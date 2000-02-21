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Раздел: Фоторепортажи  
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Снег и лед в самых необычных формах. Фото

Снег и лед в самых необычных формах. Фото Зимняя природа иногда выглядит очень неожиданно.

Во многих местах на земле зима холодная, снежная и мрачная, поэтому многим людям это время года нравится меньше всего, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на BigPicture.

Но есть в зиме нечто соизмеримое со всеми ее неприятностями - это удивительная красота!

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Зима словно шальной художник. Она использует лед, ветер и снег, чтобы создать идеальные и сложные фигуры, например, как те, что вы видите в этой подборке.

Снег и лед в самых необычных формах. Фото
Снег и лед в самых необычных формах. Фото
Снег и лед в самых необычных формах. Фото
Снег и лед в самых необычных формах. Фото
Снег и лед в самых необычных формах. Фото
Снег и лед в самых необычных формах. Фото
Снег и лед в самых необычных формах. Фото
Снег и лед в самых необычных формах. Фото
Снег и лед в самых необычных формах. Фото
Снег и лед в самых необычных формах. Фото
Снег и лед в самых необычных формах. Фото
Снег и лед в самых необычных формах. Фото
Снег и лед в самых необычных формах. Фото
Снег и лед в самых необычных формах. Фото
Снег и лед в самых необычных формах. Фото
Снег и лед в самых необычных формах. Фото
Снег и лед в самых необычных формах. Фото
Снег и лед в самых необычных формах. Фото
Снег и лед в самых необычных формах. Фото
Снег и лед в самых необычных формах. Фото
Снег и лед в самых необычных формах. Фото
Снег и лед в самых необычных формах. Фото
Снег и лед в самых необычных формах. Фото
Снег и лед в самых необычных формах. Фото
Снег и лед в самых необычных формах. Фото
Снег и лед в самых необычных формах. Фото
Снег и лед в самых необычных формах. Фото
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 Теги: снег, лед, фото

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