Раздел: Фоторепортажи
Звезды, регулярно занимающиеся благотворительностью. Фото
Они - богатые и щедрые.
Для многих девушек щедрость - одно из главных мужских качеств. В нашем обзоре знаменитости, которые не страдают от жадности, передает Хроника.инфо со ссылкой на Фрешер.
Дэвид Бекхэм
Уже более десяти лет Дэвид занимается благотворительностью. В 2005 году он присоединился к международной благотворительной организации UNICEF, а в 2015-м создал фонд «7». Организация помогает жертвам насилия и детям с серьезными заболеваниями. Крупные суммы Бекхэм тратит и на подарки родным. Относительно недавно стало известно, что футболист вложил в бизнес своей жены 23 миллиона фунтов стерлингов. Кроме того, он дарит ей щедрые подарки: на один из семейных праздников Виктория получила от любимого сумку из крокодиловой кожи с голубыми бриллиантами Blue Diamond Porosus Crocodile Birkin bag за $280 000.
Киану Ривз
Очень скромный в повседневной жизни, Киану по праву считается одним из самых щедрых актеров Голливуда. Он не раз отказывался от значительной доли гонорара, чтобы сделать фильм лучше. Например, отдал около $80 млн своим коллегам по трилогии «Матрица», а в другой раз пожертвовал частью денег, чтобы режиссер смог нанять Аль Пачино в фильм «Адвокат дьявола». На съемках картины «Цепная реакция» Киану несколько недель подряд оплачивал всей съемочной группе обеды. У Ривза есть частный фонд, который занимается вопросами излечения рака и помогает детским больницам. Именно туда Киану вкладывает огромные суммы. В отличие от некоторых коллег актер не афиширует добрые дела, фонд даже не носит его имени.
Джонни Депп
Знаменитый актер тоже занимается благотворительностью и часто делает пожертвования в различные фонды. Хотя суммы он не афиширует, некоторые цифры все же стали известны: например, больнице «Грейт Ормонд Стрит» в Лондоне, где в 2007-м лечили его дочь, Депп добровольно отдал $1,5 млн, а фонд помощи женщинам получил от него $350 тысяч. Кроме того, Джонни помогает и лично: однажды он откликнулся на призыв родителей поклонницы, которая впала в кому после аварии, записал девушке обращение и пообещал сделать что сможет. Не скупится актер на поощрение обслуживающего персонала: однажды, например, он оставил более $4000 чаевых.
Дрейк
В прошлом году во время съемок клипа God’s Plan Дрейк раздал случайным людям почти миллион долларов. Во время этой акции он выдавал кэш прохожим в Майами, а заодно выписал чек на обучение в университете, оплатил все покупки посетителей супермаркета, принес подарки малышам из детского дома, вручил несколько ключей от новеньких автомобилей, сделал пожертвования школе и пожарному департаменту. Сам Дрейк назвал свой благотворительный порыв самым важным делом в жизни.
Джордж Лукас
Режиссер «Звездных войн» не жалеет денег на пожертвования в образовательные организации. По его мнению, образование - ключ к выживанию человеческой расы. В далеком 1991 году в своем фонде он открыл программу Edutopia, а в 2006-м перечислил $175 млн Университету Южной Калифорнии, где получил образование. После того как в 2012 году Джордж продал студии Disney свою компанию Lucasfilm, большая часть денег от сделки, а это около $4 млрд, ушла на благотворительность. Лукас неоднократно жертвовал средства в фонды Stand Up to Cancer и Make-A-Wish Foundation. О его щедрости говорит и то, что в рамках акции «Клятва дарения» режиссер пообещал отдать половину своего состояния на благотворительные цели.
Марк Цукерберг
Еще в 26 лет создатель «Фейсбука» тоже подписался под «Клятвой дарения», и с тех пор делал щедрые пожертвования. Например, $25 млн он отдал Центру контроля над распространением вирусов, в том числе эболы. Еще $100 млн Марк выделил на школьную систему Ньюарка. А за пожертвование в $75 млн госпиталю Сан-Франциско один из корпусов заведения был назван его именем. Однако свой главный поступок Марк совершил после рождения дочери в 2015 году. Он дал обещание, согласно которому будет жертвовать на благотворительность 99% доходов от акций компании Facebook (на тот момент компания оценивались в $45 млрд). Совместно с женой он основал фонд Chan Zuckerberg Initiative, который за время существования потратил около $1,8 млрд на различные научные проекты.
Леонардо Ди Каприо
Леонардо Ди Каприо тратит много денег на защиту дикой природы. В 1998 году актер основал фонд, который занимается этой проблемой, - Leonardo Di Caprio Foundation. С 2014 Лео также является послом мира ООН. Помимо этого, он пожертвовал 3 млн долларов во Всемирный фонд дикой природы, а не так давно выделил $15 млн на создание и установку специальной станции в Гренландии, следящей за накоплением снега.
Щедрые подарки от Лео получали и его девушки. Обновки на отдыхе в Италии за 70 тысяч евро или экологичный Toyota Prius для Ди Каприо не проблема.
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Джей Зи
Джей Зи тоже занимается благотворительностью. Благодаря продаже дизайнерских вещей ему удалось собрать для своего фонда $1 млн. А в начале этого года вместе с женой Бейонсе Джей Зи решил сделать приятный сюрприз своим поклонникам-веганам - разыграть пожизненный билет на свои концерты. Кстати, рэпер часто делает дорогие подарки супруге: Бей является счастливой обладательницей винтажной сумки Birkin за $350 тысяч и хозяйкой острова за $4 млн. А помолвочное кольцо Lorraine Schwartz из белого золота с 18-каратным бриллиантом обошлось супругу певицы в $5 млн.
