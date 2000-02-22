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Яркие кадры повседневной жизни обычных людей в Индии. Фото
Подборка фотографий повседневной жизни в Индии.
В этой удивительной стране яркие и веселые кадры праздников чередуются с кадрами бедности и нищеты жизни обычных людей, передает Хроника.инфо со ссылкой на Zefirka.net.
Официальное название - Республика Индия - государство в Южной Азии. Население - 1 340 468 000 человека (22 декабря 2017), территория - 3 287 263 км², по обоим этим показателям является крупнейшей страной Южной Азии. Занимает второе место в мире по численности населения и седьмое по территории. Столица - Нью-Дели. Государственные языки - хинди и английский.
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Эти снимки сделаны фотографами агентства Рейтер в разных частях Индии в феврале 2019 года.
В этой удивительной стране яркие и веселые кадры праздников чередуются с кадрами бедности и нищеты жизни обычных людей, передает Хроника.инфо со ссылкой на Zefirka.net.
Официальное название - Республика Индия - государство в Южной Азии. Население - 1 340 468 000 человека (22 декабря 2017), территория - 3 287 263 км², по обоим этим показателям является крупнейшей страной Южной Азии. Занимает второе место в мире по численности населения и седьмое по территории. Столица - Нью-Дели. Государственные языки - хинди и английский.
Читайте также: Яркие кадры повседневной жизни в Китае. Фото
Эти снимки сделаны фотографами агентства Рейтер в разных частях Индии в феврале 2019 года.
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