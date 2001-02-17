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Американка превратила старый автобус в эко-дом. Фото
Он выглядит стильно и красиво.
Чтобы иметь дом своей мечты, одни люди просто получают его по наследству, другие тщательно подбирают варианты и приобретают его, но есть энтузиасты, которые строят собственными руками уникальное в своем роде жилище. По последнему пути пошла весьма творческая американка, которая приобрела старый автобус и умудрилась переоборудовать его так, что он может вызывать только восхищение и даже некоторую зависть, ведь в нем теперь есть все и даже больше для комфортной кочевой жизни, передает Хроника.инфо со ссылкой на novate.
Эта удивительная история началась, когда молодая девушка Джесси Липскин посмотрела документальный фильм «Мусорный воин», в котором главный герой, воодушевленный экологическими идеями, построил дом из обычного мусора. Тогда у нее и возник план создания экологичного альтернативного жилья, ведь она была поклонницей весьма необычного шоу, которое вел эко-архитектор Майкл Рейнольдс, создающий корабли из отходов или переработанного материала.
Вдобавок ко всему ее очень вдохновляла идея минимализма, ведь для человека так много вещей не требуется, как и огромные апартаменты. Поэтому со временем она избавилась от всего лишнего, и когда все ее пожитки смогли поместиться в один чемодан, принялась за поиски подходящей автомобильной платформы для создания своего крошечного дома. Пересмотрев кучу вариантов на eBay, она остановилась на старом, выведенном из эксплуатации автобусе GMC 1966 года выпуска.
С этого дня и началось активное преображение старого автобуса в комфортное и стильное крошечное жилье. После удаления всей внутренней обстановки и обшивки Джесси принялась к планировке жилого пространства, ведь ей хотелось создать максимально простой эко-дом. Это уникальное жилище, которое имеет все необходимое для комфортного проживания для четырех человек, девушка назвала «Greyhound».
В проекте дома своей мечты ей удалось найти место для большой гостиной, функциональной кухни, полноценной ванной комнаты и спальней. Кроме того, благодаря точным расчетам и смекалке она смогла пристроить несколько больших систем хранения, одна из которых вполне может сойти за гардеробную, и даже для мини-библиотеки нашлось местечко.
Столь уникальное преобразование осложнялось тем, что девушка не имела никаких навыков в строительном или плотницком деле, не говоря уже о сантехнических премудростях, поэтому работы так затянулись. Конечно же, она прибегала к помощи знакомых и друзей, а также изредка приглашала профессионалов, ведь с некоторыми видами работ в одиночку не справишься.
Но в итоге ей все-таки удалось достичь желаемых результатов и то, что у нее получилось благодаря фото и видео мы тоже сможем посмотреть. Кстати, о подобных преобразованиях уже не раз сообщалось на страницах Novate.Ru, хотя этот проект заслуживает особого внимания.
Учитывая то, что создательница этого уникального дома на колесах - поклонница всего природного, то в интерьере присутствуют только экологически чистые и натуральные строительные материалы. Утепление, внутренняя обшивка и многие предметы мебели были сделаны из переработанных материалов и дерева, а для экономии ресурсов установлены энергосберегающие системы и приборы, которые обеспечивают комфортное проживание, с минимальным негативным воздействием на окружающую среду.
Для придания эстетичного вида своему эко-дому на колесах Джесси установила красивые паркетные полы, стены выкрасила в белый цвет, что делает его светлым и визуально увеличивает пространство. Кроме того, оригинальные окна автобуса она решила не менять и оставить на месте, что позволило весь домик наполнить солнечным светом. Для освещения в темное время суток с помощью профессионала установила светодиодные системы, которые излучают мягкий свет и обеспечивают спокойную уютную атмосферу. Свободные стены украсила картинами, что привнесло яркие ноты всему дизайну жилища.
Особое внимание создательница уделила обустройству функциональных зон. Так, например, кухня оборудована достаточным количеством рабочих поверхностей, сделанных из натурального дерева, а также установлены: духовой шкаф и варочная поверхность, энергосберегающая стиральная машина и сушилка, холодильник с морозильной камерой, водонагреватель и баллон с пропаном. Естественно было создано достаточное количество шкафчиков и полочек, которые обеспечили местами для хранения продуктов и кухонной утвари, причем это сделано так умело и рационально, что удалось сохранить пространство для передвижения в этой зоне без помех.
Спальную зону установила в задней части автобуса, что позволило сделать ее обтекаемой формы и очень светлой, благодаря оставленным автобусным окнам, которые просто закрываются плотными бархатными шторами.
Здесь же удалось расположить удобную двуспальную кровать с ортопедическим матрасом для комфортного отдыха с довольно вместительной системой хранения под ней. Вместо боковой стенки кровати создали мини-библиотеку, которая стала оригинальным украшение всей спальной зоны.
Весьма оригинальный способ организации автономной канализации удалось придумать девушке, которая никогда раньше с такими вопросами не сталкивалась. Вся использованная вода и продукты жизнедеятельности, по специальным трубам, находящимся под днищем автобуса стекается в один огромный резервуар, который находится там же и можно его освобождать в специально отведенных местах. Так что в доме на колесах можно без проблем пользоваться душем, мойкой и туалетом, которые могут полноценно функционировать благодаря подаче воды, которая хранится в другом резервуаре, водонагревателю и всему необходимому сантехническому оборудованию.
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Таким образом, Джесси Липскин потребовалось три года и $125 000, чтобы создать вполне функциональный крошечный дом на колесах, в котором можно жить где угодно, ведь он оснащен автономными системами жизнеобеспечения, и даже путешествовать в весьма комфортных условиях. Однако с тех пор девушка решила выставить автобус на продажу, чтобы воплотить в жизнь свою новую мечту – путешествовать по всему миру.
