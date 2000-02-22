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Самые красивые озера по версии The Wall Street Journal. Фото
Эти места завораживают.
The Wall Street Journal опубликовал рейтинг пяти самых красивых озер мира. Давайте вместе смотреть на эти поистине захватывающие уголки природы, передает Хроника.инфо со ссылкой на bigpicture.
1. Морское Око в Польше. (Фото: Uillihans Dias / flickr.com)
Одним из самых красивых озер в мире является Морское Око, которое находится в сине-зеленой долине в польской части Татр. Летом вокруг озера можно наблюдать за сарнами, которые приходят сюда полакомиться нежной растительностью. На одной из гор стоит ветхая хижина, которая когда-то принадлежала польскому ученому, писателю и философу Станиславу Сташицу.
2. Озеро Морское Око - укрытое сокровище среди гор - зимой выглядит сказочно. (Фото: Remigiusz Agatowski / flickr.com)
3. Озеро Пауэлл в США. (Фото: Guy Schmickle / flickr.com)
Озеро Пауэлл находится в США, на границе штатов Юта и Аризона. Это искусственный водоем, окруженный красочными скалами, а его ярко-голубая вода очень сильно контрастирует с песками пустыни и зелеными кактусами. Это место изобилует дикими животными, особенно игривыми рыбками, скрывающимися под поверхностью воды.
4. Каньон Отражение на озере Пауэлл - красота по-американски. (Фото: Yanbing Shi / flickr.com)
5. Озеро Накуру в Кении. (Фото: Rita Willaert / flickr.com)
Это необычное озеро лежит в долине Рифт в Национальном парке в Кении. Оно славится миллионами розовых фламинго, которые покрывают поверхность воды и кажется, будто на ней образовались пятна цвета фуксии. Местные жители - масаи - называют озеро Накуру «пыльным местом». Здесь можно увидеть также черных крачек, обширные стаи пеликанов, бакланов и поганок, а на берегу «встретиться» с черными носорогами, гиенами, львами, леопардами, бабуинами, зебрами и слонами.
6. Фламинго на озере Накуру. (Фото: Rita Willaert / flickr.com)
7. Озеро Люцерн в Швейцарии. (Фото: Frank van Dongen / flickr.com)
Швейцарские озера славятся во всем мире своей исключительной красотой. Озеро Люцерн является уникальным - его потрясающий цвет скорее напоминает воды Карибского бассейна, а все потому, что весной воды с тающих горных ледников стекают прямо в озеро. Здесь можно также насладиться видом древних мостов, цветущих террас, причудливой набережной и зубчатой железной дорогой, которая ведет к деревне Rigi Kaltbad, откуда открывается захватывающий вид на озеро.
8. Бирюзовое озеро Люцерн в Швейцарии. (Фото: saxuisse/flickr.com)
9. Озеро Сайма в Финляндии. (Фото: Lapintiira/flickr.com)
Озеро Сайма находится всего в 2,5 часах езды от Хельсинки - столицы Финляндии, но приехав сюда, кажется, будто попал в совсем другой мир. Озеро окружают пышные зеленые леса, а берег усыпан mökki - деревянными домиками в деревенском стиле. Особенно красиво озеро летом, а его теплая вода, температура которой летом достигает 20 градусов Цельсия, притягивает сюда семьи с детьми. Люди приезжают сюда, чтобы насладиться прекрасными пейзажами, поплавать в удивительно теплой воде, собирать чернику в окрестных лесах, а также ловить форель.
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10. В озере Сайма полным-полно форели, которая притягивает сюда не только местных рыбаков, но и любителей запеченной рыбы. (Фото: Jorma Hevonkoski / flickr.com)
The Wall Street Journal опубликовал рейтинг пяти самых красивых озер мира. Давайте вместе смотреть на эти поистине захватывающие уголки природы, передает Хроника.инфо со ссылкой на bigpicture.
1. Морское Око в Польше. (Фото: Uillihans Dias / flickr.com)
Одним из самых красивых озер в мире является Морское Око, которое находится в сине-зеленой долине в польской части Татр. Летом вокруг озера можно наблюдать за сарнами, которые приходят сюда полакомиться нежной растительностью. На одной из гор стоит ветхая хижина, которая когда-то принадлежала польскому ученому, писателю и философу Станиславу Сташицу.
2. Озеро Морское Око - укрытое сокровище среди гор - зимой выглядит сказочно. (Фото: Remigiusz Agatowski / flickr.com)
3. Озеро Пауэлл в США. (Фото: Guy Schmickle / flickr.com)
Озеро Пауэлл находится в США, на границе штатов Юта и Аризона. Это искусственный водоем, окруженный красочными скалами, а его ярко-голубая вода очень сильно контрастирует с песками пустыни и зелеными кактусами. Это место изобилует дикими животными, особенно игривыми рыбками, скрывающимися под поверхностью воды.
4. Каньон Отражение на озере Пауэлл - красота по-американски. (Фото: Yanbing Shi / flickr.com)
5. Озеро Накуру в Кении. (Фото: Rita Willaert / flickr.com)
Это необычное озеро лежит в долине Рифт в Национальном парке в Кении. Оно славится миллионами розовых фламинго, которые покрывают поверхность воды и кажется, будто на ней образовались пятна цвета фуксии. Местные жители - масаи - называют озеро Накуру «пыльным местом». Здесь можно увидеть также черных крачек, обширные стаи пеликанов, бакланов и поганок, а на берегу «встретиться» с черными носорогами, гиенами, львами, леопардами, бабуинами, зебрами и слонами.
6. Фламинго на озере Накуру. (Фото: Rita Willaert / flickr.com)
7. Озеро Люцерн в Швейцарии. (Фото: Frank van Dongen / flickr.com)
Швейцарские озера славятся во всем мире своей исключительной красотой. Озеро Люцерн является уникальным - его потрясающий цвет скорее напоминает воды Карибского бассейна, а все потому, что весной воды с тающих горных ледников стекают прямо в озеро. Здесь можно также насладиться видом древних мостов, цветущих террас, причудливой набережной и зубчатой железной дорогой, которая ведет к деревне Rigi Kaltbad, откуда открывается захватывающий вид на озеро.
8. Бирюзовое озеро Люцерн в Швейцарии. (Фото: saxuisse/flickr.com)
9. Озеро Сайма в Финляндии. (Фото: Lapintiira/flickr.com)
Озеро Сайма находится всего в 2,5 часах езды от Хельсинки - столицы Финляндии, но приехав сюда, кажется, будто попал в совсем другой мир. Озеро окружают пышные зеленые леса, а берег усыпан mökki - деревянными домиками в деревенском стиле. Особенно красиво озеро летом, а его теплая вода, температура которой летом достигает 20 градусов Цельсия, притягивает сюда семьи с детьми. Люди приезжают сюда, чтобы насладиться прекрасными пейзажами, поплавать в удивительно теплой воде, собирать чернику в окрестных лесах, а также ловить форель.
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10. В озере Сайма полным-полно форели, которая притягивает сюда не только местных рыбаков, но и любителей запеченной рыбы. (Фото: Jorma Hevonkoski / flickr.com)
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