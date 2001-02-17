Раздел: Фоторепортажи
Забавные вывески в Китае на русском языке. Фото
Китайцы любят дублировать надписи по-русски, не всегда делая качественный перевод.
Каждый турист, прибывающий в китайский город Хэйхэ, неизменно обращает внимание на вывески, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на BigPicture.
Среди них встречаются очень забавные.
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Давайте прогуляемся и посмотрим вместе.
Каждый турист, прибывающий в китайский город Хэйхэ, неизменно обращает внимание на вывески, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на BigPicture.
Среди них встречаются очень забавные.
Читайте также: Впечатляющие картины, написанные шариковой ручкой. Фото
Давайте прогуляемся и посмотрим вместе.
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