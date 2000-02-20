Раздел: Фоторепортажи
Животные в объективе индийского фотографа. Фото
Все снимки сделаны на улицах Индии.
Радж Саркар (Raj Sarkar) – уличный фотограф и педагог. Изучал финансы и окончил аспирантуру по специальности «компьютерные приложения», но всерьёз увлечён съёмкой, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на BigPicture.
Он входит в состав коллектива фотографов In-street и читает лекции по фотографии в различных колледжах и институтах. Саркар удостоился престижных фотопремий, его работы показывают на международных выставках. Наибольший интерес для него представляет стрит-фотография и её несчётные возможности.
Съемка на улицах – это отсутствие постановки, полная естественность и неконтролируемость ситуации. Особенно трудно предугадать, в каком направлении полетит птица или куда побежит собака.
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Но практика и наблюдательность помогают фотографу превращать уличные сцены в снимки, где субъекты начинают дополнять друг друга, обогащая композицию глубиной и интересом. Свои работы Радж Саркар публикует на личном сайте, в Instagram и Facebook.
Радж Саркар (Raj Sarkar) – уличный фотограф и педагог. Изучал финансы и окончил аспирантуру по специальности «компьютерные приложения», но всерьёз увлечён съёмкой, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на BigPicture.
Он входит в состав коллектива фотографов In-street и читает лекции по фотографии в различных колледжах и институтах. Саркар удостоился престижных фотопремий, его работы показывают на международных выставках. Наибольший интерес для него представляет стрит-фотография и её несчётные возможности.
Съемка на улицах – это отсутствие постановки, полная естественность и неконтролируемость ситуации. Особенно трудно предугадать, в каком направлении полетит птица или куда побежит собака.
Читайте также: Невероятный индийский храм, высеченный в скале. Фото
Но практика и наблюдательность помогают фотографу превращать уличные сцены в снимки, где субъекты начинают дополнять друг друга, обогащая композицию глубиной и интересом. Свои работы Радж Саркар публикует на личном сайте, в Instagram и Facebook.
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