Чтобы иметь дом своей мечты, одни люди просто получают его по наследству, другие тщательно подбирают варианты и приобретают его, но есть энтузиасты, которые строят собственными руками уникальное в своем роде жилище. По последнему пути пошла весьма творческая американка, которая приобрела старый автобус и умудрилась переоборудовать его так, что он может вызывать только восхищение и даже некоторую зависть, ведь в нем теперь есть все и даже больше для комфортной кочевой жизни, передает Хроника.инфо со ссылкой на novate.
Эта удивительная история началась, когда молодая девушка Джесси Липскин посмотрела документальный фильм «Мусорный воин», в котором главный герой, воодушевленный экологическими идеями, построил дом из обычного мусора. Тогда у нее и возник план создания экологичного альтернативного жилья, ведь она была поклонницей весьма необычного шоу, которое вел эко-архитектор Майкл Рейнольдс, создающий корабли из отходов или переработанного материала.
Вдобавок ко всему ее очень вдохновляла идея минимализма, ведь для человека так много вещей не требуется, как и огромные апартаменты. Поэтому со временем она избавилась от всего лишнего, и когда все ее пожитки смогли поместиться в один чемодан, принялась за поиски подходящей автомобильной платформы для создания своего крошечного дома. Пересмотрев кучу вариантов на eBay, она остановилась на старом, выведенном из эксплуатации автобусе GMC 1966 года выпуска.
С этого дня и началось активное преображение старого автобуса в комфортное и стильное крошечное жилье. После удаления всей внутренней обстановки и обшивки Джесси принялась к планировке жилого пространства, ведь ей хотелось создать максимально простой эко-дом. Это уникальное жилище, которое имеет все необходимое для комфортного проживания для четырех человек, девушка назвала «Greyhound».
В проекте дома своей мечты ей удалось найти место для большой гостиной, функциональной кухни, полноценной ванной комнаты и спальней. Кроме того, благодаря точным расчетам и смекалке она смогла пристроить несколько больших систем хранения, одна из которых вполне может сойти за гардеробную, и даже для мини-библиотеки нашлось местечко.
Столь уникальное преобразование осложнялось тем, что девушка не имела никаких навыков в строительном или плотницком деле, не говоря уже о сантехнических премудростях, поэтому работы так затянулись. Конечно же, она прибегала к помощи знакомых и друзей, а также изредка приглашала профессионалов, ведь с некоторыми видами работ в одиночку не справишься.
Но в итоге ей все-таки удалось достичь желаемых результатов и то, что у нее получилось благодаря фото и видео мы тоже сможем посмотреть. Кстати, о подобных преобразованиях уже не раз сообщалось на страницах Novate.Ru, хотя этот проект заслуживает особого внимания.
Учитывая то, что создательница этого уникального дома на колесах - поклонница всего природного, то в интерьере присутствуют только экологически чистые и натуральные строительные материалы. Утепление, внутренняя обшивка и многие предметы мебели были сделаны из переработанных материалов и дерева, а для экономии ресурсов установлены энергосберегающие системы и приборы, которые обеспечивают комфортное проживание, с минимальным негативным воздействием на окружающую среду.
Для придания эстетичного вида своему эко-дому на колесах Джесси установила красивые паркетные полы, стены выкрасила в белый цвет, что делает его светлым и визуально увеличивает пространство. Кроме того, оригинальные окна автобуса она решила не менять и оставить на месте, что позволило весь домик наполнить солнечным светом. Для освещения в темное время суток с помощью профессионала установила светодиодные системы, которые излучают мягкий свет и обеспечивают спокойную уютную атмосферу. Свободные стены украсила картинами, что привнесло яркие ноты всему дизайну жилища.
Особое внимание создательница уделила обустройству функциональных зон. Так, например, кухня оборудована достаточным количеством рабочих поверхностей, сделанных из натурального дерева, а также установлены: духовой шкаф и варочная поверхность, энергосберегающая стиральная машина и сушилка, холодильник с морозильной камерой, водонагреватель и баллон с пропаном. Естественно было создано достаточное количество шкафчиков и полочек, которые обеспечили местами для хранения продуктов и кухонной утвари, причем это сделано так умело и рационально, что удалось сохранить пространство для передвижения в этой зоне без помех.
Спальную зону установила в задней части автобуса, что позволило сделать ее обтекаемой формы и очень светлой, благодаря оставленным автобусным окнам, которые просто закрываются плотными бархатными шторами.
Здесь же удалось расположить удобную двуспальную кровать с ортопедическим матрасом для комфортного отдыха с довольно вместительной системой хранения под ней. Вместо боковой стенки кровати создали мини-библиотеку, которая стала оригинальным украшение всей спальной зоны.
Весьма оригинальный способ организации автономной канализации удалось придумать девушке, которая никогда раньше с такими вопросами не сталкивалась. Вся использованная вода и продукты жизнедеятельности, по специальным трубам, находящимся под днищем автобуса стекается в один огромный резервуар, который находится там же и можно его освобождать в специально отведенных местах. Так что в доме на колесах можно без проблем пользоваться душем, мойкой и туалетом, которые могут полноценно функционировать благодаря подаче воды, которая хранится в другом резервуаре, водонагревателю и всему необходимому сантехническому оборудованию.
Читайте также: Названы победители Nikon Small World Photomicrography. Фото
Таким образом, Джесси Липскин потребовалось три года и $125 000, чтобы создать вполне функциональный крошечный дом на колесах, в котором можно жить где угодно, ведь он оснащен автономными системами жизнеобеспечения, и даже путешествовать в весьма комфортных условиях. Однако с тех пор девушка решила выставить автобус на продажу, чтобы воплотить в жизнь свою новую мечту – путешествовать по всему миру.
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