ошибка может дорого стоить.



Когда мы задумываемся о планировке кухни, хочется, чтобы все было красиво. Но со временем приходит понимание, что одной красотой не обойтись, нужна еще функциональность и практичность. Чтобы не было слишком поздно, лучше прислушаться к советам из нашего сегодняшнего материала, передает



1. Встроенная техника







Постарайтесь заранее спланировать места для встраиваемой бытовой техники. Подбирайте места так, чтобы пользоваться предметами было удобно. Духовка на большой высоте или низко расположенная посудомоечная машина со временем начнут раздражать. Поэтому не стоит халатно относиться к этому вопросу. Чаще всего наилучшим решением является размещение техники на уровне собственного пояса.



2. Рабочие поверхности







На кухне не обойтись без рабочих поверхностей. Даже на маленькой кухне постарайтесь отыскать немного свободного пространства. Этот момент нужно учесть еще на моменте заказа кухонного гарнитура. Лучше всего организовать рабочую поверхность около плиты, а ее ширина должна быть не меньше 60 сантиментов. Если ваша кухня очень маленькая, используйте дополнительные выдвижные системы.



3. Удачное соседство







Холодильник и раковина не лучшая компания для плиты. Но не стоит также размещать эти предметы слишком далеко друг от друга. Оптимальное расстояние должно быть не меньше 60 сантиметров. Но не стоит расставлять эти вещи и слишком далеко, поскольку хозяйка будет чувствовать себя, как белка в колесе, мотаясь от печки к холодильнику.



4. Напольное покрытие







При всем разнообразии материалов, выбор напольного покрытия может стать настоящей проблемой. Выбирая оптимальный для своей кухни вариант, учитывайте, что глянцевая керамическая плитка легко моется, но при этом сильно скользит. Матовая и шероховатая плитка не такая скользкая, но сильно пачкается и трудно отмывается. От паркета и ламината в качестве напольного покрытия для кухни вообще лучше отказаться, так как случайно пролитый кипяток или упавшая тарелка могут сильно повредить покрытие.



5. Теплый пол







Утепление пола в кухне – вопрос спорный. Однозначно, не стоит делать утепление сплошным. Подогрев пола под кухонным гарнитуром, холодильником и плитой – абсолютно бессмысленная затея. Так что, если хотите сделать пол своей кухни теплым, размещайте нагревательные элементы в центре комнаты.



6. Розетки на кухне







Современная кухня немыслима без электроприборов, именно поэтому нужно очень серьезно относиться к вопросу размещения розеток. Их количество следует планировать еще на этапе отделки. Недостаток розеток в последствии может стать серьезной проблемой, решить которую будет очень нелегко. Чтобы не прогадать, хорошо продумайте, где вы поставите основные электроприборы, плюс добавьте еще минимум три на всякий случай.



7. Выдвижные шкафчики







Нестандартные выдвижные системы – не роскошь, а необходимость, особенно, если речь идет о небольшой кухне. Узкие выдвижные шкафчики и необычные механизмы позволят существенно увеличить возможности вашей кухни.



8. Вытяжка







Многие люди вообще не задумываются о таком вопросе, как вытяжка и вентиляция. Однако отсутствие этих систем может привести к тому, что ваша квартира очень скоро пропахнет жареным. Так что, если в вашей семье принято много и часто готовить, позаботьтесь о том, чтобы вытяжка и система вентиляции была достаточно мощной.



9. Выбор плиты







Плита – одна из важнейших деталей вашей кухни и к ее выбору нужно подойти ответственно. Собираясь купить печку, следует учитывать не только дизайн и новомодные функции, но и размер. Сейчас речь идет не о фактическом размере, хотя он тоже очень важен, а о расстоянии между конфорками. Должно быть не меньше 20 сантиметров, иначе кастрюли и сковородки будут соприкасаться друг с другом и приготовление нескольких блюд станет невозможным.



