Раздел: Фоторепортажи
Самые странные изобретения прошлого века. Фото
Некоторые из этих предметов совершено бесполезны.
Если бы Дядя Федор был инженером, он бы говорил так: «Для того чтобы изобрести что-нибудь нужное, нужно сначала придумать что-нибудь ненужное», сообщает Хроника.инфо со ссылкой на BigPicture.
Изобретатели, как никто другой, знают, что такое метод проб и ошибок. Правда, не всегда удается сразу понять, что есть проба, что - ошибка и не гениальная ли это находка. Как не проморгать возможность попасть в историю? Пускать в производство все подряд. Правда, тогда можно обанкротиться, но это мелочи.
Китайская штуковина, которая сжимает вареное яйцо в куб. Очень круто, но есть один вопрос: зачем?
Маска для игры в покер. Которая не закрывает глаза. Оксюморон какой-то.
Очень маленький телевизор. Странно, что такого нет в каждом доме.
То ли поводок, то ли щипцы для салата. Для салата из собак?
Предок скайборда.
Полицейские щиты курильщика.
А вот и сам курильщик. Мундштук с дымоотводом.
Бобслеисты едут на тренировку.
Из этого точно ничего хорошего не вышло.
Мы теряемся в догадках, что это за адское приспособление. Вы как думаете?
Кинозвезда курица-гриль.
Настоящая трубка мира.
Очевидно, прибор, с помощью которого отучали курить школьников.
Автомат с автозагаром.
Нет, это не садо-мазо. Всего лишь шапочка для плавания.
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Что делать, если у вас есть мотоцикл, а хочется моторную лодку.
Если бы Дядя Федор был инженером, он бы говорил так: «Для того чтобы изобрести что-нибудь нужное, нужно сначала придумать что-нибудь ненужное», сообщает Хроника.инфо со ссылкой на BigPicture.
Изобретатели, как никто другой, знают, что такое метод проб и ошибок. Правда, не всегда удается сразу понять, что есть проба, что - ошибка и не гениальная ли это находка. Как не проморгать возможность попасть в историю? Пускать в производство все подряд. Правда, тогда можно обанкротиться, но это мелочи.
Китайская штуковина, которая сжимает вареное яйцо в куб. Очень круто, но есть один вопрос: зачем?
Маска для игры в покер. Которая не закрывает глаза. Оксюморон какой-то.
Очень маленький телевизор. Странно, что такого нет в каждом доме.
То ли поводок, то ли щипцы для салата. Для салата из собак?
Предок скайборда.
Полицейские щиты курильщика.
А вот и сам курильщик. Мундштук с дымоотводом.
Бобслеисты едут на тренировку.
Из этого точно ничего хорошего не вышло.
Мы теряемся в догадках, что это за адское приспособление. Вы как думаете?
Кинозвезда курица-гриль.
Настоящая трубка мира.
Очевидно, прибор, с помощью которого отучали курить школьников.
Автомат с автозагаром.
Нет, это не садо-мазо. Всего лишь шапочка для плавания.
Читайте также: Любимая пещера короля Таиланда. Фото
Что делать, если у вас есть мотоцикл, а хочется моторную лодку.
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