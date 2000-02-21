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Главные правила жизни Карла Лагерфельда. Фото

Главные правила жизни Карла Лагерфельда. ФотоОн любил читать и держал себя в "ежовых рукавицах".

19 февраля 2019 года на 86-том году умер всемирно известный модельер, прославился сотрудничеством с модными домами «Chanel», «Chloe», «Fendi» Карл Лагерфельд. Он изменил представление о мире моды. Обожали его все: от моделей и мировых дизайнеров до обычных людей. Аккуратно собранные волосы, чёрные очки и элегантный костюм – его запомнили именно таким. Вспомним высказывания великого кутюрье, передает Хроника.инфо со ссылкой на Культурологию.

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Главные правила жизни Карла Лагерфельда. Фото
Главные правила жизни Карла Лагерфельда. Фото
Главные правила жизни Карла Лагерфельда. Фото
Главные правила жизни Карла Лагерфельда. Фото
Главные правила жизни Карла Лагерфельда. Фото
Главные правила жизни Карла Лагерфельда. Фото
Главные правила жизни Карла Лагерфельда. Фото
Главные правила жизни Карла Лагерфельда. Фото
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 Теги: Карл Лагерфельд, правила

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Вчера, 23:52 » Автор: Анна Мартынова
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