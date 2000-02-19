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Раздел: Фоторепортажи  
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Самые странные изобретения прошлого века. Фото

Самые странные изобретения прошлого века. Фото Некоторые из этих предметов совершено бесполезны.

Если бы Дядя Федор был инженером, он бы говорил так: «Для того чтобы изобрести что-нибудь нужное, нужно сначала придумать что-нибудь ненужное», сообщает Хроника.инфо со ссылкой на BigPicture.

Изобретатели, как никто другой, знают, что такое метод проб и ошибок. Правда, не всегда удается сразу понять, что есть проба, что - ошибка и не гениальная ли это находка. Как не проморгать возможность попасть в историю? Пускать в производство все подряд. Правда, тогда можно обанкротиться, но это мелочи.

Китайская штуковина, которая сжимает вареное яйцо в куб. Очень круто, но есть один вопрос: зачем?

Самые странные изобретения прошлого века. Фото


Маска для игры в покер. Которая не закрывает глаза. Оксюморон какой-то.

Самые странные изобретения прошлого века. Фото


Очень маленький телевизор. Странно, что такого нет в каждом доме.

Самые странные изобретения прошлого века. Фото


То ли поводок, то ли щипцы для салата. Для салата из собак?

Самые странные изобретения прошлого века. Фото


Предок скайборда.

Самые странные изобретения прошлого века. Фото


Полицейские щиты курильщика.

Самые странные изобретения прошлого века. Фото


А вот и сам курильщик. Мундштук с дымоотводом.

Самые странные изобретения прошлого века. Фото


Бобслеисты едут на тренировку.

Самые странные изобретения прошлого века. Фото


Из этого точно ничего хорошего не вышло.

Самые странные изобретения прошлого века. Фото


Мы теряемся в догадках, что это за адское приспособление. Вы как думаете?

Самые странные изобретения прошлого века. Фото


Кинозвезда курица-гриль.

Самые странные изобретения прошлого века. Фото


Настоящая трубка мира.

Самые странные изобретения прошлого века. Фото


Очевидно, прибор, с помощью которого отучали курить школьников.

Самые странные изобретения прошлого века. Фото


Автомат с автозагаром.

Самые странные изобретения прошлого века. Фото


Нет, это не садо-мазо. Всего лишь шапочка для плавания.

Самые странные изобретения прошлого века. Фото


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Самые странные изобретения прошлого века. Фото
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 Теги: изобретения, фото

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