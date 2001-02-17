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Раздел: Фоторепортажи  
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Забавные вывески в Китае на русском языке. Фото

Забавные вывески в Китае на русском языке. Фото Китайцы любят дублировать надписи по-русски, не всегда делая качественный перевод.

Каждый турист, прибывающий в китайский город Хэйхэ, неизменно обращает внимание на вывески, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на BigPicture.

Среди них встречаются очень забавные.

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Давайте прогуляемся и посмотрим вместе.

Забавные вывески в Китае на русском языке. Фото
Забавные вывески в Китае на русском языке. Фото
Забавные вывески в Китае на русском языке. Фото
Забавные вывески в Китае на русском языке. Фото
Забавные вывески в Китае на русском языке. Фото
Забавные вывески в Китае на русском языке. Фото
Забавные вывески в Китае на русском языке. Фото
Забавные вывески в Китае на русском языке. Фото
Забавные вывески в Китае на русском языке. Фото
Забавные вывески в Китае на русском языке. Фото
Забавные вывески в Китае на русском языке. Фото
Забавные вывески в Китае на русском языке. Фото
Забавные вывески в Китае на русском языке. Фото
Забавные вывески в Китае на русском языке. Фото
Забавные вывески в Китае на русском языке. Фото
Забавные вывески в Китае на русском языке. Фото
Забавные вывески в Китае на русском языке. Фото
Забавные вывески в Китае на русском языке. Фото
Забавные вывески в Китае на русском языке. Фото
Забавные вывески в Китае на русском языке. Фото
Забавные вывески в Китае на русском языке. Фото
Забавные вывески в Китае на русском языке. Фото
Забавные вывески в Китае на русском языке. Фото
Забавные вывески в Китае на русском языке. Фото
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 Теги: Китай, вывески

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