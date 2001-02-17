Раздел: Фоторепортажи
Фотограф создает снимки с помощью LEGO. Фото
Работы польского фотографа.
Польский фотограф Михал Кулеша придумал, как объединить две свои любимые вещи: фотографию и конструктор Лего. В своем блоге он публикует работы, в которых элементы конструктора интегрированы в повседневную жизнь, они словно стали частью привычных предметов и действий, предает Хроника.инфо со ссылкой на Фотоискусство.
«Мне просто хочется, чтобы люди улыбались, просматривая мои работы, и удивлялись некоторым странным идеям в моём исполнении, - рассказывает автор. - Мне нравятся неограниченные возможности конструктора Лего: собрать из него можно всё что угодно».
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Польский фотограф Михал Кулеша придумал, как объединить две свои любимые вещи: фотографию и конструктор Лего. В своем блоге он публикует работы, в которых элементы конструктора интегрированы в повседневную жизнь, они словно стали частью привычных предметов и действий, предает Хроника.инфо со ссылкой на Фотоискусство.
«Мне просто хочется, чтобы люди улыбались, просматривая мои работы, и удивлялись некоторым странным идеям в моём исполнении, - рассказывает автор. - Мне нравятся неограниченные возможности конструктора Лего: собрать из него можно всё что угодно».
Читайте также: Фотограф показал, как создают дорогие фортепиано. Фото
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