Для многих девушек щедрость - одно из главных мужских качеств. В нашем обзоре знаменитости, которые не страдают от жадности, передает Хроника.инфо со ссылкой на Фрешер.
Дэвид Бекхэм
Уже более десяти лет Дэвид занимается благотворительностью. В 2005 году он присоединился к международной благотворительной организации UNICEF, а в 2015-м создал фонд «7». Организация помогает жертвам насилия и детям с серьезными заболеваниями. Крупные суммы Бекхэм тратит и на подарки родным. Относительно недавно стало известно, что футболист вложил в бизнес своей жены 23 миллиона фунтов стерлингов. Кроме того, он дарит ей щедрые подарки: на один из семейных праздников Виктория получила от любимого сумку из крокодиловой кожи с голубыми бриллиантами Blue Diamond Porosus Crocodile Birkin bag за $280 000.
Киану Ривз
Очень скромный в повседневной жизни, Киану по праву считается одним из самых щедрых актеров Голливуда. Он не раз отказывался от значительной доли гонорара, чтобы сделать фильм лучше. Например, отдал около $80 млн своим коллегам по трилогии «Матрица», а в другой раз пожертвовал частью денег, чтобы режиссер смог нанять Аль Пачино в фильм «Адвокат дьявола». На съемках картины «Цепная реакция» Киану несколько недель подряд оплачивал всей съемочной группе обеды. У Ривза есть частный фонд, который занимается вопросами излечения рака и помогает детским больницам. Именно туда Киану вкладывает огромные суммы. В отличие от некоторых коллег актер не афиширует добрые дела, фонд даже не носит его имени.
Джонни Депп
Знаменитый актер тоже занимается благотворительностью и часто делает пожертвования в различные фонды. Хотя суммы он не афиширует, некоторые цифры все же стали известны: например, больнице «Грейт Ормонд Стрит» в Лондоне, где в 2007-м лечили его дочь, Депп добровольно отдал $1,5 млн, а фонд помощи женщинам получил от него $350 тысяч. Кроме того, Джонни помогает и лично: однажды он откликнулся на призыв родителей поклонницы, которая впала в кому после аварии, записал девушке обращение и пообещал сделать что сможет. Не скупится актер на поощрение обслуживающего персонала: однажды, например, он оставил более $4000 чаевых.
Дрейк
В прошлом году во время съемок клипа God’s Plan Дрейк раздал случайным людям почти миллион долларов. Во время этой акции он выдавал кэш прохожим в Майами, а заодно выписал чек на обучение в университете, оплатил все покупки посетителей супермаркета, принес подарки малышам из детского дома, вручил несколько ключей от новеньких автомобилей, сделал пожертвования школе и пожарному департаменту. Сам Дрейк назвал свой благотворительный порыв самым важным делом в жизни.
Джордж Лукас
Режиссер «Звездных войн» не жалеет денег на пожертвования в образовательные организации. По его мнению, образование - ключ к выживанию человеческой расы. В далеком 1991 году в своем фонде он открыл программу Edutopia, а в 2006-м перечислил $175 млн Университету Южной Калифорнии, где получил образование. После того как в 2012 году Джордж продал студии Disney свою компанию Lucasfilm, большая часть денег от сделки, а это около $4 млрд, ушла на благотворительность. Лукас неоднократно жертвовал средства в фонды Stand Up to Cancer и Make-A-Wish Foundation. О его щедрости говорит и то, что в рамках акции «Клятва дарения» режиссер пообещал отдать половину своего состояния на благотворительные цели.
Марк Цукерберг
Еще в 26 лет создатель «Фейсбука» тоже подписался под «Клятвой дарения», и с тех пор делал щедрые пожертвования. Например, $25 млн он отдал Центру контроля над распространением вирусов, в том числе эболы. Еще $100 млн Марк выделил на школьную систему Ньюарка. А за пожертвование в $75 млн госпиталю Сан-Франциско один из корпусов заведения был назван его именем. Однако свой главный поступок Марк совершил после рождения дочери в 2015 году. Он дал обещание, согласно которому будет жертвовать на благотворительность 99% доходов от акций компании Facebook (на тот момент компания оценивались в $45 млрд). Совместно с женой он основал фонд Chan Zuckerberg Initiative, который за время существования потратил около $1,8 млрд на различные научные проекты.
Леонардо Ди Каприо
Леонардо Ди Каприо тратит много денег на защиту дикой природы. В 1998 году актер основал фонд, который занимается этой проблемой, - Leonardo Di Caprio Foundation. С 2014 Лео также является послом мира ООН. Помимо этого, он пожертвовал 3 млн долларов во Всемирный фонд дикой природы, а не так давно выделил $15 млн на создание и установку специальной станции в Гренландии, следящей за накоплением снега.
Щедрые подарки от Лео получали и его девушки. Обновки на отдыхе в Италии за 70 тысяч евро или экологичный Toyota Prius для Ди Каприо не проблема.
Читайте также: Львов 90-х в редких снимках. Фото
Джей Зи
Джей Зи тоже занимается благотворительностью. Благодаря продаже дизайнерских вещей ему удалось собрать для своего фонда $1 млн. А в начале этого года вместе с женой Бейонсе Джей Зи решил сделать приятный сюрприз своим поклонникам-веганам - разыграть пожизненный билет на свои концерты. Кстати, рэпер часто делает дорогие подарки супруге: Бей является счастливой обладательницей винтажной сумки Birkin за $350 тысяч и хозяйкой острова за $4 млн. А помолвочное кольцо Lorraine Schwartz из белого золота с 18-каратным бриллиантом обошлось супругу певицы в $5 млн.
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