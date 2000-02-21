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Главные правила жизни Карла Лагерфельда. Фото
Он любил читать и держал себя в "ежовых рукавицах".
19 февраля 2019 года на 86-том году умер всемирно известный модельер, прославился сотрудничеством с модными домами «Chanel», «Chloe», «Fendi» Карл Лагерфельд. Он изменил представление о мире моды. Обожали его все: от моделей и мировых дизайнеров до обычных людей. Аккуратно собранные волосы, чёрные очки и элегантный костюм – его запомнили именно таким. Вспомним высказывания великого кутюрье, передает Хроника.инфо со ссылкой на Культурологию.
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19 февраля 2019 года на 86-том году умер всемирно известный модельер, прославился сотрудничеством с модными домами «Chanel», «Chloe», «Fendi» Карл Лагерфельд. Он изменил представление о мире моды. Обожали его все: от моделей и мировых дизайнеров до обычных людей. Аккуратно собранные волосы, чёрные очки и элегантный костюм – его запомнили именно таким. Вспомним высказывания великого кутюрье, передает Хроника.инфо со ссылкой на Культурологию.
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