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Раздел: Фоторепортажи  
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Фотограф создает снимки с помощью LEGO. Фото

Фотограф создает снимки с помощью LEGO. ФотоРаботы польского фотографа.

Польский фотограф Михал Кулеша придумал, как объединить две свои любимые вещи: фотографию и конструктор Лего. В своем блоге он публикует работы, в которых элементы конструктора интегрированы в повседневную жизнь, они словно стали частью привычных предметов и действий, предает Хроника.инфо со ссылкой на Фотоискусство.

«Мне просто хочется, чтобы люди улыбались, просматривая мои работы, и удивлялись некоторым странным идеям в моём исполнении, - рассказывает автор. - Мне нравятся неограниченные возможности конструктора Лего: собрать из него можно всё что угодно».

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Фотограф создает снимки с помощью LEGO. Фото
Фотограф создает снимки с помощью LEGO. Фото
Фотограф создает снимки с помощью LEGO. Фото
Фотограф создает снимки с помощью LEGO. Фото
Фотограф создает снимки с помощью LEGO. Фото
Фотограф создает снимки с помощью LEGO. Фото
Фотограф создает снимки с помощью LEGO. Фото
Фотограф создает снимки с помощью LEGO. Фото
Фотограф создает снимки с помощью LEGO. Фото
Фотограф создает снимки с помощью LEGO. Фото
Фотограф создает снимки с помощью LEGO. Фото
Фотограф создает снимки с помощью LEGO. Фото
Фотограф создает снимки с помощью LEGO. Фото
Фотограф создает снимки с помощью LEGO. Фото
Фотограф создает снимки с помощью LEGO. Фото
Фотограф создает снимки с помощью LEGO. Фото
Фотограф создает снимки с помощью LEGO. Фото
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 Теги: LEGO, фотограф

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