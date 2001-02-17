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Как выглядят цветы под микроскопом. Фото
Снимки также были раскрашены.
Судя по палеонтологическим находкам, разделение живых существ на царства произошло более 3 млрд лет назад. Одно из них - царство растений, передает Хроника.инфо со ссылкой на Фрешер.
Эти снимки цветов и растений были сделаны с помощью электронного микроскопа, а затем раскрашены. При большом увеличении знакомые растения выглядят совсем инородно, по-чужому.
Это растение при увеличении похоже на кучу прижавшихся друг к другу медуз. на самом деле это рапс
А так выглядит под микроскопом роза.
Примула - род растений из семейства Первоцветные.
Яйцо чужого? Нет, это лавровый лист.
Эти инопланетные создания - цветок из рода Гиби́скус.
Календула, похожая при сильном увеличении на страшный вирус.
Нечто совсем причудливое…
Еще один снимок, сделанный с помощью электронного микроскопа. На самом деле, это арника - род многолетних трав.
Сирень.
Это не страшная болезнь, это пыльца мать-и-мачехи.
Липа серцевидная.
Ромашка под микроскопом.
Насекомое или инопланетянин с глазами?
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И причудливой, бугристой кожей? Нет, это валериана.
Судя по палеонтологическим находкам, разделение живых существ на царства произошло более 3 млрд лет назад. Одно из них - царство растений, передает Хроника.инфо со ссылкой на Фрешер.
Эти снимки цветов и растений были сделаны с помощью электронного микроскопа, а затем раскрашены. При большом увеличении знакомые растения выглядят совсем инородно, по-чужому.
Это растение при увеличении похоже на кучу прижавшихся друг к другу медуз. на самом деле это рапс
А так выглядит под микроскопом роза.
Примула - род растений из семейства Первоцветные.
Яйцо чужого? Нет, это лавровый лист.
Эти инопланетные создания - цветок из рода Гиби́скус.
Календула, похожая при сильном увеличении на страшный вирус.
Нечто совсем причудливое…
Еще один снимок, сделанный с помощью электронного микроскопа. На самом деле, это арника - род многолетних трав.
Сирень.
Это не страшная болезнь, это пыльца мать-и-мачехи.
Липа серцевидная.
Ромашка под микроскопом.
Насекомое или инопланетянин с глазами?
Читайте также: World Press Photo показали номинантов на лучшие снимки 2019 года. Фото
И причудливой, бугристой кожей? Нет, это валериана.
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