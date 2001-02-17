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Как выглядят цветы под микроскопом. Фото

Как выглядят цветы под микроскопом. ФотоСнимки также были раскрашены.

Судя по палеонтологическим находкам, разделение живых существ на царства произошло более 3 млрд лет назад. Одно из них - царство растений, передает Хроника.инфо со ссылкой на Фрешер.

Эти снимки цветов и растений были сделаны с помощью электронного микроскопа, а затем раскрашены. При большом увеличении знакомые растения выглядят совсем инородно, по-чужому.

Как выглядят цветы под микроскопом. Фото


Это растение при увеличении похоже на кучу прижавшихся друг к другу медуз. на самом деле это рапс

Как выглядят цветы под микроскопом. Фото


А так выглядит под микроскопом роза.

Как выглядят цветы под микроскопом. Фото


Примула - род растений из семейства Первоцветные.

Как выглядят цветы под микроскопом. Фото


Яйцо чужого? Нет, это лавровый лист.

Как выглядят цветы под микроскопом. Фото


Эти инопланетные создания - цветок из рода Гиби́скус.

Как выглядят цветы под микроскопом. Фото


Календула, похожая при сильном увеличении на страшный вирус.

Как выглядят цветы под микроскопом. Фото


Нечто совсем причудливое…

Как выглядят цветы под микроскопом. Фото


Еще один снимок, сделанный с помощью электронного микроскопа. На самом деле, это арника - род многолетних трав.

Как выглядят цветы под микроскопом. Фото


Сирень.

Как выглядят цветы под микроскопом. Фото


Это не страшная болезнь, это пыльца мать-и-мачехи.

Как выглядят цветы под микроскопом. Фото


Липа серцевидная.

Как выглядят цветы под микроскопом. Фото


Ромашка под микроскопом.

Как выглядят цветы под микроскопом. Фото


Насекомое или инопланетянин с глазами?

Как выглядят цветы под микроскопом. Фото


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И причудливой, бугристой кожей? Нет, это валериана.

Как выглядят цветы под микроскопом. Фото


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 Теги: цветы, микроскоп

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Сегодня, 21:12 » Автор: Анна Мартынова
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