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10. Освещение







Освещение – еще один важный момент, который не принимают во внимание во время ремонта на кухне. Запомните, одного источника света точно будет мало, даже если речь идет о небольшой кухне. Часть света «украдут» настенные шкафчики, а, значит, рабочие поверхности останутся в темноте. Лучшим решением для кухни станет многоуровневое освещение: люстра, несколько точечных светильников и подсветка шкафчиков. Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Когда мы задумываемся о планировке кухни, хочется, чтобы все было красиво. Но со временем приходит понимание, что одной красотой не обойтись, нужна еще функциональность и практичность. Чтобы не было слишком поздно, лучше прислушаться к советам из нашего сегодняшнего материала, передает Хроника.инфо со ссылкой на novate Постарайтесь заранее спланировать места для встраиваемой бытовой техники. Подбирайте места так, чтобы пользоваться предметами было удобно. Духовка на большой высоте или низко расположенная посудомоечная машина со временем начнут раздражать. Поэтому не стоит халатно относиться к этому вопросу. Чаще всего наилучшим решением является размещение техники на уровне собственного пояса.На кухне не обойтись без рабочих поверхностей. Даже на маленькой кухне постарайтесь отыскать немного свободного пространства. Этот момент нужно учесть еще на моменте заказа кухонного гарнитура. Лучше всего организовать рабочую поверхность около плиты, а ее ширина должна быть не меньше 60 сантиментов. Если ваша кухня очень маленькая, используйте дополнительные выдвижные системы.Холодильник и раковина не лучшая компания для плиты. Но не стоит также размещать эти предметы слишком далеко друг от друга. Оптимальное расстояние должно быть не меньше 60 сантиметров. Но не стоит расставлять эти вещи и слишком далеко, поскольку хозяйка будет чувствовать себя, как белка в колесе, мотаясь от печки к холодильнику.При всем разнообразии материалов, выбор напольного покрытия может стать настоящей проблемой. Выбирая оптимальный для своей кухни вариант, учитывайте, что глянцевая керамическая плитка легко моется, но при этом сильно скользит. Матовая и шероховатая плитка не такая скользкая, но сильно пачкается и трудно отмывается. От паркета и ламината в качестве напольного покрытия для кухни вообще лучше отказаться, так как случайно пролитый кипяток или упавшая тарелка могут сильно повредить покрытие.Утепление пола в кухне – вопрос спорный. Однозначно, не стоит делать утепление сплошным. Подогрев пола под кухонным гарнитуром, холодильником и плитой – абсолютно бессмысленная затея. Так что, если хотите сделать пол своей кухни теплым, размещайте нагревательные элементы в центре комнаты.Современная кухня немыслима без электроприборов, именно поэтому нужно очень серьезно относиться к вопросу размещения розеток. Их количество следует планировать еще на этапе отделки. Недостаток розеток в последствии может стать серьезной проблемой, решить которую будет очень нелегко. Чтобы не прогадать, хорошо продумайте, где вы поставите основные электроприборы, плюс добавьте еще минимум три на всякий случай.Нестандартные выдвижные системы – не роскошь, а необходимость, особенно, если речь идет о небольшой кухне. Узкие выдвижные шкафчики и необычные механизмы позволят существенно увеличить возможности вашей кухни.Многие люди вообще не задумываются о таком вопросе, как вытяжка и вентиляция. Однако отсутствие этих систем может привести к тому, что ваша квартира очень скоро пропахнет жареным. Так что, если в вашей семье принято много и часто готовить, позаботьтесь о том, чтобы вытяжка и система вентиляции была достаточно мощной.Плита – одна из важнейших деталей вашей кухни и к ее выбору нужно подойти ответственно. Собираясь купить печку, следует учитывать не только дизайн и новомодные функции, но и размер. Сейчас речь идет не о фактическом размере, хотя он тоже очень важен, а о расстоянии между конфорками. Должно быть не меньше 20 сантиметров, иначе кастрюли и сковородки будут соприкасаться друг с другом и приготовление нескольких блюд станет невозможным.Освещение – еще один важный момент, который не принимают во внимание во время ремонта на кухне. Запомните, одного источника света точно будет мало, даже если речь идет о небольшой кухне. Часть света «украдут» настенные шкафчики, а, значит, рабочие поверхности останутся в темноте. Лучшим решением для кухни станет многоуровневое освещение: люстра, несколько точечных светильников и подсветка шкафчиков.





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